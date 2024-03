Colla Bufanúvols: Conciertos de alto voltaje y más de 40 años con mucha marcha

Su nombre es todo un homenaje a la mitología de Castelló, más si cabe en una jornada clave como la de hoy, con el Pregó como protagonista. Pero si algo caracteriza a la Colla Bufanúvols es que viene dando mucha marcha a las fiestas desde su fundación en 1983, «pues es de las más antiguas», y en este 2024, continuará con su oferta musical de primera. No en vano, como destaca su presidente actual, Víctor Maicas Castillo, para el sábado 9 de marzo se ha organizado, como es habitual en la plaza Mallorca, un gran espectáculo, de la mano del colectivo y del Barco Ochentero. A las 23.30 horas, Seguridad Social se subirá al escenario para cantar los temas de su gira Voy a Marte. Antes, como teloneros: Kasparov (20.30 horas) y Quinto Elemento (22.00 h.).

La víspera, el viernes 8 de marzo, en la misma ubicación, ya comenzará el ambiente musical con los conciertos de Resilientes (20.30 horas), Five (22.00 h.) y The Lorian (23.30 h.). Y, además, este sábado, 2 de marzo (17.30 h.) actuará el grupo Culpables.

«Organizamos conciertos emblemáticos los viernes y sábados. Con el Barco Ochentero llevamos ya unos 10 años y hemos traído a Castelló a La Unión, OBK, Danza Invisible, Inhumanos, Tennessee, etc.», recuerda Víctor.

Conciertos organizados por la colla en la plaza Mallorca. / Mediterráneo

Así fueron los orígenes

En su llibret destacan que, como el personaje de Bufanúvols, «es una colla que mai no està quieta». Y en sus páginas entrevistan a uno de los fundadores, Víctor Maicas (padre del actual presidente), quien rememora cómo fundaron la colla «un grupo de amigos --el primer presidente fue Juan García Alcalà--, que nos juntamos para disfrutar de nuestras fiestas. Éramos unos chavales y no teníamos ni local ni carromato para subir a la Magdalena». Pero, eso sí, no paraban: «Íbamos a todos lados. Nos gustaban mucho los castillos de fuegos artificiales y recorríamos todas las noches los diferentes sectores. Y, cómo no, a la Romeria y el Pregó. Y no nos perdíamos un baile en la Pérgola». Actualmente, además de subir a la ermita, «salimos en el Pregó infantil con un carromato engalanado como una alquería antigua de Castelló».

A lo largo de estos años han conseguido seis galardones al mejor carromato y un par de premios por la decoración de su local. Para estas celebraciones de la Magdalena del 2024 lo han ampliado, con el local anexo y el piso de arriba, por lo que tienen el doble de espacio, al que se suma el escenario de la plaza Mallorca, toda la semana.

Ya desde hoy empiezan los almuerzos cada día, «hoy, recibimos a los joteros». Y luego no faltan las cenas con manitas de cerdo, anguilas, sardinas de bota con huevo, rabo de toro,...

Galardón a la Guardia Civil

El Bufanúvol d’Or 2024 recaerá en los agentes del Cuerpo de la Guardia Civil de Castellón y se entregará el miércoles, en la colla. Para Maicas, «ahora las fiestas son más céntricas y eso nos gusta. Son fiestas para vivir en la calle».