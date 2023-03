Las fiestas de la Magdalena de Castelló siempre han tenido una doble vertiente para Leandre Escamilla, de trabajo y diversión, a partes más o menos iguales según la etapa de su vida. En este 2023 devora una Magdalena como presidente del colectivo festivo Moros d’Alqueria --por segundo año consecutivo--, al tiempo que se vuelca en los preparativos al frente de la compañía Xarxa Teatre, «de la Nit Màgica y del Magdalena Vítol», explica Leandre.

Aunque nació en Onda, se vino a vivir a Castelló a los 10 años. «Recuerdo de niño cuando dábamos vueltas en cuadrillas, con los amigos, y nos íbamos juntos a la Romeria. Con más edad, de joven, me vienen a la mente las míticas noches en Sant Roc de Canet, de fiesta juvenil y loca el sábado noche y de ahí empalmábamos hasta el día siguiente con la Romeria para subir al ermitorio de la Magdalena».

Pero con 20 años «empiezo la aventura con Xarxa Teatre y es cierto que la vinculación con la Magdalena ya ha estado siempre ligada al trabajo». Licenciado en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de València, desde 1983 es codirector y cofundador (junto con Nel·lo Vilanova) de Xarxa Teatre, grupo internacional de teatro de calle que ha actuado en 41 países de los cinco continentes y que el año pasado conmemoró su 40º aniversario.

Precursores e innovadores

«Hemos tenido la suerte y la fortuna de que se nos ha considerado muy bien en Castelló, dentro de las fiestas, y ahí empiezan los reconocimientos a Xarxa Teatre, con el trabajo codo con codo con la junta de fiestas, de Tián, Sixto, etc.», rememora.

«Inventamos y creamos la primera Enfarolà. Inventamos el primer tombacarrers, los desfiles de animación por el centro de la ciudad. Creamos también el Magdalena Circus, el festival de circo. Y un poco todo este trabajo alrededor de las fiestas hizo que muchos colectivos tuvieran a bien realizarnos homenajes por nuestra contribución. La Colla del Rei Barbut nos dio el Voladoret d’Or, la Aljama nos hizo Adelantado del año, la Gaiata 15 Séquiol nos nombró Sequiolers de l’any y los Moros de Alqueria nos distinguieron como Moro de l’Any», indica. Y es que ya hace 15 años, además, que Leandre entró a formar parte de la asociación Moros de Alqueria. «La verdad es que es maravilloso poder vivir las fiestas desde los dos lados», afirma.

Cuenta cómo han pasado más de 30 años desde que iniciaron la Nit Màgica en Magdalena, un combinado perfecto de teatro y pirotecnia. «Es lo que es ahora gracias a la gente, al público de Castellón. Todavía encarno a Sant Roro, sí, siempre lo he representado yo, pero ya llegará el momento en que me tocará jubilarme», ironiza con una sonrisa.

«Trabajo el martes --hoy-- con la Nit Màgica; y el segundo fin de semana --el domingo, con el Vítol--. Me toca pero uno ya vive esto con normalidad después de tantos años», asevera.

¿Mi acto favorito? «Te puedo decir que es la Nit Màgica, pero eso es jugar en casa. Obviamente, me encanta la Romeria. Y más que actos en sí lo que me parece maravilloso de las fiestas de la Magdalena es la interacción con toda la gente, con amigos que hace tiempo que no ves y te los encuentras en Magdalena. Me gusta el sentimiento de fiesta y de fiesta en la calle. Es lo que tenemos que mantener y potenciar. La fiesta en las calles, en los colectivos, en el centro de la ciudad. Eso es lo maravilloso. Me paso la semana organizando, coordinando actos, viéndolos, disfrutándolos pero, sobre todo, disfrutando de las amistades que el mundo de la fiesta me ha dado y son muchas», termina.