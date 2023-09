Aquestos són els màxims representants de la gaiata 19 La Cultural per a la Magdalena 2024

Honor de representació, il·lusió i germanor. Tres adjectius que destaquen la personalitat festera de la madrina de la gaiata 19 La Cultural per a les festes de la magdalena 2024, Raquel Naches Montesinos, màxima representant amb «orgull» i per «tradició» del sector del districte sud de la ciutat de Castelló. Després de replegar el pergamí que tota festera ansia per la seua representativitat al costat del president, Javier Espinosa;i els màxims comissionats infantils, la seua germana Isabel i Héctor Espinosa Vilar, i de guardar la banda blanca de la cort de la regina Lourdes Climent, demà assumirà el tro de La Cultural.

Als 18 anys estudia un grau mitjà d’auxiliar d’Infermeria i un grau superior d’Higiene Bucodental en la Cooperativa Salus de Castelló. Com a gaiatera, pertany a La Cultural des del 2019, on ha estat part de la comissió, dama d’honor i madrina d’honor el passat any.

Demà serà el seu gran dia, i el dels seus companys de viatge a la comisssió. A ella, el que li fa més il·lusió es «poder viure aquestes festes d’una manera única, representant a tot el meu sector juntament amb la meva germana Isabel i Héctor». «També m’enorgulleix formar part de la gaiata, ja que fa anys una part de la meva família va pertànyer al món de les gaiates i ells han estat els que m’han inculcat les festes i gràcies a ells estic vivint aquesta meravellosa experiència», assegura.

Després de la gal·la al Palau de la Festa, on ja es farà oficial el seu madrinatge, espera «poder representar tan bé com siga possible al sector de la meu gaiata amb responsabilitat i compromís; espero viure enguany al màxim juntament amb les 18 madrines de les seves respectives gaiates, ja que és una experiència única en la vida; i tinc moltes ganes de viure aquesta Magdalena 2024 acompanyada de la meva família i de tota la meva comissió que sempre estan donant-me suport en tot moment».

Ho té clar:aquesta Magdalena la viurà intensament, sense perdre’s res. I de la setmana gran destaca «la Desfilada de Gaiates, l’Ofrena a la Mare de Déu del Lledó i el Magdalena Vítol».«No obstant, l’acte que espero no perdre’m és la Romeria de les Canyes, ja que des de molt menuda he anat amb la meva família i en veure l’ermita m’entra molta nostàlgia i alegria i penso molt en aquests moments tan bonics que vaig viure amb ells i especialment amb els meus avis», explica.

Persona del sector, té molt clar que «gràcies a les festes de la Magdalena, la gent del sector es reuneix per a poder viure les festes». Per a ella, «és un honor poder representar a tota la meva cort, ja que és un càrrec que necessita responsabilitat, compromís, dedicació i amor per les festes. Lluïr la banda de la gaiata 19 és formar part d’una gran família que enguany compleix 40 anys».

Isabel Naches Montesinos: l'il·lusió màxima

Un somriure infinit i una il·lussió que traspasa tota frontera festera. Isabel Naches Montesinos serà la madrina infantil de La Cultural per a la Magdalena 2024 i, als seus 9 anys desborda alegria per pujar al tro del Palau de la Festa en un any especial. Alumna de 4t de Primària al col·legi Mater Dei, ja fa tres anys, com la seua germana major i madrina, Raquel, que forma part de La Cultural, amb convicció i tradició familiar.

Però, ella està «súpercontenta i amb moltíssima il·lusió de poder representar a les xiquetes i xiquets del meu sector i gaudir les festes d’una forma diferent».I ho diu ben alt i clar:del curs fester 2023/24 espera «passar-m’ho superbé al costat de les meves amigues de la gaiata i amb les altres 18 madrines, les dames de la ciutat i la regina infantil».

Està «orgullosa» de ser la màxima representant dels més menuts del sector, però encara més de que la seua germana major Raquel l’acompanye de la mà en aquesta aventura.«Som quatre germanes, i la més major, Andrea, i Sara, la tercera, són dames majors del sector, amb la qual cosa sé segur que gaudiré moltíssim», diu.

No vol perdre ni un instant del que li passa des de que aquest estiu la nomenaren com a madrina infantil. I espera en ansia no només la gal·la de demà la nit, a les 23.00 hores, al Palau, sinò «l’arribada de la setmana gran», de la que destaca la Desfilada de Gaiates i el Coso Multicolor, encara que també portar-li flors a la Mare de Déu de Lledó a l’Ofrena». «Espero no perdre’m res, sobretot el Pregó Infantil, perquè és un dia dedicat a tots els nens», assegura.

«Durant aquests dies podré gaudir amb els meus amics tirant petards i estar amb molt d’orgull de tots els actes que fan a la ciutat i al sector, on no parem en tot el dia». I, cara al tercer diumenge de Quaresma, en el camí fins a la Magdalena, gaudeix de «cada presentació al Palau, setmana rere setmana, amb les altres madrines».«Sempre hi ha gent nova i m’ho passo súperbé», diu.

Héctor Espinosa Vilar: A fer pinya

La gaiata 19 La Cultural recupera aquest any la presidència infantil. I ho farà en la persona del xiquet Héctor Espinosa Vilar, que, als seus 10 anys, ha representat ja com el primer al seu sector en els principals actes previs al seu nomenament oficial demà al Palau de la Festa, als actes de benvinguda i a la Imposició de Bandes a la reina infantil, Vega Torrejón.

Héctor, que cursa 6é de Primària al col·legi Lope de Vega de Castelló, ja fa tres anys que pertany a La Cultural, juntament amb els seus pares, amb qui també ha format part de laColla SangFestera. Ho té molt clar: l’objectiu és que aquest any fester siga «únic i per a recordar sempre».

«Espero passar-m’ho molt be representat als nens del meu barri, i amb les activitats que fa la gaiata al sector, des del treball al Magatzem de Gaiates, on fem el monument, a la Desfilada de Gaiates, quan ja podem traure la gaiata al carrer i mostrar-la a tot Castelló», assenyala el jove president.

Viu intensament la festa i diu que, «de la Magdalena, el que més m’agrada és elCoso Multicolor, on sempre m’ho passo molt bé amb els companys de la gaiata; a més de la Desfilada, però m’agrada cada cosa que passa la setmana gran, que només és una vegada a l’any i cal viure tots els instants».

Després de guanyar el segon premi del Concurs de gaiates de Mà 2023 i de l’exposició dels monuments en xicotet format al Menador Espai Cultural per part de la Gestora de Gaiates, Héctor envia un missatge a tots els xiquets als que els agrada la festa de Castelló:«A tots, els diria que s’apunten a una gaiata, perquè ací es fan molts amics de tota la ciutat, i ho passes genial dins i fora del sector, amb moltes activitats».

A més, cita que «amb els altres presidents m’ho passo molt bé per què fem molta pinya, i enguany som 10, amb una presidenta infantil que és la primera vegada que hi ha i gaudeixo molt jugant i fent festa, ja que la vaig conèixer l’any passat quan va ser madrina de la 17 Tir de Colom. Tots són genials», apostilla el president infantil que demà serà «més feliç que mai» amb els amics i la família.

Javier Espinosa Collado: "La gaiata és la festa de Castelló"

Javier Espinosa Collado s’estrena en aquest nou curs fester com a president de la gaiata 19 La Cultural. Serà el seu primer any en el més alt de la comissió, però no és el seu primer exercici en el sector del districte sud, on suma tres anys d’experiència i on aquest 2023/24 tindrà un doble paper: ser el president, agafant el testimoni de María Dolores Zabalza; i com a pare del president infantil, Héctor Espinosa Vilar, una cosa que li fa doble il·lusió. A més, en el seu currículum fester destaca la pertinença durant dos anys a la colla Sang Festera.

Espinosa afronta enguany amb «molta il·lusió, ja que a més de les madrines de sector, tindrem un president infantil després de molts anys, a més d’una dama de la ciutat en la cort de la reina Vega Torrejón, i una dona de companya en la cort de Na Violant de la Germandat de Cavallers, María Rodríguez».

La Cultural es presenta un any més com un sector molt dinàmic en el barri, amb la gaiata a Illa Baleato, i una carpa que bull activitats matí, tarde i nit, per als socis, i per a tot el veïnat», explica el president. «Hi haurà activitats, amb epicentre en la carpa, amb música tots els dies, i sopars de pa i porta cada nit».

Al nou govern de Castelló, que té entre les seves prioritats festeres dinamitzar els sectors i recolçar a les gaiatas per a la seva major visibilitat, el president de la gaiata 19 demana «que arribe la festa als sectors de l’extraradi, que també som Magdalena». «Els diria que no ens oblidin i que es programen activitats que atreguin més públic als districtes, perquè Magdalena som tots i no sols el centre de la ciutat». En general, Espinosa reivindica que fa falta «més ajudes en el Matadero, i també caldria fer reparacions dels desperfectes al recinte, i a més, estaria bé una partida per a un increment de la subvenció, estancada des de fa 10 anys», diu.

Poc avança del monument per a la Magdalena 2024. «És un secret i el nostre artista no vol que es conte res», explica, emfatitzant que «la gaiata era un dinamitzador, i ara hem de treballar per a demostrar que la gaiata és la festa».