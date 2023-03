Selene Tarín Alegre vivirá este fin de semana uno de los actos más especiales de su reinado: la Galania. El Palau de la Festa se viste de lujo para acoger a la flor y nata castellonense y del món de la festa que arropará a la máxima representante de las fiestas de Castelló en su día más especial.

La joven que este año ostenta el cargo más relevante e importante dentro de mundo de la fiesta tiene 24 años y estudia el grado de Odontología. Es una chica de su tiempo, a la que le gusta mucho la moda, leer libros, pasear por la playa con su perra y pasar tiempo con su familia y amigos.

Su cariño profundo por las fiestas de la capital le llevaron a entrar a formar parte de la Colla Cagarròs en 1998 y, en 2017, comenzó en la gaiata 19 La Cultural como madrina de honor, un año más tarde fue la madrina y, en 2019, dama de la ciudad. Conoce bien el mundo gaiatero ya que en 2020-2022 formó parte de la junta del sector La Cultural.

Y este año, en el 2023, ha visto cumplido su deseo de ser reina de las fiestas de Castelló. «Para mí, ostentar este cargo significa todo, ya que es un sueño hecho realidad ya que jamás podría haberme imaginado llegar hasta aquí, muchas veces aún me cuesta créemelo», explica Selene Tarín.

En esta edición de las fiestas de la Magdalena, esta castellonense va a tener la oportunidad de disfrutar de sus actos preferidos desde primera línea. Pese a que le cuesta elegir entre toda la amplia programación, este año reconoce que será «muy especial y todos los actos me hacen mucha ilusión». No obstante, destaca la imposición de bandas, la Galania, la primera mascletà, el Pregó de las fiestas, la Romeria, el desfile de gaiatas y la ofrenda.

Es precisamente el día en el que la alcaldesa Amparo Marco le impuso la banda verde el que guarda en su corazón «con un cariño inmenso». Esa jornada por la mañana, fue «muy emotiva», la salida del Ayuntamiento con la Banda Municipal «y en el acto participaron personas muy cercanas a mí, como Beyoncé, Izaira y mi pareja Jonatan». «Fue todo una sorpresa, pero sobre todo recuerdo la cara de felicidad de mi familia, fue un día muy emotivo que guardo en mi corazón para siempre», dice con orgullo.

«Invito a los vecinos a que disfruten de las fiestas» A una semana del comienzo de las fiestas de la Magdalena, la reina Selene Tarín quiere invitar a los vecinos de la ciudad a que «disfruten muchísimo de las fiestas porque seguro que serán muy bonitas e inolvidables». Ya ha pasado más de medio año desde que recibiera la llamada de la alcaldesa comunicándole que había sido la elegida. «Ese día pasé muchos nervios y estaba muy ilusionada y arropada por mi familia cuando Amparo Marco se puso en contacto conmigo. Fue una alegría que me llenó de felicidad», explica tras afirmar que ve bien las fiestas y considera que dentro de las tradiciones «nos adaptamos siempre a la época en la que vivimos». Desde este verano, ha vivido de forma intensa todos los actos que ha podido disfrutar junto a las seis damas de la ciudad. Unas jóvenes a las que al principio --cuando fueron elegidas-- no conocía, pero con las que ahora forma un grupo de amigas. «No he podido tener más suerte, son unas chicas 10, que aman sus fiestas y que son muy divertidas, me hacen reír y están pendientes de todo», dice.



Reina infantil

En su cara se dibuja una gran sonrisa que conjuga ilusión, emoción y alegría. Y no es para menos. Alejandra Sáez Sisamón, 12 años y estudiante de 1º de ESO, vivirá en las próximas horas uno de los actos oficiales más importantes de su reinado como es el de la Galania. En el emblemático edificio del Palau de la Festa se reunirán gran número de castellonenses y autoridades para rendirle un merecido homenaje.

Su gran afición es bailar y lo hace siempre que sus obligaciones se lo permiten, ya que en los últimos meses ha tenido que asistir a numerosos eventos relacionados con su cargo festero. La Magdalena está a punto de comenzar y será entonces cuando tenga la oportunidad de disfrutar, como reina infantil, de toda la programación que el Ayuntamiento de Castelló, a través de la Junta de Festes, ha preparado pero, de forma especial, de la Romeria, el desfile de gaiatas y la ofrenda a la Mare de Déu del Lledó, patrona de Castelló, que tendrá lugar el último sábado de las fiestas fundacionales.

A la emoción que sintió cuando la alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco, le comunicó que había sido la niña elegida para ser la reina infantil a través de una llamada telefónica «con la que había soñado muchas veces», se suma ahora la gran alegría y responsabilidad que supone «representar a los niños de mi querida ciudad».

Según relata la simpática Alejandra Sáez, estos meses que han transcurrido desde que recibiera la banda verde que la acredita como reina infantil de las festividades castellonenses «han sido especiales e inolvidables, ya que he podido viajar a muchos sitios que no conocía y he conocido la gastronomía, tradiciones y muchas más cosas de otras ciudades».

«Todos los actos que he vivido hasta ahora me han gustado muchísimo pero si tengo que destacar uno resaltaría la Imposición de Bandas, que tuvo lugar en el Teatro Principal, ya que es el acto que me acreditó como máxima representante de los niños de Castelló, y las proclamaciones de mis compañeras de València y Alicante», concluye Alejandra Sáez.

Uno de sus días más esperados llega este fin de semana para encarar la recta final al disparo de la mascletà que abrirá las fiestas.