Nit d’homenatge a les festes en la gal·la de presentació de Portal de l’Om amb l’exaltació de Carla Collazos Rovira, Carla Ibáñez Fabra i Gerard Llorens Díaz com a màxims representants per a la Magdalena 2024 . El sector va convertir el Palau en la Ciutat Festa, on conviuen les Nadales d’arreu del món, amb Castelló al centre de totes. Porta a porta, amb Rubén Peña, Fanfy García y Pere Pau Montanés com a conductors, van obrir les del Nadal més tradicional al més cinematogràfic.

Com un Pregó, amb molt d’humor i boato, «per ordre del il·lustríssim senyor gobernador es fa saber que es dóna per començades oficialment les festes de Nadal a Ciutat Festa, la població on dormen totes les festes que al llarg de l’any. I així, els portaestadandarts, Noah Cabrera Pascual i Ignacio Fernández Mora, acompanyats de les col·laboradores Balma Morilla Torres, Nadia Pérez Sauceda i Lucia Ortiz de Zayas. La cort infantil Ells van donar pas a les madrines del 2023, en la seua despedida, Aillen Fernandez Pascual i Alba Bollado Segura, acompanyada per Jose Antonio Montoya Serrano. Elles van ser les encarregades s’imposar les bandes a les dames infantils de Portal de l’Om en un seguici de festa que mostra la força del sector en el futur de la setmana gran. Nit de festa per a Vega gregorio Rodrigálvarez, al braç de Rafa Gregorio Ariño; Carmen Querol Hernández, al braç de Leo Chiva Beltrán; seguits dels acompanyants infantils Jaime i Miguel Adsuara Arrechavaleta, que van precedir a les xiquetes Leonor Luján Algarra, Carmen Vicente Simó, Ada Chabrera Pascual, i Laura Wildasch Nebot, acompanyada per Diego Conejo Cuenca; i Victoria Sales Queral. Tots ells, ja a l’escenari, van aplaudir a la madrina infantil per a la Magdalena 2023, Carla Ibáñez Fabra, acompada del president infantil, Gerard Llorens Díaz. Majors Claudia Sáez Milá, del braç de Marcos Gea Carmona, va encetar la cort major, seguida de Neus Alabau Rovira, amb Juan Cabello Pérez; Natalia Collazos Rovira, amb Jaume Querol Vilar; María Bollado Segura, amb Liam Fernández Pascual; María Villach Rodríguez, amb Ronny Nita Davi; Natalia Dauffi Fabra, amb el seu germà Alejandro; Berta Montañés Selma, amb Jaime Pardo Aragonés; Ainara Morilla Torres, amb Pau Olaria Doñate; i María Alabau Rovira, amb Santiago Babiloni Alberich. Dempeus, van rebre a Carla Collazos Rovira com a madrina, acompanayada pel president, Fernando Sos García. Portaler de l'Any El sector va imposar el guardó Portaler de l’Any a Abel León Navarro, molt vinculat al Portal de l’Om de sempre.