Tradició i honor a la gaiata 5 Horts dels Corders de Castelló

El Palau de la Festa acull aquest dissabte la presentació de la gaiata 5 Hort dels Corders, amb l'exaltació de Naiara Gimeno Olmedo, María Marzá Torres i Pablo Ferrer Blasco com a ambaixadors per a les festes de la Magdalena 2025, amb José Antonio Naranjo a la presidència d'una ampla comissió.

Naiara Gimeno Olmedo és la madrina de la gaiata 5 Hort dels Corders per a les festes de la Magdalena 2025. / Manolo Nebot

El «somni» de Naiara i la llum de festa

Jove, treballadora i festera de tot cor. Naiara Gimeno Olmedo assolirà aquest dissabte al Palau de la Festa el madrinatge de la gaiata 5 Hort dels Corders a ja poques setmanes per a l’Inici de les festes de la Magdalena 2025. Als seus 25 anys, aquesta Infermera que treballa al Centre de Dependència de Gran Via, fa ja quatre anys que està a la comissió del seu sector, després que, des de ben menuda, començara a ballar al Grup de Danses El Forcat dels 3 als 14 anys.

Enamorada dels monuments com a màxim símbol de la festa plena castellonera, aquest any espera ansiosa la Desfilada de Gaiates, «eixe moment en què la nostra ciutat es viu un moment màgic, en què la gaiata es fa llum»; abans d’una Encesa que suposa, diu, «un dia especial qyue enguany serà encara més increïble si cap».

La comissió d’Hort dels Corders, amb la madrina i el president, a la plaça que li dóna nom, al districte centre. / Manolo Nebot

Li agrada «llegir, i, actualment, també fer crossfit, que és una cosa que he descobert fa poc», a banda això sí, de «passar temps amb les meues amigues i el meu equip d’infermeria». I té les coses clares: «Aquest 2025, el que més il·lusió em fa és poder representar a un sector sencer, com és el de la gaiata 5, que és un sector increïble. I per descomptat, el que més m’agrada és poder representar a la meua comissió, a les meues dames i acompanyants perquè són persones que sempre són aquí amb mi».

«És un honor ser la madrina en una comissió que és la peça fonamental de la festa al sector»

L’objectiu de la seua ambaixada a Hort dels Corders és «viure experiències inoblidables, poder fer amistats que estiguen tota la vida amb mi, riure molt i divertir-me al costat del meu gran equip que són Jose, María i Pablo». Destaca que el sector d’Hort dels Corders «té una gran afluència de gent i de festa» , i anima «a tots els veïns i a tot Castelló a compartir les nostres festes de la Magdalena al costat de nosaltres en la carpa».

«Representar a tota la meua cort per a mi és un autèntic honor -diu la madrina-, perquè crec que ells en si són la peça més fonamental de la festa i el fet de poder representar-los és el somni més gran que m’han deixat complir». Un somni que comença al Palau.

María Marzá Torres és la madrina de la gaiata 5 Hort dels Corders per a les festes de la Magdalena 2025. / Manolo Nebot

Il·lusió per viure el madrinatge de María

Solidària i festera de pro, als 11 anys, María Marzá Torres és la madrina infantil de la gaiata 5 per a les festes de la Magdalena 2025. Alumna del col·legi Escoles Pies de Castelló, on fa 6é de Primària, porta ja nou anys en el món de la festa, primer a la gaiata 4 L’Armelar i en els últims set a Hort dels Corders, «i espere continuar vivint molts més», assenyala amb un somriure al costat de la comissió.

A ella, el que més li agrada és «anar un dia a la setmana a la parròquia de San José Obrero on faig dues activitats, una, participar en el Coro Talitha Kumi, amb els que he pogut participar en el Belén Viviente, que és espectacular i recomane que aneu a vore’l, ja l’any que ve, clar; i després, viure les convivències, excursions, viatges i molt més». A més a més, a aquesta joveneta li encisa «ballar».

«Un dels moments més emotius per a mi és quan entregue el ram per a l’Ofrena a la Lledonera»

Aquest any, el del seu madrinatge dels xiquets del sector, espera fermament «fer noves amistats i compartir tots els actes en Naiara, Pablo y Jose» perquè siga «un any inoblidable, que sé segur que ho será».

A poc més de dos mesos per què comencen les festes de la Magdalena, les festes grans de Castelló, espera poder gaudir del Pregó Infantil, «ja que és un dia molt especial per a tots els xiquets de la província de Castelló»; i la Desfilada de Gaiates, «el dia que per fi traem els nostres monuments al carrer i els acompanyem vestits de castelloner@s amb les nostres canyes amb l’escut de la nostra gaiata». No vol deixar-se, assenyala, «l’Ofrena a la Mareta, un acte molt emotiu a l’hora d’entregar-li les flors perquè els vestidors puguen realitzar el tapís».

Comissió infantil d'Hort dels Corders, amb María i Pablo al capdavant. / Manolo Nebot

No vol perdre’s «res de res», però sobretot, vol viure «la Romeria, ja que serà el meu primer acte de la setmana vestida de llauradora». No s’oblida de «tots els actes al sector, amb la participació de tots els veïns i la comissió, on gaudir cada dia de la setmana» acudir a la carpa. «I gaudir de cada dia de la setmana gran», el mateix que fa cada dissabte a les presentacions al Palau, on xala «amb les altres madrines i presidents».

Pablo Ferrer Blasco és el president infantil d’Hort dels Corders 2025. / Manolo Nebot

Pablo Ferrer, un president infantil cavaller, cofrade i fester de Castelló

Pablo Ferrer Blasco serà aquest 2025 el president infantil de la gaiata 5 Hort dels Corders, acompanyant María Marzá en l’ambaixada infantil del sector. Té 14 anys i estudia 3r d’ESO al col·legi Ramiro Izquierdo de Castelló.

Membre de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, i abanderat del drac de la branca dels llicenciats de la Molt Il·lustre Confraria de la Sang , es va incorporar a la gaiata 5 amb 11 anys amb la seua família. I a casa ja tenen experiència en la representació festera, ja que sa mare va ser madrina i el seu oncle, president infantil.

«Tinc molta il·lusió per «viure les festes d’una forma especial, en primera persona, al programa oficial i al del sector, en un any que serà un record per a tota la vida»

A aquest jove, tenista en el seu temps lliure, i gran jugador de la PlayStation, li fa «molta il·lusió» alhora que li «emociona» el seu càrrec per «viure les festes d’una forma especial, en primera persona, al programa oficial i al del sector, en un any que serà un record per a tota la vida», diu. Amb «deler» espera «el primer cap de setmana», especialment «l’Homenatge al Rei en Jaume, la Romeria i la Desfilada de Gaiates», sense oblidar «l’Ofrena a la nostra Lledonera, per vinculació familiar».

José Antonio Naranjo és el president de la gaiata 5 Hort dels Corders. / Manolo Nebot

José Antonio Naranjo: «La gaiata s’ha de veure tot l’any»

«La gaiata és el símbol diferenciador de les nostres festes, i consegüentment ha d’estar molt present no sols la setmana de Magdalena, sinó durant tot l’any». Són paraules de José Antonio Naranjo, president de la gaiata 5 Hort dels Corders que ho té clar: «Cal fer concursos com el de la gaiata de mà, i que el guanyador quede exposat a l’Ajuntament durant tot l’any, guanyar en visibilitat a la gaiata, i pense que hauríem d’exportar-la a més llocs, encara que és un treball que des de Turisme a poc a poc es va fent, crec que com més visibilitat tinguen els nostres monuments, més calarà en la ciutadania».

Naranjo, vinculat fa una dècada al món fester, porta a la gaiata 5 des de 2018, amb diferents funcions, de portaestendard, acompanyant, vicepresident i, des de fa tres anys, president. A més, ha estat confrare de la Mare del Déu del Lledó, i en 2023 es va incorporar a l’Associació de Barreros, tenint «el gran privilegi de treure-la a coll l’any del seu centenari», diu.

«Seran unes festes amb moltes sorpreses, moltes ganes de passar-ho bé i activitats durant tot el dia perquè la gent del sector i de fora del puguen gaudir al màxim de la nostra setmana gran»

Després del pas de gegant que va donar el sector l’any passat, «amb molt bona acollida», aquest any, Naranjo i la comissió volen anar una mica més endavant. «Seran unes festes amb moltes sorpreses, moltes ganes de passar-ho bé i activitats durant tot el dia perquè la gent del sector i de fora del puguen gaudir al màxim de la nostra setmana gran», explica. I destaca que «encara que els monuments són el secret millor guardat, podem avançar que a Hort dels Corders tornem als tocs clàssics que tant agraden a Castelló, i plenes de la llum, com ens caracteritza», amb la signatura dels germans Valls, José Valls en la major, i Alonso, amb una gran experiència com a artista gaiater, en la infantil.

Des de la presidència, demana a l’Ajuntament «més subvencions, més ajuda, que no vindrien gens malament perquè els sectors, que són els que fan grans les festes de la Magdalena, puguen fer més festa, amb més programació», així com «més programació central per als més menuts».

La comissió de la gaiata 5 Hort dels Corders, davant l'estatua del Rei en Jaume. / Manolo Nebot

La comissió