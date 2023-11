Brancal de la Ciutat ret homenatge a la història del cinema en la seua gran nit

Nit de gal·la al Palau de la Festa de Castelló amb sabor a cinema. La història del seté art va ser el fil conductor de la presentación de la gaiata 1 Brancal de la Ciutat on les madrines, Ana Escudero Monge y Ana Colón Sastriques, van ser les grans protagonistes de la història juntament amb els presidents Sergio Tirado Roca i Arturo España Marzá.

El guió de la película brancalera va tenir una banda sonora molt especial i icònica, amb reconeguts temes i balls de filmes com Chaplin, El jorobado de Notre Dame, Dirty Dancing, Pretty Woman i El guardaespaldas, tancant amb un We are the world, corejat a una pel públic entre aplaudiments. Una música que, com van dir els presentadors, Ainhoa Barraza iChema Prades, «són composicions que deixen emprenta en el nostre record i s’associen inseparablement en la ment amb l’evocació de les imatges que engal·lanen, igual que pa-ssa quan un tabal i una dolçaina entonen una peça que ens dibuixa el Pregó o la Romeria».

La comissió

Una a una, a ritme de les melodies de cinema van anar pujant els portaestandarts María Peralta Fajardo i Paco Ballester Torres; i les col·laboradores Sandra Cabeza Tárrega, Nadia Pérez Sauceda, Alexia González Izquierdo, Yaiza Campesino Izquierdo i Marina Doñate Soler, que van ficar la catifa roja per a rebre a les madrines de Brancal de la Ciutat del passat curs fester 2023, Lidón Prades Gómez i Diana Vico Casanova, dama de la ciutat 2024, acompanyada pel vicepresident del sector, Joaquín Ribes Vilaroig.

Protagonista de la nit va ser l’elenc artístic conformat per la comissió, amb les dames d’honor encapçalades per Carla Novella Gorris, del braç d’Iván García Padial; Rosa Ribes Vilarroig, amb Iker Miralles Claramonte; Paula Beltrán Soler, amb José Antonio Montoya Serrano; Marta Muñoz Moreno, del braç de Marcos Prades Gómez, Clara Carceller Fernández i Alejandro Novella Gorris, i Lourdes Barberán Gimeno, amb Fermín Alegre Escrig; seguides de les gaiateres d’honor Rebeca Barberán Gimeno, acompanyada de Pau Serrano Gual; i Paula Aso Toledo, amb Marc Carmona Ponte.

Els més menuts

I els més menuts, la llavor brancalera, amb Macarena García García, acompanyada d’Adrián Tirado Roca; Daniela García García, amb Marcos García García;Victoria Alejandra de Francia Pitarch, de la mà de Federico Pablo de Francia Pitarch.

Amb tota la pel·lícula ja a l’escenari, van pujar les estrel·les, Ana Colón Sastriques, de la mà de SergioTirado Roca; i Ana Escudero Monge. Elles van imposar el títol de Brancaler de l’Any al músic Juanjo Carratalà en una gal·la de 10 que va tindre lloc en el Palau de la Festa.