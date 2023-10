Barbie party al Palau de la Festa de Castelló per encumbrar a Marta Olaria Blanch i Nayla Lissethe Sos Briones com a màximes representants de la gaiata 3 Porta del Sol per a la Magdalena 2024. Una festa tenyida de rosa en la que primar l’humor i la diversió a parts igual, sense perdre l’essència castellonera de la presentació oficial de la comissió, presidida per Vicente Provinciale Martí.

Portaestandartes El seguici l'han obert els portaestandartes José Ángel López Jiménez i Eric Dols Ramos, i les col·laboradores Lidón Ribes Sastre, Elena Alegre Segarra y Raquel Provinciale Cazalla, mentre sonava I’m a Barbie girl. Ha sigut abans de rebre amb un càlid aplaudiment a les representants del sector de la Porta del Sol del 2023, la madrina infantil Valeria Sancho Herrando, y la madrina Laura Martínez Bárcena, del braç del vicepresidente Sergio Gil Herrero. Vols conéixer als màxims representants de la gaiata 3 Porta del Sol? Els més menuts El moment de la il·lusió màxima, la dels més menuts de la comissió, començant per les dames d’honor infantils Amparo Jiménez Badia, Ona Dols Alonso, Nerea Lleó Herrando, Aitana Gacham Badia i Meritxell Chinchilla Chisa, acompanyada por Enzo Dols Alonso a les que s'ha imposat la banda acreditativa que lluiran amb orgull aquest curs fester. La cort major Seguidament, la cort major, amb les dames d’honor Lydia Fernández García, acompanyada per Juan Germán Mateo; Stella Alen Lázaro, amb Álex Lázaro Trujillo; Sofía Sancho Herrando, amb Carlos Olaria Blanch; Sara Sánchez Olivares, amb Joaquin Sánchez Navarro; i Adriana Lorena Lapusan, amb Pau Olaria Doñate. Com en la mediàtica pel·lícula dirigida per Greta Gerwig, els monòlegs de la Barbie, acompanyada sempre de la seua xiqueta simulaven els seus papers, de metgesa a cowgirl, ballarina, pirata o veterinària... una i deu barbies que coparen l’escenari, mentre esperaven a Ken, també en múltiples rols. I buscaven un traje de castellonera. Barbie castellonera Amb tots els convidats dempeus, ha arribat el moment de les protagonistes de la vetllada, amb Nayla Lissethe Sos Briones i Marta Olaria Blanch, acompanyada pel presidente, que han creat la màgia per que a partir d’ara hi haja també una Barbie castellonera, amb orgull de genealogia.