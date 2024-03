Así es una patrulla nocturna con la Policía Nacional de Castellón en Magdalena

Botas, uniforme, gorra; check.

Esposas, porra, arma, check.

Emisora, guantes, chaleco antibalas, check.

Son las 22.30 horas cuando empieza un nuevo turno de noche en la comisaría de la Policía Nacional de Castellón. No es un servicio cualquiera, estamos en plenas fiestas de la Magdalena y, además, Mediterráneo va a acompañar a los agentes en su guardia nocturna. Con miles de personas disfrutando de conciertos, mesones y un amplísimo programa de actos, los avisos y altercados se multiplican.

La inspectora García Calles tiene esta madrugada a una veintena de compañeros a sus órdenes, a quienes reúne a primera hora para hacer el briefing y dar indicaciones sobre recursos disponibles y lugares en los que hay que hacer labores de apoyo y prevención.

Sala del 091 de la Policía Nacional de Castellón, desde donde se canalizan todos los servicios de Castellón y Vila-real. / ERIK PRADAS

091: "Policía Nacional, buenas noches"

La sala del 091 no tarda ni dos minutos en recibir la primera llamada. «Policía Nacional, buenas noches». Los saltos de alarma en domicilios y negocios son estos días una constante por el lanzamiento de petardos, mascletaes y castillos artificiales. Sin embargo, los agentes encargados de atender esos requerimientos --con una paciencia infinita y una excelente capacidad para dirigir la conservación y extraer datos clave en el menor tiempo posible-- reciben avisos de todo tipo: molestias vecinales, sospechas de robo en domicilios, solicitudes de asistencia sanitaria, conflictos familiares, peleas en vía pública, extravío de menores...el abanico es amplio.

Este año: más peleas y con mujeres implicadas

A escasos metros, los policías destinados en la ODAC (oficina de denuncias y atención al ciudadano) reciben denuncias de todo tipo. «Este año, por ejemplo, hay muchas por peleas y delitos de lesiones. Y, además, debo decir que con muchas mujeres implicadas», explica el agente que atiende esta noche en estas dependencias. «También hay hurtos, lo normal en este tipo de fiestas multitudinarias en la calle, pero menos que en ediciones anteriores», señala el policía, que recuerda la tarde del domingo 3 como especialmente movida entre los 13 coches incendiados durante la Romeria, las denuncias por agresiones y robos.

Un agente de la UIP en la plaza Fadrell, llena de jóvenes en un concierto. / ERIK PRADAS

Ocho detenidos en calabozos

Al inicio de este turno hay ocho detenidos en los calabozos de la comisaría --con capacidad para 38-- y en cuestión de minutos llega un noveno, conducido por la Policía Local de Castelló. Es un varón español, acusado de un presunto delito de violencia de género, del que ha avisado una vecina. La víctima, con rojeces en la cara, es trasladada a un centro de salud. Él pasará la noche en una de las celdas, donde el agente encargado de su custodia le pregunta si quiere cenar: «No, muchas gracias», responde el arrestado desde la penumbra.

Entra una nueva llamada en el 091. Una patrulla ha dado el alto a un conductor, que resulta circular sin ITV ni seguro, por lo que se da aviso a la Policía Local, con las competencias de seguridad vial.

A las 00.30 horas un adolescente se dirige a la Policía Nacional en la estación de autobuses. Se trata de un menor no acompañado (los denominados menas), con pasaporte de Gambia. «Saben que deben dirigirse a un policía y pedir asistencia para ser trasladados a un centro. En este caso, lo traemos a comisaría, lo identificamos, vemos si necesita cualquier cosa y se da aviso inmediato a la Fiscalía de Menores para el trámite», explica la inspectora Gómez Calles. Es a la 1.45 horas cuando el menor, de 17 años, ingresa en un centro.

Interior de un radiopatrulla --llamado Zeta en el argot policial--. / ERIK PRADAS

Agentes de la UPR (unidad de prevención y respuesta) están apoyados durante las fiestas por efectivos de la UIP, procedentes de Madrid. En la plaza Fadrell, donde hay instalado un punto violeta de asistencia a víctimas, son requeridos. Una chica ha reconocido al acosador que la ha seguido por la calle, diciéndole obscenidades y llegando a cogerla por un brazo.

Un acosador identificado

«Me ha seguido, me ha dicho que fuera con él y le he dicho que no me tocara y me dejara en Paz, que me sentía acosada», relata la joven, nerviosa. «Has hecho lo correcto al llamarnos», le responde la policía, que le ofrece denunciar, mientras identifica y retiene al varón, reprendiéndole con autoridad. Finalmente, la chica declina el ofrecimiento, pero la inspectora redacta una propuesta para sanción al no llegar a constituir un delito en sí mismo los hechos.

Momento en que dos agentes de la UPR cachean al presunto acosador de una joven. / ERIK PRADAS

El hombre, que está ebrio y tiene antecedentes por violencia de género, se muestra altivo y poco colaborador. Al dejarlo ir los agentes, se pone a hablar con otras chicas, visiblemente incómodas. No se da cuenta de que la inspectora García Calles no le quita ojo. «Venga, déjalas y vete», le ordena. El hombre obedece y las jóvenes agradecen la intervención.

Punto violeta de información a víctimas en la plaza Na Violant d'Hongria. / ERIK PRADAS

Los agentes se dirigen a la Cosa Nostra, donde el primer sábado de fiestas se produjo una grave agresión, para comprobar que el ambiente está tranquilo. Afirmativo.

Un fugitiva detenida

3.30 horas. Una fugitiva de la justicia, española de 35 años, es localizada y trasladada a los calabozos. Le consta una orden de búsqueda y detención, con vigencia de cinco años y dictada por un juzgado de Sagunto, por un delito de hurto. Tiene otras muchas reclamaciones para averiguación de domicilio.

Imagen de los calabozos del sótano de la comisaría provincial de la Policía Nacional. / ERIK PRADAS

Dos peleas en dos discotecas distintas de la calle Lagasca vuelven a requerir presencia policial pasadas las 4.00 horas. Una de ellas acaba con un joven de origen rumano detenido por lesiones.

La madrugada avanza y el ritmo de intervenciones se va ralentizando, pero la vigilancia no se detiene. Castelló duerme, pero la policía, no descansa.

6.30 horas... FIN DEL SERVICIO.