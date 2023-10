El president Vicente Provinciale Martí encapçala una comissió de la que Marta Olaria Blanch i Nayla Sos Briones seran les màximes representants per a la Magdalena 2024

Marta, generació de tradició

És un dels dos sols de la gaiata 3 porta del Sol. Marta Olaria Blanch assumeix el madrinatge del sector de la zona centre de Castelló amb «molta il·lusió i orgull per poder seguir amb la tradició de la meva família en aquesta mateixa gaiata en la qual la meva mare, la meva tia i la meva àvia van ser també madrines», conta.

Té 22 anys i cursa el grau de Magisteri Infantil a la Universitat Jaume I, en una dia a dia en el que la gaiata ocupa, i aquest any més que mai, un lloc central, com sempre des de que era una xiqueta, d’una manera o d’una altra. «Des de petita he participat en les nostres festes, sortint en el Pregó Infantil i en l’Ofrena a la Mare de Deu del Lledó, i també ballava en el Grup Castelló. L’any passat vaig representar a la figura històrica de Na Provençala en la Germandat dels Cavallers de la Conquesta. Aquest és el primer any en què viuré les festes des de dins d’una gaiata i és un honor que hagen confiat en mi per a ser madrina de la gaiata 3», explica la jove.

Fer esport, llegir i passar temps amb la meva família i amics ocupa la seua quotidianitat, en un any en el que espera«poder gaudir de cada acte i de cada moment que se’m presente durant aquest any i fer-lo al costat de la meva comissió i al costat de la resta de madrines i de Nayla, la meua madrina infantil», diu Marta.

Festera de pro, amb tradició familiar i amor per la festa plena de Castelló, a Marta el que més li agrada de les Festes de la Magdalena és, per a començar, «la primera mascletá i tots els actes del primer cap de setmana que marquen el començament la nostra setmana gran».«Crec que, juntament amb l’Ofrena, són els més emotius. La veritat és que espero no perdre’m res i poder viure-ho tot amb molta intensitat al sector i a la ciutat».

De la vida al sector, destaca la vida en el dia a dia.«Per la ubicació del nostre sector és molta la gent que s’acosta a gaudir amb nosaltres de les festes de la Magdalena, i espero que enguany siguin molts mes perquè comptem amb un ampli cartell d’actuacions musicals per a tots els gustos, a més de molts altres actes que volem compartir amb tota la ciutat».

Ella, que coneix ja què és portar el símbol de la banda com a dona de companya dins de la Germandat de Cavallers de la Conquesta, ara afronta una nova etapa festera amb la gaiata 3 Porta del Sol lluint la banda blanca a la cort de la regina Lourdes Climent i la que li atorga ser la màxima representant del secu sector. «Totes dues bandes m’omplen d’orgull i portar-les és una gran responsabilitat cap a Castelló i cap al meu sector, per això estic molt agraïda per haver rebut la banda blanca, i per la qual rebré dissabte vinent com a màxima representant de la meva gaiata en aquest cicle fester». Un orgull de castelloneria.

Nayla, cor de festa

Té una il·lusió per ser madrina infantil que no se l’acaba, un orgull que se li nota en el simriure, i una castelloneria que destila festa des de menuda. Nayla Sos Briones serà la màxima representant de les xiquetes i xiquets de la gaiata 3 Porta del Sol, amb els que demà viurà una nita especial a la seua presentació al Palau de la Festa.

Té 9 anys i tota una vida per davant. Estudia 4t de Primària a l’International English School of Castelló i és una enoamorada del piano, que aprén al Conservatori cada setmana en el seu segon curs, a més de fer moltes altres activitats extraescolars, com classes de natació, gimnàstica artística, tennis, pàdel, golf, càlcul mental, teatre i dibuix, encara que el que més m’agrada és «viatjar amb els meus pares», assenyala la jove madrina.

És festera des de que va nàixer. «Sempre he participat de la festa a través de la Colla del Rei Barbut, a la qual pertany el meu pare. Amb només un mes vaig eixir als seus braços al Pregó, i des de llavors, amb l’ajuda de la meva àvia Elvi, m’he vestit tots els anys a la Magdalena per a participar en el Pregó Infantil i l’Ofrena, i he viscut intensament la festa des de la Colla».

Dins del sector, es va introduïr l’any passat, quan va ser madrina d’honor infantil de Porta del Sol i «vaig descobrir una nova i fascinant manera de viure les festes, que estic gaudint de nou enguany com a madrina infantil», diu.

«Tot» li fa il·lusió. «Però estic molt il·lusionada amb la presentació de la meva gaiata, perquè són un acte molt emotiu i divertit alhora, i aquest dia vindran moltes amigues per a acompanyar-me». I enguany, espera viure un any «màgic». «Espero viure les festes al costat de la meva madrina i tota la meva gaiata d’un mode molt especial, perquè representar a aquest sector durant les festes i en actes al llarg de l’any és un gran honor».

El que és li agrada de la setmana gran és «que són molt participatives i amb activitats per a totes les edats; i els xiquets i les xiquetes podem gaudir tota la setmana amb la família i els amics». Encara queda camí per al tercer diumenge de Quaresma, però Nayla no vol perdre’s «el Coso Multicolor, que és molt divertit;encara que també espero amb il·lusió tots els altres actes, especialmentla Romeria a la Magdalena». També destaca tots els actes que es fan al sector al llarg de l’any amb la gran família de Porta delSol, i també anar cada dissabte al Palau. «Me porto genial amb la resta de madrines infantils i ens ho passen el passem superbé ballant després de les presentacions», assenyala Nayla.

Provinciale: «Cal difondre la gaiata com a símbol»

Set anys com a president de Porta delSol aporten molta experiència en la gestió i en el coneixement de la festa de Castelló. Vicente Provinciale Martí va encetar la seua etapa a la gaiata 3 l’any 2008 quan la il·lusió de la seua filla Raquel per vestir-se de castellonera va portar a la família a provar. «I ací seguim, col·laborant de manera activa», assenyala, apuntant que «la meua primera Magdalena com a president de Porta de Sol va ser la del 2018».

Creu fermament la «importància indiscutible de la gaiata com a símbol», Però, apostilla que «hem d’aprendre a reconèixer-la com a tal i a valorar-la més. Crec que caldria explicar millor a la gent, i sobretot als xiquets i xiquetes, la seva importància i l’esforç que suposa construir-les nosaltres mateixos, perquè en conèixer-les bé puguin entendre-les i sentir-nos tots orgullosos d’una tradició única en el món».

Provinciale explica que la gaiata 3 afronta el curs feste de 2024 «amb molta il·lusió, com sempre». «Enguany, a més d’unes magnífiques representants, tenim una estupenda comissió formada per joves que han crescut entre nosaltres i per nous socis amb moltes ganes. Amb bona gent i bon ambient és impossible que no sigui un molt bon any», diu.

Encara que «la setmana de festes està per concretar», a la gaiata 3 ofeririran «activitats per a totes les edats i obertes a tota la ciutat». «Volem que durant els 9 dies de Magdalena el sector entorn de la Porta del Sol sigui un referent de diversió i tradició, com ja venim demostrant en els últims anys», explica.

Ell és, a més, l’autor de l’esboç de la gaiata del 2024, encara que «alguns membres del grup del Matadero han aportat idees fonamentals, a més del seu treball imprescindible, per això considero que el monument és un projecte comú de tot l’equip». Tanmateix, «hem buscat la manera d’innovar amb un disseny diferent, sempre des de la tradició i sense perdre l’elegància que ens caracteritza». Quant a la gaiata infantil, «és disseny del germà de la nostra madrina, un jove de només 17 anys amb molt de talent i gran admirador de les gaiatas des de molt menuts», concreta.