La comissió de la gaiata 12 El Grau puja aquest dissabte 3 de febrer al tron de les festes de la Magdalena 2024, en una presentació on exaltaran a Clara Museros Marqués, madrina; Anaraida Giménez Junquera, madrina infantil; i Hugo Mateu López, president infantil, que encapçalen el sector que presideix Miguel Valerino Santolaria aquest curs fester.

Clara, orgull fester mariner

Del sector mariner de la ciutat sorgeix aquest any 2024 una madrina plena d’ilusió i de goig per les festes de Castelló. La jove Clara Museros Marqués assoleix el madrinatge de la gaiata 12 El Grau als 23 anys, en un parèntesi de la seua carrera d’Estudis Anglesos a la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, que combina amb la feina com a professora a l’acadèmia Dickens Centre, en el seu Grau.

Insisteix i prioritza que la comissió del Grau és també la comissió de les festes de Sant Pere, patró de Castelló i patró dels mariners, conjugant el seu amor per les festes de Castelló per les del seu districte, amb un currículum que la va portar a formar part del sector en el 2020, on ha estat dama d’honor i madrina d’honor, ambdos càrrecs abans del madrinatge.

«M’encanta escoltar música, veure sèries i pel·lícules, llegir i passar temps amb família i amics», explica Clara, empenyent fort les agulles del temps cap al tercer dissabte de Quaresma, quan la mascletà d’Inici faça estallar la festa plena de Castelló. «Aquest any, el que més il·lusió em fa de ser madrina a El Grau és poder viure les festes d’una manera diferent i especial. Poder veure i sentir les mascletaes des de molt a prop, sentint-les al cor; gaudir del Pregó de la província; de la Desfilada de Gaiates, el moment en el que podem ensenyar a la ciutadania la nostra gaiata, el treball de tot l’equip durant tot l’any fester; i l’Ofrena a la Mare de Déu del Lledó. Però, sobretot, vull viure juntament amb la meua madrina infantil, Anaraida Giménez; i els presidents, Miguel Valerino i Hugo Mateu, la Romeria, en el moment on el Grau i Castelló es troben per a pujar a l’ermita. Em sembla emocionant», assenyala.

«Vull que aquest 2024 siga un any ple de bons moments i experiències. És un any únic i molt especial, que segur quedarà gravat en el meu cor». Clara Museros ho dit ben alt i ben clar, des del més profund del seu orgull de genealogia mariner, tot indicant que «les festes de la Magdalena de Castelló estan plenes de festa i diversió on et reuneixes amb família i amics».

«Enguany en particular -diu-, no em vull perdre res i viure cada acte al 100% perquè és una any molt especial. Tots els actes de la Magdalena són imprescindibles: el Pregó, la Desfilada de Gaiatas, el Coso, l’Ofrena… no podria decidir-me, perquè tots són característics de la setmana gran de Castelló, però sobre tot destaco la llum de la gaiata, el símbol».

Anaraida, l’emoció de la festa

Des de la cuna. Amb només 11 mesos ja va desfilar pel Palau de la Festa amb la gaiata 9 L’Espartera, sector del que va saltar a la 12 El Grau amb només un anyet. Des de llavors ha format pert d’una comissió que l’abrigalla ara com a la seua màxima representant infantil per a les festes de la Magdalena 2024, complint el seu «somni». La xiqueta Anaraida Giménez Junquera és la madrina del sector de El Grau, amb una il·lusió màxima per representar la seua comissió, la que l’ha acompanyada en la seua vida festera. Té 10 anys i estudia quart de Primària al CEIP La Marina del Grau, casa seua, buscant sempre una estoneta per pintar i jugar, quan no va al cole.

Ella, amb tota la joia del món pel seu madrinatge, té deler per «pujar a l’ermita de la Magdalena en el dia de la Romeria, i creuar-nos en el camí de la Pedrera amb els que venen de la plaça Major». I també per «viure en primera persona, canya en mà, la Desfilada de Gaiates, on ensenyen la feina de tot l’equip del Matadero, i on s’encenen per primera vegada les llums dels nostres monuments. És molt emocionant». I, tanmateix, vol que arribe ja, a més de la presentació d’aquest dissabte al Palau de la Festa, el Pregó Infantil, «amb la resta de madrines i presidents infantils», i la devoció de l’Ofrena de Flors, encara que té il·lusió per «vestir de castellonera». «M’agrada tot», assenyala.

Aquesta setmana gran vol «gaudir al màxim com he fet fins ara, anant a tots els actes de la setmana gran»! i, a més, «passar moltes estones amb la meva comissió i la resta de gaiates, en un any únic». Espera, no perdre’s «cap acte», i «passar-ho molt bé». A la gaiata, al cau i cada setmana, ho passa en gran. «Tots junts ens ho passem molt bé i juguem molt».

Hugo, un grauer al peu del camí de la Pedrera

Viu la Magdalena cada any al cau de la gaiata 12 a tope i gaudeix de les festes en família i amb els amics. Hugo Mateu López, president infantil de El Grau per a les festes de la Magdalena 2024, té 11 anys i estudia 6é de Primària al CEIP Santa Águeda de Benicàssim, on és ambaixador de la setmana gran de Castelló.

Hugo porta tota una vida al sector del districte marítim. Conta que és «acompanyant des que tenia dos anys, amb la qual cosa puc dir que porto nou anys en aquesta comissió, amb la família».

«Fora del col·le m’agrada jugar a fútbol i a la PlayStation, on em junto amb altres presidents d’altres gaiatas a un joc en línia que ens agrada moltissim», assenyala el president infantil grauer. Ell, que és dels que tanquen cada dissabte a la nit les llums del Palau de la Festa després de cada presentació, amb els altres màxims representants dels xiquets dels districtes festers, que ja «són amics, per a aquest any i per a sempre», com diu, juga, corre i mai vol marxar.

Pero ell triomfa al local de la gaiata, on queda tota la comissió i on ho passa genial amb els companys de El Grau. «Quedem moltes vegades i juguem, perquè a El Grau fan moltes coses i moltes activitats, i celebrem cada festa, Halloween, Nit de Cap d’Any... i les vesprades de jocs», explica Hugo.

Miguel Valerino: «Cal mostrar el treball de les gaiates»

Aquest any, Miguel Valerino Santolaria s’estrena a la presidència de la comissió de la gaiata 12 El Grau assumint el repte i amb reivindicacions per a que «els sectors de la perifèria tinguen més visibilitat, ja que també som una part important de la festa i estem una mica oblidats». «Recordo aquelles baixades de les reines amb els seus castells artificials aquàtics i part de Castello es traslladava al districte marítim per viure la festa amb els grauers», assenyala. Ell, que porta ja vuit anys en el món de la festa, primer en la gaiata 17 Tir de Colom, on ja va ser membre de la junta; i des de 2018 a El Grau. També va ser membre de la Junta de Festes en el seu 75é aniversari de les festes de la Magdalena, i pregoner dels festes de Sant Pere l’any 2018, a més de la seua vinculació amb les penyes del Grau.

Ell afronta un any fester amb «molta il·lusió, ganes i treball». Amb compromís en el seu càrrec, espera, segons diu, «estar a l’altura del que el districte marítim es mereix». Molta gent ho desconeix, però El Grau té un cau a Castelló, a la ciutat, on es traslladen «durant la setmana de festes per a viure la Magdalena de més a prop». «Tindrem un dia infantil, dos tardeos, i festa; però també volem que el nostre sector tingui vida i hem apostat el dia de la visites de les reines al sector oferir un dia complet al Grau, amb activitats infantils i un mañaneo», explica.

Aquest serà un any especial per a Valerino i la família grauera. Al Matadero ja preparen, per al seu bateig, els monuments. Els del districte marítim, aquest any «giraran entorn de la mar i una part molt essencial en ella com és la llum; l’autor és Pablo Sanahuja, l’artista gaiater de la 12 en els últims anys. A El Grau confiem plenament en ell», apostilla.

Per a ell, la importància de la gaiata com a símbol de les festes és «màxima». «La gaiata és el símbol representatiu de les nostres festes, la seua màxima expressió», assenyala el president. I demana que es «mostre més el treball que hi ha darrere de cada gaiata, que són moltes hores de feina per a poder lluir-les en la nostra setmana. És precís».

Poc queda ja per a que la mascletà d’Inici sone a Castelló. I és precisament la pirotècnia una de les àrees que més li agraden a este grauer. «El que més més vull que arribe és, a banda de la presentació, la Romeria, la del camí de la Pedrera, perquè és un moment màgic. I també la vida al cau, i les mascletaes, a primera fila», explica. «Vull viure-ho tot, i vull fer amics», assenyala el president infantil.