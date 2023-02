Castelló acogerá el Magdalena Remember Fest el próximo 11 de marzo, el primer sábado de las fiestas fundacionales. Será una cita en el Recinto de Ferias y Mercados de Castelló, con entrada gratuita, que se desarrollará ininterrumpidamente durante 12 horas, desde las 16.00 hasta las 04.00 horas.

“Este año sumamos a la programación de las próximas fiestas el Magdalena Remember Fest, un festival con el que estrenaremos el cartel musical de los festejos el primer sábado de Magdalena y que confiamos sea un éxito de convocatoria al contar con múltiples referentes en su cartel”, ha explicado este miércoles el edil de Fiestas y presidente del Patronato Municipal de Fiestas, Omar Braina.

El cartel

En el cartel, figuran artistas que actuarán en directo y una selección de dj, entre ellos algunos referentes de la provincia. El espectáculo, que se desarrollará en un escenario con una pantalla led de más de 50 metros cuadrados, contará, además, con bailarines, malabaristas, zancudos, faquires y efectos especiales.

Entre los nombres confirmados hasta el figuran, figuran Tina Cousins (Pray-Mysterious Time), Sensity World (Give it up), Spanic (Sister golden hair), Marian Dacal B2B Eva Martí (Flying free y Fly on the wings of love), Just Luis (American pie), Double Vision (Knockin), New Limit (Smile) y Kriss Orue (Tonight). También estarán Arturo Roger (Actv), Vicente Maffia (Spook), Kike Jaén (Nod), Los Gemelos (Puzzle) y José Conca (Chocolate). Y Vicente Añó, Paco Moliner, Josvi, Batiste, Pepo Web, Pirri y Danny A, de la provincia.

Cabe destacar que el Magdalena Remember Fest se desarrollará junto a la nueva zona de mesones, que concentrará en un mismo espacio, cercano al Recinto de Ferias y Mercados, el Mesón del Vino, la Feria de la Cerveza Internacional y la Feria Foodtruck.