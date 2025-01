La Cultural recorre 80 anys de festes per homenatjar Estrella i Iris María en Castelló

Festa dels 80 per a celebrar els 80 anys de les festes de la Magdalena en el seu format actual a només 70 dies per a l’Inici, per a dir alt i clar que Ja el dia és arribat. La gal·la de presentació de la gaiata 19 la Cultural al Palau de la Festa va unir tradició, història, modernitat y humor per a retre homenatge a la seua comissió, encapçalada per les seues madrines per a la setmana gran del 2025, Estrella García Miralles i Iris María Riente Ros, acompanyades pel president, Javier Espinosa Collado.

Un bon espectacle, amb sorpreses per al públic i el món de la festa, en el que es va distingir amb el guardó de Cultural de l’Any a l’escola Lope de Vega.

Una nit que va començar a ritme de festa amb l’entrada del portaestendard, Miguel Ángel Segura Pérez, i de les ambaixadores del sector en el darrer any, la madrina 2024 i Na Eva 2025, Raquel Naches, acompanyada d’Álvaro Suárez; i la madrina infantil i dama infantil de la ciutat 2025, Isabel Naches; amb el president infantil, Héctor Espinosa.

Van obrir la comissió infantil les dames d’honor Martina Jiménez, amb María Balas; Daniela Fortea, amb Álvaro Fortea; Alma Ponce, amb Daniel Vicent; Gala Segura, amb Triana Burgos, i Julia Balas, seguides de la gaiatera d’honor infantil, Alicia Moya, del braç de Daniel Andrés; i la madrina d’honor, Vega Segura. Les dames d’honor majors Ainhoa Vicent, acompanyada de Óscar Espinosa; Balma Morilla, amb Liam Fernández; Ainara Morilla, amb Marcos Gea; Irene Andrés, amb Vicente Javier Villarroya; Noelia Dolz, amb Pau Olaria; i Sara Naches, amb Jorge Frías. La madrina d’honor, Andrea Pérez, va pujar amb Fernando Alonso, abans que les madrines, Estrella i Iris, feren la seua entrada al Palau entre aplaudiments.