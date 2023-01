Estos son los máximos representantes de la gaiata 6 para las fiestas de la Magdalena 2023

Simpática, alegre, de una gran sonrisa y muy comprometida con las fiestas de la Magdalena. Así es Teresa Cumba Soler, de 19 años, madrina de la gaiata 6 Farola-Ravalet, una de las más antiguas de la ciudad que data de los años 40.

Esta estudiante de primer curso de Filología Clásica en la Universidad de València, ha visto como este año se ha cumplido su sueño porque forma parte de esta gran familia gaiatera desde los cuatro meses.

Pese a que montar a caballo es una de sus aficiones, las fiestas de la Magdalena son su otro pilar. No falta a ellas y las vive a tope. De hecho, sus actos preferidos de las fiestas fundacionales son el desfile de gaiatas y la ofrenda.

Amplio curriculum

«Siendo muy pequeña salí de dama de honor infantil y los fui hasta los 12 años», recuerda Teresa Cumba, quien especifica que a los 15 años volvió a salir pero, en esta ocasión, en la comisión mayor como dama de honor. «Y ahora, por fin, logro ostentar el cargo de madrina», afirma la joven.

Asegura que no cambiaría nada de las fiestas de la Magdalena y detalla que en su indumentaria festera hay una pieza por la que tiene un cariño especial: se trata del aderezo de su familia por el que siente un gran cariño.

Teresa Cumba espera con cariño y expectación la presentación que tendrá lugar este sábado en el Palau de la Festa. Es, sin duda alguna, uno de los eventos que los miembros de la comisión esperan con más ganas porque será, entonces, cuando reciban las distinciones que los acreditan como rerepresentantes de Farola-Ravalet.

Fiestas de siempre

Teresa Cumba tiene muchas ganas de vivir unas fiestas de la Magdalena como las de antaño. Primero, y debido a la pandemia, no lo pudo hacer durante dos años y en el 2022, las fuertes lluvias anularon parte de la programación.

«Esperemos que este año podamos disfrutar de unas fiestas de la Magdalena a la vieja usanza, con olor a pólvora y llenos de luz», anhela la joven que está dispuesta a representar como se merece todo el vecindario de la ronda, avenida Rey don Jaime y otras calles de importancia que aglutina la gaiata 6 cuyo emblema principal es la Farola ubicada en la plaza de la Independencia de Castelló.

Cuenta atrás

Ahora, ya ha comenzado la cuenta atrás para celebrar los nueve días grandes --del 11 al 19 de marzo-- en los que Castelló recordará sus orígenes. Algo más de una semana en la que los casi 300 actos que recoge la programación darán la oportunidad a los vecinos, después de tanto tiempo, de volver a vivir la fiesta.

Nombramiento

El nombramiento de Teresa Cumba Soler, Paula García Valcárcel y Adrián Gil Vallés como máximos representantes de la gaiata 6 tuvo lugar este verano en el transcurso de un emotivo y festero acto. El presidente del sector de Farola-Ravalet, Esteban Gual Ibáñez, acompañó a los cargos del 2023 y les felicitó por sus nuevas responsabilidades.

Madrina infantil

La gaiata 6 Farola-Ravalet ha confiado en Paula García Valcárcel para que represente, junto al presidente infantil, a los más pequeños de este céntrico sector durante las fiestas de la Magdalena del 2023. Es la madrina infantil.

Tiene 12 años y estudia 1º de la ESO en el IES Francisco Ribalta donde acude cada día para recibir sus clases que la encaminarán, en un futuro, a sus estudios sobre las leyes ya que cuando sea mayor quiere ser abogada. Entre sus asignaturas preferidas destaca también la biología.

Siempre que sus responsabilidades en el estudio y en la gaiata se lo permiten, dedica su tiempo a sus aficiones preferidas que son practicar deporte, leer y disfrutar de sus amigas.

Paula García defiende el coso multicolor que este año volverá a recorrer la ciudad como uno de sus actos preferidos dentro de la semana grande. «Me produce mucha alegría ver a tantos niños y niñas felices», explica la madrina infantil, quien también asegura que el otro acto que le encanta es la ofrenda a la Virgen del Lledó, patrona de Castelló. «Es un evento muy emotivo y normalmente me visto junto a mi madre para participar en el mismo», afirma la castellonense, feliz de desempeñar este cargo en Farola-Ravalet para estas fiestas fundacionales.

Gran emoción

Paula García recuerda con emoción el día en el que le comunicaron que iba a ser la madrina infantil. «No se puede describir con palabras porque esperaba con mucho entusiasmo este nombramiento», recuerda la representante festera.

Está arropada también por su familia, quien la apoya al cien por cien. Su abuela ya fue madrina de la gaiata 6; su padre, presidente infantil y su hermano es acompañante en la comisión de los niños. Así, está dispuesta a pasar unas fiestas de diez y confía en que los niños del sector de la Farola «disfruten al máximo de cada minuto de las fiestas».

Seguro que así será porque a Paula García no le faltan ni ganas ni motivación.

Presidente infantil

Adrián Gil Vallés, de 11 años y estudiante de 6º de primaria en el CEIP Sanchis Yago, es el presidente infantil de la gaiata 6 Farola-Ravalet. Este castellonense de pro que representa a los más pequeños, junto a la madrina infantil, de este céntrico sector, es cavaller desde que nació y pertenece al mundo de las gaiatas desde el año 2015. Primero fue miembro de la gaiata 18 Crèmor y desde el 2018, a Farola-Ravalet. También es paje de la cofradía de Santa María Magdalena de Castelló en la que toca el tambor en la sección de bombos y tambores y está vinculado a las festes de carrer, en especial a las de la calle Virgen de Lidón y Lope de Vega y de Sant Fèlix.

Entre sus aficiones, el presidente infantil destaca, principalmente, la música ya que toca varios instrumentos «y es mi mayor pasatiempo». Evidentemente, de mayor le gustaría ser músico porque sería de su agrado tocar de manera profesional en alguna banda u orquesta como la Banda Municipal de Castelló, la Film Symphony Orchestra u otra a nivel mundial como la Filarmónica de Viena.

Sobre el deporte, Adrián Gil explica que, aunque le gusta el fútbol, no es «forofo de ningún equipo pero tengo preferencia por el Castellón, el Villarreal y el Atlético de Madrid». El simpático presidente infantil tiene claro que sus actos preferidos de las fiestas de la Magdalena son el Pregó y la cabalgata infantil aunque también disfrutar mucho con las «mascletaes». Este año será especial para este simpático castellonense. Recuerda, emocionado, cómo le propusieron ocupar este cargo. «Mis padres me llevaron a una cafetería donde estaba Esteban, el presidente de la comisión, y fue él quien me preguntó si quería ser el representante de los niños», explica Adrián Gil, quien se siente muy arropado por toda la comisión y por su familia, ya que tanto sus padres como sus abuelos maternos y su hermano, Víctor, forman parte de Farola-Ravalet. Espera con alegría e ilusión la presentación de este sábado en el Palau de la Festa, aunque cree que estará «nervioso pero muy feliz».

Finalmente, quiere invitar a los niños del sector a que se acercaran a la carpa para disfrutar.

El presidente de la gaiata

Esteban Gual Ibáñez, de 36 años, es el presidente de la gaiata 6 Farola-Ravalet y un enamorado de la Magdalena desde siempre. De hecho, tanto la gaiata como las fiestas fundacionales son sus principales aficiones junto a los deportes porque es lo que le ocupa más tiempo en sus quehaceres.

El desfile de gaiatas y la romeria son los dos actos que más disfruta durante la semana grande porque «me gusta lo tradicional que es nos diferencia de otras fiestas», explica Gual, quien destaca que la fiesta, en la actualidad, «veo que está en una situación estancada, donde no se puede mejorar por falta de presupuesto y se muestra, quizá, una falta de ilusión y ganas».

En cuanto a la promoción de la Magdalena, Gual cree que no es suficiente. «Se promocionan poco hasta dentro de nuestra ciudad. Fuera, no estoy tan al corriente, pero por lo que se oye es que tampoco se dan a conocer lo suficiente, con la salvedad de que se lleva la Gaiata infantil a Fitur o los desplazamientos de la reina donde se le invita», afirma el presidente de Farola-Ravalet y hasta hace unos meses presidente de la Gestora de Gaiates.

La gaiata, punto de encuentro

La gaiata «para mí es un punto de encuentro de la gente del barrio y del resto de nuestra ciudad, por ello actualmente somos más de 230 socios. Es una asociación que mantiene las tradiciones, pero que mira al futuro adaptándose a los cambios, una entidad capaz de unir a gente muy diferente con el mismo objetivo, mantener la cultura festiva de nuestra ciudad y que todos se sientan bien y partícipes de ella».

Sobre los monumentos que Farola-Ravalet presentará este año a los castellonenses y visitantes, el más grande es de estilo clásico barroco, como los años anteriores, pero con toques diferentes en formas y detalles. Cabe destacar el trabajo en el diseño de volutas y en la cantidad de vidrieras. La artista, un año más, es Vanesa Pérez Monfort. El esclat de llum sense fo ni fum infantil es clásico y mezcla el movimiento barroco con trabajos en art decó. Una labor minuciosa y repleta de detalles espléndidos cuyo artista es Jaime Ortiz Monfort.