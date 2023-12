Paula Adell Sales i Carmen Paloma Ortega Tena són les madrines, major i infantil, del sector per a la Magdalena 2024, juntament amb el president, Alejandro Miranda Sales. Elles lluiran la banda blanca com a màximes representants de L'Armelar per al nou curs fester després de la gal·la en que presentaran a les comissions.

Paula, madrina d’il·lusió

La màxima representant de L’Armelar repeteix com a madrina del sector 10 anys després d’abanderar als més menuts

Madrina de solera, madrina de cor, madrina de tradició. Paula Adell Sales és la màxima representant de la gaiata 4 L’Armelar per a la Magdalena 2024 que aquest deissabte pujarà al tron del sector a la gala del palau de la Festa. Ella, jove als seus 19 anys, ja coneix què és el madrinatge. «Vaig entrar a la gaiata quan tenia 5 anys, es a dir, el 2010, però des de ben menuda he estat dins del mon fester participant en el ball regional al col·legi Exèrcit, en l’Ofrena de la Verge del Lledó i al Pregó Infantil. Durant dos anys vaig ser dama d’honor, i al 2013 vaig eixir de madrina d’honor infantil. Ja, posteriorment, al 2014, vaig ser madrina infantil, un honor i un orgull ja de xiqueta», explica. I diu que, després, va continuar «com a gaiatera d’honor infantil, col·laboradora i dama en la comissió major, per a nomenar-me, el 2023, madrina d’honor». «Per fi, aquest any tornaré a ser, 10 anys després, madrina de la nostra volguda gaiata», assenyala.

Paula, que estudia un doble grau d’Educació Primaria i Educació Infantil a la Universitat CEU-Cardenal Herrera a Castelló, diu que no té «massa temps lliure per fer el que més li agrada», però que, quan té «un ratet», li agrada «molt ballar i escoltar música».

«Aquest any, sabem tots que serà inoblidable per a totes les persones que ens envolten, però sobretot per a mi. El que més ganes tinc que arribe és el dia de la meua presentació, per rebre la benvolguda banda de la gaiata que m’acompanyara a tots els actes gaiaters; i també espere amb molta il·lusió la setmana gran de Magdalena». Ho té clar i ho diu als quatre vents, amb orgull de genealogia. «Espere que tot Castello passe per la carpa de la gaiata , i a més, que comprenguen la tradició de les festes de la ciutat, i que és gràcies a les gaiates que continue en peu tot el que veuen i tot el que gaudeixen eixa setmana».

Ella, que sempre viu intensament la setmana gran de les festes fundacionals, és una enamorada de la gaiata, el seu monument i del que representa. És per aixó que explica que «en la nostra volgudíssima Magdalena, tots els actes són increïbles, però per a mi, el que espere amb més il·lusió és el Desfile de Gaiates, ja que surt al carrer tot l’esforç que fa la nostra comissió». I, amb la boca menuda, assenyala que s’ho passa molt bé al «Coso Multicolor, on la gent amb un somriure gegant gaudint».

I, com a curiositat, assenyala que «a la nostra gaiata som molt afortunats, per què està situada en un sector on et sents acollida, és com un poble menudet y estem tots junts». I ara, veu el seu somni acomplit. Ella ja li ho va dir als seus pares, als que agraeix «tot». «Quan vaig ser madrina infantil, vaig dir que en 10 anys seria madrina major, ja que la Magdalena, per a mi, ho és tot». I així és.

Paloma, la tradició

És l’ànima dels xiquets de la gaiata 4, un sector que li ha obert les portes del madrinatge i que ella llueix «amb il·lusió»

És la princesa de casa i del sector. La madrina infantil de la gaiata 4 L’Armelar, Carme Paloma Ortega Tena, té la llum de la festa als ulls, una llum que transmet als seus pares, avis i a tota la seua comissió, en un orgull de genealogia que, als seus 9 anys, es viu intensament dia a dia, setmana a setmana al Palau de la Festa. Té 9 anys i estudia 4t de Primària al col·legi San Cristóbal de Castelló, on és una bona estudiant i on pregona la tradició de la Magdalena als quatre cantons.

És jove, però el seu currículum fester comença ja fa cinc anys, el 2018, quan la família ingressa en la gaiata 5 Hort dels Corders, on viu la festa com a dama infantil. Però, per al curs fester 2023/24, salta a L’Armelar, a la que representarà amb la seua banda blanca de madrina infantil amb honor i gràcia. «Estic molt feliç de ser la madrina infantil», assenyala.

Fora de l’escola, a Paloma, el que més li agrada és «estar amb els meus papàs», diu, però, com a totes les xiquetes de la seua edat, gaudeix de «jugar, ballar, pintar i veure pel·lícules a casa». «Per a mi el millor sempre és estar amb la meua família i amb el meu gosset Wilson», assenyala la madrina.

El de madrina infantil és un càrrec que a Paloma, com li diuen a casa, li fa especial «il·lusió». «D’aquesta experiència al sector em fa il·lusió tot. Em divertisc molt amb el meu president, Alejandro, i amb la meua madrina, Paula, i també amb els altres membres de la comissió. M’ho passe genial amb ells», explica, tot i mostrant, amb orgull, la insígnia del sector que llueix des del seu nomenament, aquest estiu.

Aquest any tant «especial», espera passar-s’ho «molt bé i representar a la gaiata 4 tan bé com siga possible, al barri, a Castello i fora, amb les entitats agermanades». «Tinc moltes ganes de viure-ho i recordar-ho per sempre», diu.

El que més li agrada de les festes de la Magdalena, és «la Desfilada de Gaiatas i poder fer la volteta, que ens demanen a cada cantó». «Aquest acte m’encanta», explica, tot dient que «també l’Ofrena de Flors a la Mare de Déu de Lledó», diu, tota sentiment, assenyalant que «em diverteix molt córrer, ballar i saltar pels carrers de Castelló en el Vítol». «Espere no perdre’m res», apostilla Paloma..

L’Armelar és com casa, diu. «Visc al costat del sector, a dos carrers, i m’agrada la zona i anar a comprar a botigues on em coneixen des que vaig néixer», assenyala. I conclou que li encanta anar al Palau. «És molt divertit i tinc ja moltes amigues com Nayla, Lucía, Balma, Lidia... Ens ho passem genial ballant totes juntes».

Alejandro Miranda: «La gaiata és el centre de la festa»

L’Armelar té un president jove. I amb moltes ganes de fer coses, i, sobretot, fer créixer la gaiata en particular i les festes de la Magdalena en general. Alejandro Miranda Sales, un cuiner de 30 anys i que també va estudiar per a ser zelador sanitari, encapçala el sector d’Arquitecte Ros des de ja fa dos anys, que han estat intensos, això sí, amb una il·lusió desbordada per tirar endavant.

Miranda va començar en el món fester a la gaiata 14 Castalia al 2017 i un any més tard, va passar a la 4, on va estar a la comissió per passar després a la presidència. I aquest any fester es presenta per a ell i per al sector, «amb moltes ganes i il·lusió per gaudir d’unes festes increïbles», en un any en què volem «fer activitats per a tota mena de públic perquè tothom pugui gaudir de la gaiata, i que vinguen a conèixer-nos i a gaudir amb nosaltres». «Enguany volem sorprendre el sector amb dos grans monuments que d’assegurança agradaran a la ciutadania de Castelló», assenyala.

Entre les seues aficions destaca el ball. «M’encanta ballar i gaudir amb la meua comissió», explica el jove president, qui diu que els seus actes preferits de les festes de la Magdalena són la Desfilada de Gaiatas, el Pregó i les mascletaes. «És fer olor de pólvora i se’m posen els pèls de punta», explica el jove representant, qui també espera amb expectació la presentació oficial al Palau, molt treballada pels membres de la comissió i que «serà una festa».

Per a la gaiata, símbol de la festa plena de Castelló i de la setmana gran de la Magdalena, demana «més visibilitat». «Espere que la Regidoria de Festes continue treballant per a poder fer unes festes increïbles i donar més visibilitat, la màxima, a les gaiates», diu. «Crec que el monument és el símbol de les festes i sense ell no hi hauria Magdalena», explica. «Som afortunats de tenir aquest símbol», postil·la. «I els donaria més protagonisme fora de la ciutat, donant-les a conéixer a tots grans i menuts, perquè sàpiguen quant grans són les nostres festes i els nostres monuments».

Demà, del braç de la madrina, exercirà d’amfitrió de L’Armelar per a tot el món fester.