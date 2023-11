Gaiatas y collas no ven el cartel de las fiestas como «reclamo turístico de la Magdalena»

El cartel anunciador de las fiestas de la Magdalena 2024 que se presentó oficialmente el pasado jueves no ha pasado desapercibido entre los castellonenses en general y, ni mucho menos, en el món de la festa. Las opiniones que ha generado son diversas y mientras la Gestora de Gaiatas y la Federació de Colles no veían el cartel como «reclamo turístico», desde la Germandat dels Cavallers de la Conquesta afirmaron tener dudas sobre si este se llegaba a identificar con las fiestas de la Magdalena. Por su parte, la Colla del Rei Barbut, en boca de su presidente, Manuel Altava, dio su beneplácito al cartel «que resalta el elemento de la luz y una flecha que indica dónde encontrar la feria y fiestas de la Magdalena» de Castelló.

«En líneas generales, la obra ha gustado pero consideramos que no cumple con la función de transmitir las fiestas al exterior, por lo que si queremos exportarlas, deberíamos de trata de hacer uno más llamativo e identificativo con las mismas», afirmó presidente de la Gestora de Gaiatas, Jós Antonio Lleó. «Se echa de menos un a imagen de la gaiata más clara», dijo. En líneas similares se pronunció el responsable de la Federació de Colles, Pepe Beltrán Bacas. Opinó que cualquier «cartel que obvie la ermita, símbolo de la tradición, no es cartel para la Magadalena y este no invita a visitarlas para que la gente venga». «Siempre me han gustado los más tradicionales», apuntó. Ni los Moros d’Alqueria, ni la Colla Bacalao o l’Aljama, entes vinculados, se pronunciaron al respecto.