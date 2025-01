La gaiata 19 La Cultural estrena l’any fester a Castelló

Estrella García Miralles e Iris María Riente Ros són les madrines de la gaiata 19 La Cultural per a la Magdalena 2025, màxims càrrecs d'un sector que mira cap al futur sense deixar enrrere la tradició amb Javier Espinosa a la presidència.

La comissió de la gaiat1 19 La Cultural, al Palau de la Festa, / Kmy Ros

Estrella García, madrina que brilla a La Cultural

El seu vincle amb les festes de la Magdalena va començar oficialment fa quatre anys, encara que des de ben menuda, la seua família materna ha estat molt lligada al món de la festa. Estrella García Miralles, madrina de la gaiata 19 La Cultural per a les festes de la Magdalena 2025, assenyala que «tots els anys des que tinc ús de raó he participat amb entusiasme i devoció en l’Ofrena a la Mare de Deu de Lledó».

Estrella García Miralles és la madrina de la gaiata 19 La Cultural per a les festes de la Magdalena 2025. / Kmy Ros

Al sector, va entrar «ja fa quatre anys» com a dama d’honor, posteriorment madrina d’honor. Un recorregut que es corona aquest any acabat d’entrar amb l’ambaixada de La Cultural, on pujarà al tro aquest dissabte al Palau.

Té 21 anys i actualment estudia en la Universitat Europea de València, cursant el quart i últim any del grau de Màrqueting. A més, està realitzant les seues pràctiques curriculars en l’empresa Neolith. I, a banda, passar temps en família, passejar les seues gossetes encara té temps per a treure les seues llibretes de dibuixos i dibuixar que «m’ajuden a recarregar energies», segons postula Estrella.

Comissió major del sector d'Illa Baleato. / Kmy Ros

«La meua major il·lusió és poder representar a La Cultural en aquest any tan significatiu per a les festes de la Magdalena, el seu 80é aniversari. M’agradaria que tots em recorden amb afecte, que tota la meua comissió i el barri se senten orgullosos de la meua labor i representació del sector en les festes», assenyala la jove madrina.

«M’encanta vore com la gent surt al carrer en la Desfilada de Gaiates per vore els nostres monuments»

Espera guardar «moments inoblidables i replets d’emocions» amb les seues dames i les companyes madrines de Castelló, i mentre «espera ja» la Magdalena, desvela que «la Desfilada de Gaiates és un dels moments més emocionants i carregats de simbolisme històric». «M’agrada i emociona veure com Castelló surt als carrers a veure els nostres monuments, com ens aplaudeixen i sobretot com ens demanen que fem la famosa volteta». I, entre emoció i emoció, Estrella García no afegeix més que «visca la gaiata 19! I visca les festes de la Magdalena, les millors festes del món!».

Iris María Riente Ros és la madrina infantil de la gaiata 19 La Cultural per a les festes de la Magdalena 2025. / Kmy Ros

El llinatge de tradició festera d’Iris María Riente

Un gran «amor per la festa». És el sentiment d’Iris María Riente Ros, la joveneta que aquest 2025 assoleix el madrinatge infantil de la gaiata 19 La Cultural per a les festes de la Magdalena. Una xiqueta que estudia 6é de Primària al col·legi Liceu de Benicàssim i a la que li ve de família l’estima per la tradició i la festa castellonera.

«A casa, amb la meua àvia Juana com fundadora del Grup de Danses El Cremaller de Benicàssim, la meua tia i la meua mare han cantat i ballat», explica, tot dient que la seua mare, Carolina Ros, va ser reina de les festes de Benicàssim i, ja a Castelló, fou gaiatera d’honor de la 17 Tir de Colom. Per par paterna, la vinculació fou amb la gaiata 5 Hort dels Corders. I, continuant amb el llinatge castelloner, Iris María assenyala que la seua cosina, Selene Tarín, ha estat madrina de la 19, dama de la ciutat i reina de les festes de Castelló 2023, «la primera reina de La Cultural».

Comissió infantil de la gaiata 19 La Cultural. / Kmy Ros

Per això, diu, a casa «la família m’ha transmés l’essència d’estimar les nostres festes tradicionals que commemoren als nostres fundadors com són les festes de la Magdalena, que en aquest 2025 celebrem el seu 80é aniversari». «Hem de saber que les nostres tradicions són importants per a nosaltres perquè són les bases de la nostra cultura», assenyala la jove.

Aquest any l’està vivint intensament. «Em fa molta il·lusió que enguany com a madrina Infantil i al costat d’Estrella, puguem gaudir tots els castellonencs, la comissió de la gaiata 19 i tota la gent que vinga a visitar-nos», diu, explicant que, en el seu desig està «passar-ho genial al costat de totes les madrines infantils i presidents infantils, la reina Carla» i corte. M’ho passe molt bé!».

«Ser madrina infantil és un somni que aquest 2025 ha estat un regal de Nadal i Reis preciós»

Sense poder triar, opta per destacar «la Desfilada de Gaiates, el Pregó Infantil i l’Ofrena a la Nostra Mareta». «Espere no perdre’m res de res, vull gaudir de tots els actes», diu. «El madrinatge de La Cultural és un dels millors regals que podia tenir, per això per a aquest Nadal no he demanat res, perquè el meu regal ja el tinc», postil·la Iris María.

Javier Espinosa Collado és el president de la gaiata 19 La Cultural. / Kmy Ros

Javier Espinosa. «Hem de rellançar la gaiata»

Tres anys en la comissió de la gaiata 19 La Cultural, dos d’elles al capdavant, en la presidència, a més de dos setmanes grans de Castelló com a integrant de la colla Sang Festera, amb col·laboracions prèvies, donen molt d’aprenentatge castelloner.

I aquest és el camí que, fins ara i encara queda, acumula Javier Espinosa Collado, president de la gaiata 19 La Cultural per a la Magdalena 2025, amb l’horitzó de la «il·lusió, convençuts del nostre treball, fent el possible perquè el nostre sector creixca i intentant visibilitzar les nostres idees per al veïnat del sector».

Aquest 2025, a menys de tres mesos per a poder dir que Ja el dia és arribat, el sector d’Illa Baleato prepara ja un programa que «principalment» mirarà «al públic infantil». «Per descomptat també fem activitats per als majors. Com cada any, instal·larem una carpa per a poder prevenir les inclemències climàtiques i poder realitzar tots els actes previstos i tenir un punt de reunió amb els nostres veïns», explica.

"La gaiata com a símbol i monument pensem que hem de donar-li encara major importància, perquè tot gira al seu voltant"

Amb uns monuments que porten molt en «secret» («ho portem molt internament», explica el president) que són «un disseny i execució de la pròpia comissió», La Cultural ho té clar: «Cal mirar a futur». «La gaiata com a símbol i monument pensem que hem de donar-li encara major importància, perquè tot gira al voltant d’ella. Crec que, si es formara a la gent jove, a través dels col·legis, aconseguiríem que es realitzassen projectes més importants i que es vinculassen en el futur de les gaiates i les festes», creu Espinosa. Ell és de l’opinió que «seria convenient que aprofitant la formació de diferents àrees de l’UJI, caldria establir alguna col·laboració, i que als alumnes els servís per a les seves qualificacions, al mateix temps aprendrien i ens ajudaria a seguir la nostra tradició». «Cal que tots els sectors anem a una per reforçar les festes», assenyala, focalitzant en què «a la gaiata 19, des de la perifèria, també som Castelló i estimem les festes». Alt i clar.

La comissió