La Feria de la Magdalena está repleta de alicientes y atractivos que han encajado en los gustos de la afición castellonense. Al gran público se le van los ojos a los carteles de las grandes figuras, pero el aficionado, el que sigue el toreo a diario, sabe que la feria tiene otros nombres de gran interés por su novedad, que llegan a esta tierra con el atillo repleto de ilusiones y cargado de esperanza para la tauromaquia.

Es el caso de Borja Jiménez, el joven diestro que explosionó la temporada pasada como el torero revelación, con unas cualidades dignas de una figura en ciernes que este año deberá consolidar. Así se destapó al cortar tres orejas en Las Ventas a la corrida de Victorino Martín, ganadería con la que está anunciado el primer día de la Magdalena junto a Paco Ramos, en mano a mano. Será el debut del torero de Espartinas en esta plaza.

«Es un cartel muy para el aficionado», afirma Borja Jiménez. «Paco Ramos estuvo a un gran nivel el año pasado y yo vengo de triunfar con la corrida de Victorino en Madrid, así que nos vamos a ver las caras dos toreros con ganas de abrir la puerta grande, con mucho amor propio y que seguro que nos vamos a arrimar como dos perros de presa. Estoy convencido de que va a ser una tarde muy interesante».

El deseo de Borja es convertirse en un clásico de la feria, seguir siendo un torero necesario para Castellón cada principio de temporada. «Quiero dar motivos para que me repitan al año que viene. Estar en Castellón a principio de temporada no es nada fácil y es algo que nos da mucha categoría a los toreros. No me gustaría que se me escapara ese triunfo para poder volver el año que viene». De momento, Borja Jiménez arranca este 2024 en primera línea de salida, siendo una de las novedades que más apetece ver en una plaza de toros. «Cuando uno triunfa de manera tan rotunda en Madrid la recompensa llega en forma de contratos. El triunfo de Las Ventas en la pasada Feria de Otoño fue tan rotundo que me está abriendo las puertas de todas las ferias importantes», confiesa el torero.

La camada

Castellón es una de las muchas plazas donde se enfrentará a los victorinos, el hierro que ha dado el empujón necesario a su carrera. Desea así ser agradecido y devolverle a la ganadería todo lo que le ha dado. Ya lo anunció a principio de temporada: «Quiero matar la camada al completo de Victorino». Y puede que lo consiga. Además de Castellón, está anunciado con los victorinos en Madrid dos tardes y posiblemente Sevilla, al lado de la gran figura del momento: Roca Rey, quien posiblemente haga una gesta en la Maestranza. «Lo que quiero es matarla en las plazas importantes. Esa ganadería me ha dado el salto a las ferias y me gustaría lidiarla en las ferias de categoría». Todo un guiño, pues Borja no es de los considerados especialistas en este tipo de toros. «Es todo un reto para mí. Solo los he toreado una vez, en Madrid el año pasado. Y que este año las lidie en esas plazas importantes, donde todo tiene tanta repercusión, es todo un reto. Es mi obligación y quiero marcarme ese reto».

El diestro de Espartinas es consciente de que el toro de Victorino es muy exigente y obliga a estar con todos los sentidos en alerta. «Es un animal que te exige una concentración plena delante suya, que no te consiente ni un solo error, pues los errores se pagan muy caros. Tienes que estar muy concentrado para poder sacar el máximo partido. En la corta experiencia que tengo frente a esta ganadería, sus embestidas me gustan. No es fácil sacárselas, pero cuando lo consigues, te dan algo especial. Son toros que embisten de una manera distinta al resto».

Desde Salamanca

A Borja Jiménez le ha llegado su momento tras no desistir en su empeño a lo largo de estos ocho años de alternativa catapultado en el ostracismo. En este resurgir hay una persona clave, Julián Guerra, que le tendió la mano porque vio que en sus ojos todavía brillaba la ilusión de quien le queda mucho por decir en esta profesión. Se lo llevó a su casa de Salamanca y allí sigue, preparándose junto a Julián, su apoderado, que ha sabido sacar al mejor Borja Jiménez. Cada mañana acuden a un parque de la ciudad del Tormes, donde Guerra, pule y lima conceptos técnicos, y alimenta su alma de torero hambriento de triunfo. Entre toro y toro imaginario, Borja deja el entumecido capote por el gélido invierno para atender, por un momento, la llamada de Mediterráneo. «Son muchas horas de entrenamiento al lado de Julián, que es muy analítico y soy otro torero distinto, en versión mejorada, desde que estoy con él. El año pasado entrenaba sin saber cuándo iba a torear y ahora ya sé que tengo por delante unas diez corridas de toros. Tengo mayor presión y responsabilidad, pero es algo que me gusta. La presión de una plaza llena es lo que quiero, lo que me encanta. Cuando piso una plaza importante estoy a gusto por dentro, es donde realmente me siento torero. Me motiva e ilusiona a la hora de entrenar saber que voy a estar en ese tipo de plazas. Sé que hay muchas miradas puestas en mí en este principio de temporada, todo el mundo quiere ver a ese Borja Jiménez de las tres orejas en Madrid. Eso es lo que más presión me crea, el no defraudar a toda esa gente que cree en mí. Ahora viene lo complejo, ahora depende de mí. Ahora hay que mantenerse, va a haber muchas miradas al principio de temporada, y sé que tengo que estar a un nivel muy grande. A mí me gusta la presión, insisto que me agradan las plazas llenas y grandes. Me encanta la responsabilidad porque me ayuda a mentalizarme mejor», expone.

Momento clave

Es consciente de que está ante la gran temporada de su vida, la de consolidar todo lo apuntado. Ha pasado del olvido a ser el centro de atención: «He cultivado bastante bien la paciencia y he aguantado varios años para estar en el sitio donde quería llegar. Gracias a esa afición, a esas ganas de querer ser alguien, no desfallecí en los momentos más complicados de mi carrera. Mi sueño ahora es estar en la parte alta del escalafón y en todas las ferias. Tal y como está el toreo hoy, es fundamental situarse en esas plazas y, sobre todo, mantener el nivel que he mostrado este año pasado. No quiero que quede en un suspiro lo que he hecho. No quiero vivir del triunfo de Madrid. Eso fue un paso adelante. Hay que golpear, golpear y golpear», afirma, no sin antes concluir con un mensaje de cara a su cita en Magdalena. «Será una tarde muy importante para Paco Ramos y para mí. Sé que no me lo va a poner nada fácil y que va a apretar porque es su tierra, pero yo tampoco se lo voy a poner fácil a él. Habrá rivalidad y competencia en el ruedo para que el público se emocione, que es lo más importante», acaba.

La cita es a las cinco de la tarde en la plaza de toros de Castellón, el domingo 3 de marzo, domingo de Magdalena, que abrirá el telón a una semana de toros.