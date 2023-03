Por conocido es aceptado que el local de Moros de Alqueria (calle Galicia, 14) cuenta con una inmejorable cocina. Pero si hay un día que es especialmente celebrado es el del cocido, con Ramón Soler y Nacho Soria en los fogones. Tanto es así que en Magdalena les llueven los invitados y, ayer, hasta 130 se reunieron para deleitarse con este plato tan popular como reparador para el ecuador de las fiestas.

El secreto de la receta

Ramón no es amigo de las entrevistas, o tal vez no quiere revelar el secreto de su receta. No cabe duda que se trata del mejor producto (360 euros más caro que el año pasado, confiesa) tratado con el mimo y el buen hacer de los grandes cocineros. Para una cita tan multitudinaria los ingredientes son también en cantidad, lo que cada uno deberá extrapolar para según su número de comensales.

Ingredientes imprescindibles

En el caso de ayer contaba con dos huesos de añejo, 30 manitas de cerdo, 10 espinazos de cerdo, 16 orejas de cerdo, 12 pancetas de ibérico, dos gallinas, 30 muslos y entremuslos, seis kilos de garbanzos, 40 kilos de patatas, cuatro repollos.... Un lujo de plato del que nadie se resistió a repetir.