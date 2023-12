Vols conéixer als màxims representants de la gaiata 16?

Setmana de gal·la per a la gaiata 16 Rafalafena, que aquest dissabte presenta els seus càrrecs per a la Magdalena 2024 al Palau de la Festa. La madrina, María Tirado Linares; i la madrina infantil, Lucía Ancares Pérez, sumen l'orgull de genealogia al president, Gabriel Fernández Camacho.

L’orgull fester de María

El compte enrere per a dir ben clar i alt que ‘Ja el dia és arribat de la nostra Magdalena’ ha començat i el món de la festa de Castelló mira al calendari quan avui queden només 90 dies per a l’Inici de la setmana gran. Unes festes que María Tirado Linares espera amb «orgull» i «màxima il·lusió» com a madrina de la gaiata 16 Rafalafena, en un «somni de tota la vida que per fi ara es compleix», diu.

Al seu somriure perenne es veu el seu compromís amb la seua comissió, amb totes les persones que conformen la renovada gaiata 16. «Representar-los és tot un orgull, i espere fer-ho bé, com es mereixen», assenyala aquesta professora de Llengua Castellana a Secundària, que actualment compagina el seu treball a l’institut amb estudiar oposicions.

El 2024 serà el seu segon curs fester al sector de Rafalafena, el seu barri «de tota la vida». L’any passat va ser madrina d’honor, preparant el camí al seu madrinatge, però la festa la porta a les venes. «Des de ben menuda he viscut amb intensitat i il·lusió les festes de la Magdalena i setmanes abans anava ratllant el calendari per vore quants dies faltaven per a la primera mascletà, i per a vestir-me de llauradora al Pregó infantil i l’Ofrena a la Mare de Déu del Lledó», explica. «Ja de més major, sempre he anat a tots els actes que he pogut, i a la mínima ocasió, la meua àvia ja m’estava posant el vestit de castellonera», diu.

María és una persona tranquil·la, a la que li agrada sortir a passejar amb els seus gossos, i estar amb els seus amics, a més de llegir i fer eixides a la natura... on agafa forces per al dia a día.

Després de la Imposició de Bandes del passat setembre, on va lluir per primera vegada la banda de màxima representant de la gaiata 16, espera amb nervis la gran festa de Rafalafena de demà dissabte al Palau de la Festa, on ella, juntament amb la madrina infantil, Lucía Ancares Pérez, serà la protagonista, del braç del president, Gabriel Fernández Camacho. «És el més destacat, perquè amb açò comencem les festes al sector», assenyala.

Tanmateix, diu que «tots els actes tenen alguna cosa especial», i destaca la Desfilada de Gaiates, «un dia molt emotiu, perquè els castelloners ens posem les nostres millors gal·les per mostrar amb orgull, a tota la ciutat el treball que hem fet al magatzem, fent la volteta, una cosa que em posa la pell de gallina». «També la Romeria i l’Ofrena, i, sobretot, les mascletaes, amb l’olor de pólvora inundant el cel de Castelló», afegeix.

Li esperen unes festes que ella vol «més participatives, plenes de germanor i tradició, i per al gaudi de tota la ciutat». «Són les millors festes del món», clama, convidant a tots, els de Castelló i els de fora, «a viure-les amb intensitat». «Veniu tots a la ciutat i al sector, per conèixer-nos i gaudir junts».

Lucía, el cor de Rafalafena

Nou anys de màxima il·lusió per arribar al tron del madrinatge, i ho farà demà, a la gran gala de presentació de la gaiata 16 Rafalafena al Palau de la Festa. Lucía Ancares Pérez, igual que la seua madrina María Tirado Linares, compta els dies que falten perquè la primera mascletà, la de l’Inici, retrone a tot Castelló anunciant que la setmana gran comença. «Tinc ja moltes moltes ganes que arriben les festes», diu, amb força i dolçor a la veu.

Ella, que estudia 4t de Primària al col·legi La Marina del Grau de Castelló, coneix, i bé, el món de les gaiates, i el món de la festa, des de ben menuda. «Amb cinc anys, estava juntament amb la meua família, a la gaiata 14 Castàlia, on vaig ser dama infantil, després, a la 13 Sensal, i a l’11 Forn del Pla, on vaig ser madrina d’honor, fins enguany, on soc la madrina infantil de tots els xiquets del sector de Rafalafena», explica, de carrerilla, com una lliçó plena d’orgull de genealogia i de pertinença a la festa gran de Castelló.

Gaudeix sortint amb les seues amigues de l’escola i del seu barri al parc, on ja els ha explicat a tots que serà madrina, i els ha convidat a la presentació de la comissió. Fora de l’escola, li agrada «jugar al voley» i «sortir amb la bicicleta» al costat del seu pare. «A la gaiata m’encisa estar amb les altres companyes, amb les que m’ho passo genial», assenyala la jove madrina del sector del districte nord.

La setmana gran de les festes de la Magdalena la viu amb intensitat, sense parar, amb un non stop al costat de la seua família, que aquest any formarà part del seguici de la comissió de Rafalafena arreu dels sectors. De Brancal de la Ciutat, a la que la setmana passada va rendir tribut com a representant de la Federació Gestora de Gaiates; a La Cultural, en un recorregut per les 19 gaiates de Castelló. De l’Inici a l’Homenatge al Rei i al Pregó de la Província, dels balls a la carpa de la plaça Rafalafena a les xocolatades matineres després de cada despertà... ella no vol perdre’s «res de res».

El Pregó Infantil és un dels actes que espera amb més orgull, encara que l’emoció la inunda al pensar en l’Ofrena a la Mare de Déu del Lledó, que representa la devoció de tota la ciutat a la seua patrona, comenta la jove madrina. «I, sobre totes les coses, vull sentir des de ben a prop la primera mascletà, per la pólvora i perquè amb els seus coets es dona la benvinguda a una setmana en la qual sé que gaudirem molt», afig.

A Lucía li agrada, i molt, viure les festes al sector, on destaca «el bon ambient» i que la gent els vol «molt i ens cuiden». I no vol faltar a cap presentació de gaiata al Palau, perquè «cada una és especial, i ens ho passem molt bé». La de demà serà, avança, «única».

«Cal difondre la gaiata als més menuts», diu el president

Porta ja set anys al front de la gaiata 16 Rafalafena, un periode de no parar i de rectivar el sector de la mà d’una comissió que ha anat creixent fins aportar una festa plena al barri. Gabriel Fernández Camacho té una llarga experiència en el món de la festa, abarcant des de la pertinença a la gaiata, que coneix des del 2016, a colles, associacions de barri i, amb orgull, és membre de la Confraria de Santa María Magdalena de Castelló.

Des de la seua posició com a màxim representant de la comissió, Fernández espera que aquest curs fester siga «el millor», ja que està organitzat -encara en ple treball- per una «comissió amb molta il·lusió i que treballa molt», diu.

«Com sempre, des de ja fa anys, muntarem a la plaça espectacles per a tots, menuts i grans, totalment gratuïts, on esperem que vinguen tots els del nostres sectors, i la ciutadania de Castelló, a la que convidem a compartir amb nosaltres tot el calendari, de matí, tarde i nit, que estem preparant», avança el president de Rafalafena.

En el seu primer curs fester, Fernández li demana a l’Ajuntament «més visibilitat als nostres monuments, que són l’esència de les festes de Castelló». «La gaiata que és símbol i senyera de la ciutat», explica, demanant tanmateix, «una major facilitat en fer els tràmits», un tema que ja es treballa des del Patronat de Festes de Castelló.

No vol desvetllar massa sobre la gaiata de Rafalafena per a la Magdalena del 2024, però explica que, per una banda, «el monument infantil serà sorpresa com l’any anteriors, per a la madrina i tota la comissió infantil». I el «monument major és una idea meua i de Javier Parra en la qual fem un petit homenatge, però no volem avançar més, perquè serà una cosa molt especial», diu.

Ho té clar i ho diu alt i als quatre vents: «La gaiata com a monument és el nostre element més difenciador», i, la seua promoció, assenyala, comença «des de la infància, amb visites al magatzem, amb xerrades, i en Magdalena, amb mapes o trens turístics que fasen recorregut pels 19 sectors amb una explicació dels monuments i el seu significat».