Gran vetllada de la gaiata 15 Sequiol al Palau de la Festa per a tancar el calendari de presentacions de sector de la Magdalena 2024. La comissió sequiolera va ser la gran protagonista, amb projeccions sobre l’escenari, i amb les madrines María Voltes Usó i Leyre Salinas Valls, juntament amb el president infantil, Víctor López Porcar, com a estels brillants de la nit sequiolera, per als que començava ja oficialment «el màgic món de somnis i il·lusions que ja serà per sempre la vostra Magdalena 2024», tal i com va dir el presentador. El jove cos de ball gaiater, a ritme d’Abba, va ser una gala top, on va haver lloc per a la música tradicional, amb una rondalla de dolçaina que va interpretar el popular Magdalena festa plena.

Els més menuts Els portaestendards Lucía Ortiz de Zayas i Vicente Miralles Gual van obrir la comitiva, amb les col·laboradores Martina Aguilera Biosca, Malena García Miravet, Claudia Ortiz de Zayas i Anna Turch Benedito. Després, els presidents van rebre la representació infantil de Sequiol, amb Martina Felip Agramunt i Mario González Alfonso; Alejandra Paula Flores i Lía Leyva Fernández; Vega Felip Agramunt i Zoe Leyva Fernández; Karla Rodilla Coll i Lola Úbeda Zahonero; Vega Peraire Sousa i Inés García Zahonero; Ainhara Salinas Valls i Marco Lozano García; i, tancant, la madrina d’honor infantil, Natalia Espín Solano, amb Samuel García Zahonero. La comissió La comissió major la va encapçalar Alba Villanueva Martín, del braç de Joan Fernández Fernández; Mireia Cueves Julian, amb Carlos Diana López; Balma Doumere Fabregat, amb Carlos López Porcar; Teresa Doumere Fabregat, amb Marcos Rodríguez Manteca; María Collados Marzá, amb Carlos Peraire Roca; Eva Solano Miralles, amb Fernando Felip Selma; Laura Sousa Calvo i Vicent Javier Villarroya Escura; Mar Sanahuja Marco, amb Iker Miralles Claramonte; i la madrina d’honor, Claudia Llopis Pascual, amb Josep Maria Sanahuja Bernat, donant pas a les madrines 2023 i dames de la ciutat, Adriana Llopis Pascual i Lucía Benedito Ordaz, amb el president infantil, Carlos Benedito Ordaz; i el vicepresident, Javier Rodríguez Capdevila. La reina apareix per sorpresa I, després del gran moment per a la màxima representació d’aquest 2024, i de l’entrega del premi a la millor gaiata escolar a Nicolás Cabello Pérez, del col·legi Isabel Ferrer, el sector va rebre a la reina de les festes de Castelló, Lourdes Climent Moreno, sequiolera de bressol, entre els aplaudiments del Palau, que es va alçar per a l’homenatge al Sequioler de l’Any, Manuel Giner Martí.