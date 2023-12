Aquestos són els màxims representants de la gaiata 7 Cor de la Ciutat

Noelia Fabra Galí i Balma Navarro Gijón pujaran demà dissabte al tro de la gaiata 7 Cor de la Ciutat a la presentació del Palau de la Festa (20.00 hores), juntament amb el president, Alejandro Navarro Canós i la comissió del sector.

Noelia, amb el sector al cor

Ella és el cor de Cor de la Ciutat, la gaiata a la que pertany des de fa 16 anys com a madrina per a la Magdalena del 2024. Noelia Fabra Galí serà la màxima representant del sector de la plaça Cardona Vives en un curs fester que espera «gaudir al màxim tant amb la comissió de la gaiata com amb la resta de madrines, i poder crear així moments inoblidables», Té 21 anys i estudia 4t de Medicina a la Universitat CEU Cardenal Herrera. Aquest 2024 serè el seu «16é any en la comissió de la gaiata 7, sent dama infantil, col.laboradora, dama i ja per fi, madrina;però porte més anys vinculada a les festes de la nostra ciutat, ja que desde molt menuda participo de l’activitat de l’Escola de Dansa Castelló, dirigida per Conso Jóvena».

Per a ella, ser madrina és «molt il.lusionant poder representar com es mereix a tot el sector juntament amb la meua madrina infantil Balma i el nostre president Alejandro, i espere poder fer-lo bé, ja que no és una tasca fàcil». «Esta Magdalena serà diferent perquè mai l’he viscuda com a màxima representant d’una gaiata i per això, gaudirè de tot el que puga».

De la setmana de Magdalena destacaria «l’ambient fester que hi ha per tots el carrers de la ciutat i como no, eixa olor de pólvora que ens acompanya durant tota la nostra semana gran». Com a actes, destaca «la Desfilada de Gaiates i l’Ofrena a la Mare de Déu del Lledó, ja que representen la tradició i origen de les nostres festes, i la devoció per la nostra patrona». Encara així, creu que «tots els actes tenen la seua part especial però, sens dubte, espere no perdre’m la primera mascletà i el Pregó ja que els dos anuncien que ja el día es arribat de la nostra Magdalena».

Com el seu propi nom diu, la gaiata 7 està al Cor de la Ciutat, i «és açí on possiblemente més gent es reuneix durant tota la setmana, gràcies als concerts, cercaviles i desfilades, esdeveniments celebrats per les diferents associacions», assenyala la màxima representant de la comissió de Cardona Vives. «La 7 és un sector amb molta festa i molt del que gaudir», diu.

Per a ella, en aquest any tant especial, representar a la seua comissió i lluir la banda blanca de la cort de la regina Lourdes CLiment és «un honor». «La meua cort i jo tenim una bona amistat i formem un grup molt unit, per la qual cosa poder representar-los a tots m’ho prenc com un gran regal».

«Portar la banda de la gaiata és un gran honor, però comporta una gran responsabilitat perquè estàs representant a tot un sector. En portar la banda blanca estàs també formant part de la representació de Castelló allà on vages, i aixó, és també un orgull», diu la festera, que aquest curs 2023/24 serà emblema i senya del districte, amb un orgull de genealogia que porta al cor.

Balma, la tradició a l'ADN

És una enamorada de les festes de Castelló. Balma Navarro Gijón té el cor ple d’orgull, en una genealogia que li ve de família, i, als seus 10 anys, porta des dels tres a la comissió de la plaça Cardona Vives, on va començar com a dama infantil i tota una vida a l’Associació Cultural Cavallers Templers de Castelló i a l’Escola de Dansa de Castelló, sent, a més a més, un àngel en el Misteri de Castelló.

Li encisa pintar, dibuixar, llegir, jugar amb els Legos i amb els seus gats, la pintura de diamants i anar al parc a l’acabar l’escolar i fer malifetes amb els seus amics i anar al poble a vore als companys i companyes de tota la vida. L’any passat va ser dameta al poble, aquest és madrina infantil de la gaiata 7 Cor de la Ciutat.

Aixó sí, a ella el que més il·lusió li fa és «representar a la meua comissió infantil». «Com a madrina infantil, aquest any serà diferent, per tots els actes que hi ha, i per que estaré al capdavant, però segur que gaudiré com mai», assenyala Balma. I ho té clar: vol passar-ho «superbé» amb «tota la comi-ssió» i «juntament amb totes les altres madrines dels 19 sectors», i amb «la madrina major, Noelia».

Té 10 anys i estudia 5é de Primaria al col·legi Isabel Ferrer de la ciutat, on totes les seues amigues i amics estan superil·lusionats.

Té moltes ganes que el calendari marque l’inici de la setmana gran de les festes de la Magdalena, quan el dia ja és arribat, per gaudir «del Pregó Infantil, el Coso Multicolor, el Desfile de Gaiates, l’Ofrena a la Mare de Déu del Lledó» com a actes principals; i a la carpa de la gaiata, a la plaça Cardona Vives, on ens ho passem genial la comissió major i la infantil». «És genial», diu.

Només demana al cel una cosa: «Que no ploga el dia de l’Ofrena, perque és un dels dies més importants de l’any per als festers, per als col·lectius i escoles de Castelló, en homenatjar a la patrona de tots», asegura amb l’orgull de representar a tota la gent de Cor de la Ciutat.

Ella vol «cuidar el barri», que torne a tenir la vida que tenia abans, encara que no ho coneixia. «A la plaça sempre hi ha molta gent, molts xiquets a la Formiga, i als altres joces infantils, i quan ens junten ens ho pasem molt bé».

Cada setmana, al Palau de la Festa, és la primera en ballar i, al costat de les demés madrines, ho passa «genial», diu. «Per qualsevol tonteria ens riem, després ballem, i parlem de les nostres coses». «És un no parar, m’ho passo genial», asenyala la jove madrina, que porta la gaiata al cor, al cor de la ciutat, com el nom de la 7.

Alejandro Navarro: «Gaiata i festes són motors econòmics de Castelló»

Molt vinculat a les festes i tradicions del seu poble, Castelló, Alejandro Navarro Canós porta ja set anys en la gaiata 7 Cor de la Ciutat, sector que presideix des de 2019. Abans, però des de 2003 al 2007 va estar al front de la gaiata 2 Fadrell, des d’on, en acabar i fins fa poc, va saltar a l’Associació Cultural Cavallers Templers de Castelló. Confrare, tanmateix,de la Confraria Paz y Caridad y de la Real Confraria de la Mare de Deu del Lledó, on és barrero i membre de la Junta de Govern, pertany també a l’Associació Misteri de Castelló i participa en la representació com l'Apòstol Judes Tadeo, a més de participar en les festes del seu carrer, Verge de la Balma, on ha estat clavari. I aquest any, a més, pagat pel madrinatge infantil de la seua filla, Balma.

Amb la presentació del sector demà al Palau de la Festa, s’engega un any fester intens que afronta amb «il·lusió, per poder compartir-ho estretament amb la meva filla, i amb moltes ganes de superació per a poder aportar el millor per al sector i a la comissió».

Per al 2024, el president de Cor de la Ciutat explica que tornaran «a fer un monument clàssic; amb fusta, vidrieres, braços i llum, molta llum», que signa de nou «Miguel Ángel Moreno, Michel».

Amb la gaiata sempre al centre de les polítiques festeres, Navarro demana «més projecció de les festes de la Magdalena en general i dels monuments en particular, fora de la nostra ciutat, província, comunitat autònoma i país, ja que som Festes d’Interès Turístic Internacional». Però també que complisquen la promesa de la finestreta única i l’agilització dels tràmits».

«Crec que s’hauria de donar més visibilitat a la gaiata, perquè crec que la mateixa ciutadania en general no li dóna la importància que mereix com a símbol de les festes magdaleneras», assenyala. I diu que «és un motor econòmic important per a la ciutat, i en la seva faceta social, per a perruqueries, floristeries, restaurants, botigues de roba de festa i tradicional i un llarg eetcètera. «Les festes són cultura popular i poden atreure molt de turisme», explica, des del cor de Cor de la Ciutat.