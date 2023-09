Estos son los máximos representantes de la gaiata 9 L'Espartera para la Magdalena 2024, con las madrinas, Noelia Personat Guerrero y Gabriel aPiñero Álvarez, junto a la presidenta, Raquel Tárrega Castell.

Noelia, d’ànima espartera

Déu anys després del seu madrinatge a L’Espartera, torna a lluïr la banda com a màxima representant del sector gaiater

Ànima festera y cor esparter. Noelia Personat Guerrero assoleix el madrinatge de la gaiata 9 L’Espartera per a la Magdalena 2024 amb «il·lusió i orgull per representar el sector». De Castelló, aquesta sanitària té un ampli currículo fester, amb més de 15 anys al món de la festa, en gaiates.«Vaig comença en la gaiata 18 Crèmor i vaig entrar a la gaiata 9 com a madrina d’honor el 2013, i després, al 2014 vaig tenir la sort i l’honor de poder representar al sector de L’Espartera com a madrina, així que és una il·lussió tornar aquest cicle fester del 2024 a la que sempre he considerat la meva gaiata, i de nou com a madrina», explica, assenyalant que al 2020 va «passar a formar part de la gaiata 16 Rafalafena, pero sempre» ha tingur «el cor esparter».

El cinema, el teatre, la música, sobre tot anar a concerts i a voe musicals, és el que ompli el temps lliure de Noelia Personat, a més de la lectura. Però, ella, que té l’ànima festera, està emocionada perquè el seu fill, el 2014, la va acompanyar en el seu madrinatge esparter com a president infantil, i 10 anys després «passa ja a formar part de la meva cort».«Em fa molta il·lusió tornar a compartir junts un any molt especial i que segur serà inoblidable», remarca.

A ella, que porta amb orgull la insígnia de L’Espartera, li fa especial il·lusió «poder gaudir de cada acte, del viatge» que inicia, «dels dissabtes de Palau i de les nostres pròximes festes de la Magdalena al sector, al costat de la madrina infantil, Gabriela Piñero Álvarez, una nena molt especial, súper divertida, guapíssima i a la que vull moltíssim», comenta.

"Vul que aquest curs fester 2023/2024 siga inoblidable, que, per descomptat, ho serà, i que la nostra presidenta, Raquel Tárrega, al costat de tota la comissió gaudeixin tant com ho faré jo, i finalment desitjo que tots els amics, veïns i socis de la gaiata 9 l’Espartera gaudeixin de la nostra pròxima Magdalena 2024».

Particularment, a més de la vida al sector del carrer Peñíscola amb l’avinguda del Mar, Noelia, juntament amb la família espartera, gaudeix al màxim de les mascletaes («ja des de ben xicoteta», diu), i de la Desfilada de Gaiates, el seu «acte favorit de tots, pel que significa, per a la comissió i per a la ciutat, que veu ja els seus monuments d’exaltació de la llum». De tota manera espera no perdre’s «res», assegura, a un sector on «tot el veïnat participa obrint les seues portes a col·laborar», diu.

La seua comissió, els seus «companys de viatge», són«els millors».«Representar-los en cada acte serà un orgull i espero no defraudar-los», diu. «Em sento feliç de poder lluïr la banda blanca de la cort de la regina Lourdes Climent, però, per descomptat, estic orgullosa de portar la banda de madrina que representa a la gaiata 9 L’Espartera», finalitza.

Gabriela, cor fester

La madrina infantil és una apassionada del teatre i del ‘món de la festa’ i mostra el seu orgull de representar als més menuts

Onze anys de caliu fester amanen al cor de Gabriela Piñero Álvarez, madrina infantil de la gaiata 9 L’Espartera per a la Magdalena 2024. El seu desig per ser la màxima representant dels més menuts del sector del carrer Peñíscola i avinguda del Mar s’ha convertit en realitat i ara cal viure-l amb intensitat. «Des de ben xicoteta, m’agradat molt el món de la festa, he estat a la Colla Ho Haveu Vist i he participat al Pregó amb el meu col.legi, el Jaume I, on aquest any faig sisé, en varies ocasions», explica, però afirma: «L’any passat vaig aconseguir convéncer als meus pares i vaig entrar a formar part de la cort d’honor de la gaiata 18 Crèmor, i vaig gaudir tant de la experiència que ser madrina infantil per al 2024 era el meu major desig... i ací estic».

Un any per a celebrar, i del que ja ha participat activament, a les imposicions de bandes, als actes de benvinguda i al Palau. Aquest dissabte li toca a ella i a tota la gent de L’Espartera. «Sobre tot, espero representar com cal als xiquets i les xiquetes del meu sector, tant durant les nostres festes com fora de Castelló, quan anem a actes del nostres agermanats», assenyala, tot dient:«Espero fer-ho molt bé i gaudir amb la meua comissió a tots els actes i activitats».

Té 11 anys però ja coneix les festes de la Magdalena molt bé, amb la seua família, i encara que el teatre és una de les seues passions fora de l’escola («estic a l’Escola Municipal de teatre de Castelló des de fa quatre anys»), i és una albinegra convençuda («m’encisa anar a l’Estadi Castàlia a animar al meu equip, el Castelló»), «nadar al riu» i jugar amb les seues «amigues i amics, i amb la família», forma part del seu dia a dia.

Per a Gabriela Piñero, la Magdalena és «una festa única».«Veure els carrers plens de gent pasant-ho bé és el que més m’agrada, perquè la Magdalena són les millors festes del món», diu. La Desfilada de Gaiates «mai» se la perdrà, perquè, segons ella mateixa, «és l’acte en què el sector pot mostrar el seu treball en eñl monument, en la gaiata que ens il·lumina les festes, i és tot un acte d’agraïment i reconeixement al treball de tot l’any», en un sector «que col·labora molt amb la gaiata i que viu intensament les festes de la seua ciutat».

Tots els dissabtes del calendari fester, ella, juntament amb les altres madrines dels 19 sectors que conformen la festa de Castelló, «ens hpo passem molt molt bé. després de l’espectacle i el saluda». «Gaudim molt jugant i ballant totes i tots junts, fent pinya per a unes festes de matrícula». H

Raquel: «Cal visibilitzar la gaiata als carrers»

Amb moltes ganes. La presidenta de la gaiata 9 L’Esperatera, Raquel Tárrega Castell, afronta un any fester ple de projectes amb ganes de fer créixer el sector, que estrena cau al carrer Tenerias, aconseguint, diu«tenir una major visibilitat per als veïns del barri que s’acosten a preguntar per nosaltres». Tárrega, que va començar en el món de la festa l’any 2017 quan va entrar com a membre de la comissió en la gaiata 9, al costat de la seua filla com a dama d’honor infantil i el seu marit, vol fer a tot el sector partícep de les activitats de la gaiata, i per aixó, la comissió que presideix ha establert un calendari complet.«Ara tenim Halloween i l’arribada de Pare Noel i els Reis Mags per als més menuts, i per als adults, volem organitzar alguns tallers en el cau». I, per a la setmana de la Magdalena, tenen l’intenció de «canviar el monument a una ubicació que el visibilitze per al amants de les nostres festes».

La presidenta ho té clar. «La importància de la gaiata és màxima; és el símbol de la nostra festa i de la nostra tradició, i entorn d’ella es desenvolupen activitats al llarg de l’any que mouen l’economia de molts xicotets comerços de la ciutat», diu, afegint que «és inimaginable pensar en les nostres festes sense gaiates;per això hem de fer-les més visibles col·locant-les en carrers i places principals amb molt de pas de gent i tallar els carrers la setmana de festes com fan en gairebé totes les ciutats d’Espanya en festes». «La Magdalena és una festa que es viu al carrer, per tant el més segur és tancar el trànsit el que ja ens permet col·locar els monuments en vies principals», demana.

Cara a la setmana gran, Tárrega urgeix «major il·luminació dels carrers en la setmana de la Magdalena, il·luminació que indiqui que a prop hi ha dos monuments símbol de les nostres festes», i, per al conjunt de les comissions, «calen millors instal·lacions i seguretat per a poder treballar amb el menor risc possible», amb «cursos de formació per a treballar diferents materials, l’electricitat i programació, ja que les gaiatas són llum i hauríem de tenir uns coneixements per a poder treure grans monuments».