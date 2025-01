Presentació de Gaiata: Hort dels Corders exalta la ceràmica en la nit de Naiara, María i Pablo

La ceràmica de Castelló i la seua tradició i història festera i arquitectònica va ser protagonista a la gala de presentació de la gaiata 5 Hort dels Corders aquest dissabte al Palau de la Festa. Una cita on es va enaltir als seus trons a la madrina, Naiara Gimeno Olmedo; la madrina infantil, María Marzá Torres; i el president infantil, Pablo Ferrer Blasco, juntament amb el president, José Antonio Naranjo Ojeda, per a les festes de la Magdalena 2025 de Castelló.

Una presentació que va passejar pel parc Ribalta, la plaça de la Independència, l’antic edifici de Correus i tants i tants edificis del bell mig de Castelló, per aplegar als monuments festers, les gaiates, on la ceràmica pren cos i color per donar forma als símbols de la ciutat en les seues vidrieres. A ritme de música i tradició, va encapçalar el seguici els portaestendards, Pau Filgueira i José Ángel López, juntament amb les col·laboradores, Beatriz de Diego, Carolina Calatayud, Elena Alegre i Janire Jaén.

Primera part

Va ser primer, el temps per a la màxima representació de 2024, Lucía Castellet i Rosa Martínez, acompanyades del vicepresident, José Valls, que van donar entrada als presidents de 2025 per a imposar les bandes a la comissió infantil. Són ja dames infantils Zoe Chahwan, acompanyada de Dante Aurel; Idunn de Diego, amb Iker Guzmán, Laura Maya, amb Rubén Montes; Ariadna Valverde, amb Iván García; Queren Pérez, amb Alexandre Peinado; Helena Faubell, amb Vicente Mihai Boix; Yasmina Pérez, amb Jorge Frías; Vera Castillo, amb Manel Frías; Naira Benz, amb Eric Andreu, Lledó Montes, amb Rubén Montes; Victoria Faubell, amb Alexandre Peinado; Paula Marzá i Abril de Diego; Laia Clausell, amb José Valls; i Naia Rodríguez, amb Mateo Montes.

Comissió major

En el torn de la comissió major, va iniciar el seguici la dama d’honor Raquel García, del braç d’Iván García; Melani Jin Zhou, amb Jorge Frías; Jessica Solá, amb Alexandre Peinado; Vera Rodríguez, amb Pau Pérez; Anna Roig, amb José Valls; i Andrea Estévez, amb Eric Andreu. Seguidament, van pujar a l’escenari del Palau la madrina d’honor infantil, Emma Ferrer, amb el president d’honor infantil, Juan Ferrer; i les gaiateres d’honor María Tirado, acompanyada de Rubén Montes; i Remedios Molina, de la mà del vicepresident del sector, José Valls.

Sorpreses

Una nit per al record amb moltes sorpreses per a les madrines, Naiara Gimeno i María Marzá; i el president infantil, Pablo Ferrer, com la imposició de bandes i l’escut brodat que van arribar de mans de Jessica Solá, Paula Adell i Raquel García, respectivament. Instant que quedarà, ben segur, en els seus cors per a tot l’any fester, i que va emocionar tant com el moment en què les ambaixadores van entregar el seu ram a les seues mares. Nit de tresors i d’història al Palau.