María Voltes Usó, Leyre Salinas valls i Víctor López Porcar acompanyen Elisabeth Breva Almerich al capdavant de Sequiol per al 2024, en la que serà la darrera presentació del calendari gaiater serà aquest dissabte 10 al Palau de la Festa, a les 23.00 hores.

María, de bressol sequioler

La màxima representant de la 15 torna al madrinatge després d’11 anys amb l’orgull i l’honor de representar Sequiol

De bressol sequioler, Maria Voltes Usó, madrina de la gaiata 15 per a la Magdalena 2024, compleix aquest cicle fester el seu somni com un «honor». Als 21 anys, aquesta estudiant de 3r del grau de Medicina a la Universitat CEU-Cardenal Herrera de Castelló, porta «tota la vida» en el sector de la plaça de La Panderola. «Pertanyo fa 21 anys a la comissió de la gaiata 15, on he ocupat els càrrecs de: dama d’honor infantil, madrina d’honor infantil, i en el 2013 vaig arribar a madrina infantil; l’any següent vaig ser triada dama de la ciutat de Castelló infantil», explica. Després, passa a la comissió major, on va ser «dama d’honor i l’any passat madrina d’honor, dins arribar al madrinatge».

Però el seu currículum fester s’extén a la família, sequiolera de soca. La seua mare, Eva Usó, va ser madrina l’any 1987, i el seu germà menut, Àlvaro, fou president infantil en el 2010. Ella, que gaudeix de llegir, de veure sèries, i del gimnàs, a més del temps amb les seues amistats, és conscient que està ja a les portes de la seua presentació, aquest dissabte al Palau, tancant el cicle de presentacions, i de la setmana gran de Castelló.

Aquest serà un any «especial», on rememorar l’experiència del seu temps de xiqueta castellonera en el madrinatge, amb l’experiència com a senyera. «Poder representar al meu sector i ostentar un càrrec que desitjava des de menuda és el millor regal.«Espero gaudir al màxim de cada acte, des de la Imposició de Bandes fins al Vítol». De la Magdalena, li agrada «tot», encara que els seus actes preferits són el Pregò, la Desfilada de Gaiatas i l’Ofrena a la Mare de Déu de Lledó, els més emblemàtic ics, però alhora els més emotius», assenyala, tot explicant que «no em perdria cap d’aquestes actes ja que cadascun és especial per a mi». «El primer és per escoltar com el pregoner canta el Pregó i veure tots els pobles de la província desfilar pels carrers de Castelló; el segon perquè és la manera d’ensenyar a tota la ciutadania el treball de tot un any fet per cada gaiata i presentar els monuments;i l’Ofrena, per la devoció a la patrona de tots nosaltres» .

«Convide a tots a la gaiata»

De la vida a Sequiol, María destaca a iniciativa que hem estat fent de Els divendres al cau, una manera de reunir-nos tots junts en el nostre cau i poder realitzar diferents treballs manuals, des d’ensenyar a fer el pèl de llauradora fins a un curset de primers auxilis». I vol llançar un missatge a tot el veïnat:«Veniu i acosteu-vos la setmana gran per a gaudir de tot el que hem preparat amb molta il·lusió».

Un compromís amb un sector que l’ha vist néixer i créixer i del que lluirà la banda de madrina i màxima representant amb «molt d’honor, i, després de 20 anys en comissió, el meu somni sempre va ser arribar a ser madrina, al costat dels amics i recent incorporats».

Leyre, ballaora i riallera

La madrina de Sequiol representarà als xiquets del sector després de 10 anys a un sector que ella defineix com «una família»

Té 10 anys, estudia 5é de Primaria a l’escola Carles Salvador de Castelló, i té una il·lusió màxima per ser la madrina infantil de la gaiata 15 Sequiol per a les festes de la Magdalena 2024. De cara riallera i arrelat sentir fester, Leyre Salinas Valls assumeix el tron gaiater del seu sector després de ben bé una vida sencera sequiolera, entrant a formar part de la gran familia del sector del carrer Herrero en 2014, a l’anyet de vida, sent dama d’honor fins el 2022, i madrina d’honor el passat any, en el seu camí cap al 2024. A ella, que anar al cau, li agrada més que res, aprendre balls regionals de Castelló és més que una afició, és un sentiment.

Té moltes, moltes, ganes que arribe aquest dissabte al Palau de la Festa, mostrant el seu orgull de genealogia per Sequiol i per Castelló, un moment que li fa «il·lusió és poder representar als xiquets del sector, acudir a molts actes, i et fa conèixer a gent nova tant del món de gaiata com de fora, i anar a Falles i Fogueres, on fas molta amistat amb els seus representants, que seran per sempre».

Peò ella és de Magdalena. I el que més li agrada és la Desfilada de Gaiates, el moment de pujar a la carrossa el dia del Pregó Infantil i el Coso Multicolor», tres moments en els que els més menuts gaudeixen al màxim, encara que, en paraules de la madrina infantil, espera «no faltar a cap acte tant els organitzats per la Junta com per la gaiata, que són molts i variats, perquè cal viure’ls intensament les festes». «És una setmana i un any que no es repetirà, això sí, sempre al costat de la meva comissió infantil, la meva presidenta, Elisabeth i de Maria i Víctor». Un sector, el de Sequiol, «gran, on la gent col·labora i participa en els actes que organitzem» i on ens ho passem genial aquesta setmana i tot l’any.

Víctor vol xalar i viure cada minut de la festa

El president infantil és molt fester i juga a handbol i fa ‘Agility’ amb la seua gossa ‘Kala’

Té una il·lusió tremenda per ser el president infantil de la comissió de la gaiata 15 Sequiol, a la qual pertany des de 2017 amb «orgull». El jove Víctor López Porcar és, als 11 anys, estudiant de 6é de Primària al col·legi Censal de Castelló, on predica de la setmana gran de Castelló com el que més, on juga a fer Magdalena quan queda molt poc per què arribe el tercer dissabte de Quaresma i la festa plena ompli els carrers de la ciutat de pólvora i orgull de genealogia generalitzat. El primer, però, serà la seua presentació com a màxim representant dels xiquets de la seua gaiata, la 15, la de Sequiol, el barri que l’ha vist créixer.

Un sector a què pertany des de 2017, i on ha sigut comissionat infantil, acompanyant, i ara, president infantil donant-li la mà a la seua madrina infantil, Leyre. Al cau, sempre és el primer a arribar i l’últim en marxar, jugant, gaudint, aprenent dels mestres de Sequiol a fer gaiata, a fer festa, a fer Castelló. Tot i això, Víctor és un gran esportista, i, fora de l’horari escolar, juga a handbol i li agrada practicar Agility amb la seua gossa Kala, a més de muntar a cavall, una afició que fomenta quan pot.

Ara, que ja està a les portes de la setmana gran, el president infantil de Sequiol espera «gaudir al màxim de cada minut d’aquestes festes», de les que destaca «la Desfilada de Gaiates, on podem ensenyar al poble el treball de tot l’any i com la llum és símbol de la festa; i l’Ofrena a la Verge del Lledó, per honrar a la patrona de tots».

«Al sector, tenim de tot»

«És un sector gran i tranquil, i tenim de tot, i cada dia», assenyala el president infantil. I un sector amb què, cada dissabte al Palau, triomfa juntament amb els altres xiquets jugant i ballant.«Ens hem fet grans amics», conclou.

Elisabeth Breva: «La gaiata diferencia les nostres festes»

Elisabeth Breva Almerich és la presidenta de la gaiata 15 Sequiol des de fa 22 anys repartits en diversos trams, un primer període de 1981 a 1985, en el qual es va convertir, l’any de la fundació de la gaiata, en la primera dona presidenta de sector; i un segon, de 2006 i fins a l’actualitat. Amb un currículum fester de luxe, la presidenta del sector del carrer Herrero porta tota una vida dedicada a les festes, i sempre sequiolera.

L’any fester es presenta a Sequiol «amb il·lusió i ganes de veure com gaudeix la comissió del treball de tot l’any i de què el veïnat tinga una setmana gran en el sector i puguen gaudir d’una bona feina».

Sequiol aposta aquest any «pels tardeos amb Resilients i Vudú , i un tercer dia pendent de grup i per descomptat el dissabte amb la ja consolidada Gruprestra Centaure, parcs infantils i degustacions», explica.

Breva, sempre reivindicativa, demana, «per al sector, que també puguem respirar Magdalena, perquè el sud també existeix», i, «per a les gaiates en general, que es promocione més el monument de cara als castellonencs principalment i per descomptat a l’exterior, perquè no saben el que es perden si no coneixen les festes de la Magdalena i els seus monuments». De moment, ens assegura que la gaiata per al 2024 és «per a nosaltres, espectacular, amb molta feina en fusta tallada, vidrieres, ferro, la llum amb uns bonics canvis i colorit, entre moltes altres coses més», unes gaiates disseny d’Enrique Carceller la major, i de Javi Rodríguez l’infantil.

El sector continua apostant per la «gaiata clàssica, encara que apliquem noves tecnologies», diu.

I és que «la gaiata és el més important de les festes de la Magdalena, és l’element diferenciador de qualsevol altra festa i cal potenciar-lo, visibilitzar-lo». Com? «A Sequiol apostem, per 21ª vegada, pel Concurs escolar de maquetes de gaiata per a donar visibilitat des de petits i així donar-li la importància que es mereix aquesta arquitectura», assenyala, dient que «seria interessant posar maquetes de gaiata en tots els organismes oficials, tenir les gaiates de la ciutat exposades tot l’any per als visitants, entre altres coses».