Manolo Amat es una figura clave en las fiestas de la Magdalena. Su labor, responsable del caballo del pregonero, es muy importante, porque hace que el castellonense que canta el texto de Bernat Artola sobre el caballo se sienta cómodo y seguro durante la cabalgata. En la tarde de este sábado lo volverá a hacer junto a Vicente Sorlí, compañero suyo del grupo musical Rosa de Maig. Todo un orgullo después de dos años de pandemia y uno de lluvia, cuando se suspendió la cabalgata anunciadora y Chema Prades tuvo que cantar el Pregó desde el balcón del Ayuntamiento de Castelló.

Este castellonense de soca ostenta este cargo desde 1998 con Francisco Vicent sobre el rocín. Cuenta para Mediterráneo sus recuerdos y experiencia. «Muchos de los pregoneros no suelen estar acostumbrados a subirse a un caballo y le tienen un poco de respeto. Por eso resulta tan importante que la gente esté segura y evitar cualquier incidente. Estamos tratando con animales y siempre debemos tener presente una reacción inesperada», destaca.

Satisfacción

Para Manolo Amat, estar junto a una de las figuras más representativas de las fiestas siempre es una satisfacción. Ya tenía relación con algunos y esta se ha mantenido en el tiempo, «más aún habiendo formado parte del grupo de pregoners que seguimos y espero sigamos conservando».

Es un enamorado de las celebraciones de la Magdalena y, para él, las fiestas «son irrenunciables». El primer recuerdo que tiene de estas es ayudando a su padre a preparar el caballo para la cabalgata y ver el Pregó de principio a fin. «Nunca he formado parte de ninguna gaiata como miembro activo aunque he colaborado con algunas. Mi pasión siempre ha sido la música y creo que si formas parte de algo lo debes hacer al cien por cien. Mis obligaciones y hobbies no me permitirían acudir a muchos actos en la semana de fiestas por ejemplo», explica.

Su participación en la cabalgata es una tradición familiar. Su padre ya tomaba parte del Pregó desde muy joven y fue su antecesor durante muchos años. De la actual «Germandat de Pregoners creo que todos han participado en el Pregó con mi padre o conmigo», prosigue Amat, quien también detalla que ellos no son los únicos en esta tarea. Muchos castellonenses reconocen apellidos como Menguilló o Belenguer, entre otros muchos y, en casi todos los casos, la relación entre ellos va más allá de las fiestas.

Cantante

A Amat le encanta cantar y forma parte de Rosa de Maig, el grupo musical con el que participa en múltiples actos, tanto en las fiestas de la Magdalena como en tradicional Festival de la Rosa. Además, también está integrado en la Coral de Barreros de la Mare de Déu del Lledó desde su fundación y de la filà de Moros Azahar.

Hoy, Manolo Amat volverá a ser protagonista indispensable.