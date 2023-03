El periodista Vicent Farnós atesora una intensa implicación en las fiestas de la Magdalena, como protagonista --encarnó al rey Jaume I con els Cavallers de la Conquesta-- o en la logística de primer nivel --como ideólogo desde la Junta de Fiestas de actos de éxito que siguen muy vivos--. ¿Qué sueño le queda por cumplir a este castellonense que se autodefine de soca, de Castellón de toda la vida, a punto de cumplir los 60? «Me gustaría ser pregoner pero no me han dado el don de la voz. Me encantaría estar a la altura del nivel que se requiere pero no me he atrevido porque desafino. Mi hijo Joaquín sí ha sido pregoner infantil», relata.

Desde bien pequeño ha visto las fiestas desde dentro. «Mi acto favorito es la Romeria. De niño iba a la Magdalena con mis abuelos y mi padre. Mi abuelo, que llevó primero la organización de la Pérgola, era concejal y se encargaba de la Romeria, lo vivía mucho en casa», recuerda. Cavallers de la Conquesta Vicent empezó participando en el Pregó Infantil y siendo adolescente se apuntó als Cavallers de la Conquesta Fue miembro de la escuadra que acompañaba a Na Violant y participó por primera vez en la proclamación de Lidón Cros en el teatro en 1976. Más adelante fue miembro del cabildo y vicepresidente (maestre) de la Germandat. «En el 2012 encarné al rey Jaume I. Leer el privilegio de traslado fue muy emotivo», apunta. «Mi acto favorito desde pequeño es subir a a ermita. Mi abuelo era concejal y se encargaba de la Romeria». Colegio Apostólico, Gaiata 3 y Junta de Fiestas Es miembro del Colegio Apostólico, uno de los tres suplentes; estuvo en la Gaiata 3 (Fadrí d’Argent en 1981) de 1978 a 1983; y fue Alcaid de la Host del Castell Vell. Recuerda con orgullo y cariño «mi etapa como miembro de la primera junta democrática de las fiestas, presidida por Sebastián Pla, en 1989». «Entre los actos que propuse y que se han consolidado --añade-- están la Enfarolà del Fadrí, la Nit Màgica y la Tornà de la Romeria». «La gente volvía de la ermita en coches o tren, y la comitiva oficial no regresaba a pie ni por Lledó porque se perdió la tradición en los años. En 1989 lo recuperamos y se organizó el ceremonial de la Tornà y se creó la Colla de Cantors. Contamos con el apoyo de la junta y de Josep Miquel Francés; Juanjo Porcar, archivero de Lledó; Antoni Losas, que ahora es cura del Puerto de Burriana; y el preste de la Romería, Juan Ramón Herrero. Se sumó la colla El Pixaví, la Federación de Collas, etc.», explica. «La Nit Màgica se presentó en el Puerto de Burriana, me invitaron a verla mis amigos Leandre Escamilla y Nel·lo Vilanova (Xarxa Teatre); y les dije, esto lo tenemos que hacer en Castelló. Y aún hoy es de las citas más multitudinarias». Colla del Rei Barbut y Colla Bacalao Farnós es socio de la Colla del Rei Barbut desde hace más de 30 años --fue presidente--: disfruta de sus aperitivos musicales y sale en la mitología del Pregó. Es uno de los fundadores en 1991 de la Colla Bacalao --que presidió dos años, el primero y otro más--. Compagina las fiestas con su trabajo en el Palasiet de Benicàssim --este viernes reabre el hotel-- pero aún así saca tiempo para el concurso de paellas; escribir en llibrets; y aportar información a Agustín Mon para la solicitud de BIC de las gaiatas. En su etapa en Mediterráneo y Levante fue redactor de Fiestas y coordinó el suplemento de Magdalena.