El campeonato mundial de boli celebró este domingo, en el parque dels Jocs Tradicionals, su XXXIII edición. El equipo de la colla Xupla Xarcos logró su sexta corona al batir en la final a Boli’s Boys, por un contundente resultado de 1.317 a 240. Mediterráneo conversa con Paco, uno de los ganadores, que comparte recuerdos y anécdotas sobre el popular deporte autóctono.

Estas son historias del boli en Magdalena, un deporte tan arraigado en la fiesta que en realidad forma parte de ella. Llegar en forma al segundo domingo de fiestas no es nada fácil, con frecuencia. «A la final del 2016, en uno de los equipos solo se presentó un jugador», apunta Paco. Por lo visto, el resto del plantel había alargado la noche más de la cuenta y por la mañana no estaban en condiciones de jugar. Este héroe se vio obligado a buscar compañeros entre el público que había acudido para presenciar el duelo en directo. Consiguió los voluntarios suficientes para poder jugar, explica Paco, pero, eso sí, no para ganar.

Deportividad

No fue esta la única final con curiosidad a cuestas. En otra ocasión se jugó sin árbitro. Ante la ausencia, los propios equipos resolvieron que un jugador de cada plantel ejercería como tal. «La partida se disputó con total normalidad», recuerda Paco, que destaca la «gran deportividad» que no solo entonces, sino siempre, gobierna en los campeonatos de este deporte tradicional.

Referentes

Como toda actividad, en el boli de Castelló también hay referentes. ¿Quién es el mejor que has visto jugando a boli dali?, preguntamos a Paco. «Después de tantas décadas y tantos campeonatos, seguramente habrá muy buenos jugadores, pero yo, en los veinte años que llevo participando, me quedo con Jesús García de la colla Sargantana», responde. «Es muy completo, tiene mucha destreza a la hora de golpear el boli, gran puntería para matar la pala y mucho ojo al pedir las palas, que en definitiva son los puntos que suma el equipo que tira», añade. Jesús acumula en su palmarés diez campeonatos mundiales de boli y una liga.

Juventud

Paco compite en Xupla Xarcos, que también posee el título mundial y el de la Liga (la ganaron Polluts en 2013 y Xupla Xarcos en 2014). En esta formación el relevo parece asegurado. Este año debutó, en Xupla Xarcos II, el jugador más joven. Es Joel Eduardo, con 14 años, la edad mínima para poder apuntarse.

Este domingo, un año más, la afición disfrutó con el boli en una agradable mañana culminada por la entrega de trofeos, con Pepe Beltrán, presidente de la Federación de Collas, y Javier Rodríguez, fundador del mundial en 1988.