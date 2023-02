Este sábado fue su día. El Teatro Principal de Castelló se visitó de gala, como en las grandes ocasiones, para acoger la proclamación de Carla Sánchez Aranda como Na Violant d’Hongria de las fiestas del 2023. Fue el momento en el que la Germandat dels Cavallers de la Conquesta presentó a su máxima representante para las próximas fiestas de la Magdalena. Esta joven estudiante de Finanzas y Contabilidad en la UJI ya luce la insignia de Els Cavallers en su solapa.

En este «sueño» acompañan a Carla las dones de companya: Belén Cazalilla Piñana (Na Dolça), Miriam Hidalgo Cantavella (N’Ermengarda), Lidia García Beltrán (Na Eva), Beatriz Prades Barreda (Na Margarida), Marta Olaria Blanch (Na Provençala) y María Rodríguez Santamaría (Na Rama).

El guión, la música y la presentación del acto corrió a cargo de José Antonio Balfagó, quien fuera Prohom de la Germandat. Fue un homenaje a la historia de la entidad y a la reina y esposa del rey fundador de Castelló. El hilo musical del inicio fue obra de Udiva, un grupo de música de cámara basado en composiciones originales de Jaume Pallardó. Udiva es el nombre que se utilizaba para referirse al río Millars antes de que llegaran los romanos.

Numerosas autoridades y un público entregado se dieron cita en el Principal. Entre los presentes estuvo la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco; el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí; las reinas de las fiestas de Castelló, Selene Tarín y Alejandra Sáez; el presidente del Patronato Municipal de Fiestas de Castelló, Omar Braina, así como concejales, diputados y numerosos representantes del mundo de las gaiatas y las collas de la capital de la Plana.

Acto protocolario

Na Violant estuvo muy bien acompañada por sus pajes; Ian Ferrer, Axel Gil y Thiago Zapata. Con ellos, la escuadra de honor y varios Cavallers sobre el escenario, entraron las dones de companya, mientras sonaba la Marxa del Seguici. Siguió el protocolo con la lectura del acta de designación de la Reina Violant y la corte de honor por el Cavaller Carlos Martí i Vicent. A continuación, el Prohom dels Cavallers de la Conquesta, Luis Oria i Doménech, acompañado del paje portador de la rosa caballeresca, Thiago Zapata, invitó a Na Violant a ocupar su trono en el escenario, tras la llamada de los clarines, y mientras sonaba la Marxa dels Cavallers. Fue entonces cuando el Prohom le impuso la banda laureada con la insignia de oro de la Germandat. Sonaron las salvas en el Principal.

El papel de la mujer en la Edad Media

Cogió la palabra la mantenedora del acto, la concejala de Castelló y doctora por la Universitat Jaume I Pilar Escuder, quien está muy vinculada a la Germandat. «Esta es vuestra noche: soñad, hacedlo fuerte porque nunca olvidaréis este Teatro Principal de Castelló lleno de gente disfrutando de vuestro simbolismo, de las sonrisas, de las vestimentas. Vuestros ojos nos deslumbran y nos transmiten tanta felicidad», afirmó durante su parlamento que versó sobre la figura de la mujer en la Edad Media. «Todas estas mujeres lucharon por imponer sus causas y objetivos, en un mundo gobernado por los hombres para los hombres, como fue la Europa medieval. Me quiero acordar de sus nombres Petronila, Sancha, Constanza, María, Leonor, Violant, Constanza e Isabel; y me quiero acordar también de todas las mujeres sin nombre, que a lo largo de la historia y hasta nuestros días, han sufrido por hacer avanzar, no sólo los derechos de las mujeres sino el progreso de la sociedad en general. Gracias a todas», remarcó Escuder en su intervención. Después de sus palabras, recibió una placa conmemorativa por su papel como mantenedora.

Parte final de la proclamación de Na Violant

Tomo la palabra el Prohom y Na Violant realizó la tradicional invocación a los santos patronos de la entidad. Cuando la proclamación ya estaba llegando a su final, la escuadra de honor formó con sus espadas un arco de gloria y honor para rendir pleitesía a las mujeres que brillaban sobre el escenario. «Eres tú, Carla, ahora en solitario, centro de todas nuestras miradas, de toda nuestra devoción que admira tu majestuosidad y elegancia», relató el presentador, mientras Na Violant se preparaba para abandonar el escenario del Principal con la Marxa dels Cavallers de fondo musical.

La proclamación de Na Violant indica que las fiestas de la Magdalena están cada vez más cerca. Falta poco más de un mes para que el 11 de marzo arranquen las fiestas fundacionales de Castelló.