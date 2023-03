Polémica por la mascletà que ha dado comienzo al concurso de Magdalena en Castelló. Reyes Martí, desde la pirotecnia encargada del acto, no da crédito todavía al parte emitido por el Área de Seguridad Pública de la capital de la Plana, en el que se informaba de lo siguiente: “Se han producido 15 heridos, 14 de ellos con heridas leves en rostro, cuello y brazos, atendidas por los servicios sanitarios municipales in situ, sin necesidad de ser trasladados. Solo uno de ellos ha sido derivado al hospital general por un fuerte dolor de oído”. Fuentes sanitarias han confirmado más tarde que este paciente también ha sido dado de alta.

Además se ha informado de que “el incidente se ha producido por una carcasa en la Avenida Capuchinos cruce con Bernat Artola”, mientras se ha apuntado que el hecho “está siendo investigado por la autoridad competente para determinar las causas”. Reyes Martí duda de que dicha carcasa sea de su pirotecnia, pues entiende que “hay demasiada distancia entre el recinto y ese punto. Las carcasas no suben más de 50 metros y ha sido a 95 metros. No me extrañaría que haya sido una gamberrada”, ha confirmado en declaraciones a Mediterráneo.

La popular pirotecnia de Burriana, que ha disparado mascletaes en la Magdalena durante los últimos 25 años, asegura que “nunca había pasado una cosa como esta. Es muy raro”. Afirma también Reyes Martí que se ha enterado del incidente tras el citado comunicado: “En el momento no nos hemos dado cuenta ni hemos visto nada raro. Cuando me he enterado he ido donde están las ambulancias pero ya no había nadie, por lo que por lo menos tengo claro que no ha sido nada grave”.

Sobre la mascletà en sí añade Reyes Martí que “ha ido todo perfecto, de maravilla”, aunque no se atreve a descartar al 100% que la carcasa que ha provocado estos heridos sea suya: “Todo lo que sube, baja, y al final tenemos muchos tubos, espoletas… En esta vida no hay nada imposible, pero sí puedo decir que nos hemos quedado todos en shock y aún tenemos mal cuerpo”.

Este suceso se produce escasos días después de otro similar en València con ocasión de las Fallas, por lo que Reyes Martí admite que “ahora nos van a mirar con lupa, pero tengo diez familias que dependen de este oficio y espero no tener problemas. Espero que aparezca alguna imagen que pueda aportar algo de luz”. La propietaria de la pirotecnia de Burriana destaca “sobre todo que los heridos están bien”, al tiempo que admite su mal momento: “Me lo estoy pasando muy mal porque nunca he tenido ni un mínimo incidente”.