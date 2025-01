Gaiata Rafalafena: cor de festa plena castellonera

El Palau de la Festa acull aquest dissabte la presentació de la gaiata Rafalafena, amb Aida Vlaicu i Yulia Nieto com a màximes representants en el primer any a la presidència de José María Nieto.

El calendari fester està ja a les seues acabades, i, amb la presentació de la gaiata Rafalafena, només quedaran en l'agenda del camí cap a la Magdalena 2025 les gales de la gaiata 2 Fadrell (8 de febrer) i la 12 El Grau (15 de febrer), per davant dels Homenatges a les Comissions de Sector i les Galanies a les Reines de Castelló.

Aida, madrina major de la gaiata 16 Rafalafena per a les festes de la Magdalena 2025. / Erik Pradas

L’orgull com a ambaixadora d’Aida

Tota una vida gaudint de les festes de la Magdalena, la madrina de la gaiata 16 Rafalafena per a les festes de la Magdalena 2025, Aida Vlaicu Estrada assoleix l’ambaixada dels comissionats amb «il·lusió i ganes». Té 20 anys i treballa «en una residència de persones majors», i mentre gaudeix d’un any «únic», li agrada «escoltar música i sortir a fer passejos».

Aida serà la màxima representant d’un sector que aposta per la tradició, mentre busca la innovació festera amb elements propis del barri. Ella, com a veïna del sector, el sent molt «de prop». «El que més il·lusió em fa de ser madrina de la gaiata 16 és poder representar al meu sector al que pertanc des que vaig néixer».

La madrina, amb la seua dama d'honor, en un impás de l'assaig al Palau. / Erik Pradas

Vol conéixer la festa per fins, en un primer pla que el madrinatge li permet. «Espere amb moltes ànsies l’arribada de la setmana de Magdalena i poder gaudir al màxim i no perdre’m cap acte, i com no, òbviament al costat de les meues companyes de viatge, la meua comissió, per una banda; i les madrines dels altres 18 sector, la reina Paula i la seua cort», assenyala una madrina orgullosa.

Ja diu que té ganes, «i moltes», de què arribe la Magdalena, però amb deler espera «l’Ofrena a la Mare de Déu del Lledó, la mareta de Castelló». «És un acte que espere amb molta emoció per a expressar aquest sentiment que portem per dins els castellonencs cap a la nostra patrona», assevera.

«Ser la madrina del sector de Rafalafena en fa molt il·lusió, en un sector meravellós i molt treballador»

Com a ambaixadora aquest 2025 de Rafalafena, Aida explica que «és un sector meravellós i molt familiar i treballador».

Per a ella, «lluir la banda blanca de la cort de Paula i la de la gaiata és un orgull, i un privilegi». «Espere estar a l’altura del càrrec, sobretot gaudir i passar-ho genial al costat de tots i totes», assenyala la jove, que desfilarà en la nit de demà pel passadís central del Palau de la Festa de Castelló del braç del president del sector, José María Nieto; i juntament amb la madrina infantil, Yulia Nieto. La seua presentació serà el preludi d’una setmana gran de 10 per a elles.

Una Magdalena en família per a Yulia

Yulia, madrina infantil de la gaiata 16 Rafalafena per a la Magdalena 2025. / Erik Pradas

En el camí cap a unes festes de la Magdalena que seran especials, Yulia Nieto Capdevila serà la màxima representant dels xiquets i les xiquetes de la gaiata 16 Rafalafena per a la setmana gran per a la qual queden poc més de dos mesos. La madrina infantil per al 2025 té 11 anys i estudia en el col·legi La Consolación de Castelló i aquest dissabte pujarà al més alt de l’escenari del Palau de la Festa amb honors i música de tradició.

Yulia ha estat dama d’honor de la comissió de la gaiata 11 Forn del Pla durant sis anys, per a passar, en el curs passat a la 16 Rafalafena, on aquest 2025 assoleix l’ambaixada infantil. El que més li agrada és, segons ella mateixa diu, «sortir amb els meus pares i la meua germana Lourdes, i també amb les meues amigues, a més de fer taekwondo i passar temps a la gaiata 16, en la que no pare de pensar, sobretot en la presentació i en tot el que vindrà després, amb les festes tocant a les portes».

Menuda però ben avinguda la comissió dels més xicotets de Rafalafena. / Erik Pradas

I és que a ella, ser madrina li fa «molta il·lusió, per tot el que vivim durant l’any», explica, assenyalant que, sobretot, aquest és un «any especial», perquè el seu pare és el president del sector, i la seua germana surt com a dama d’honor en la seua cort; i la seua mare pertany a la comissió de la 16. «Intentaré convéncer d’ací a les festes al meu germà major», bromeja.

«Tinc moltes ganes que arribe la setmana de les festes de la Magdalena per viure-la amb tots»

Diu que té «moltes ganes que arribe la setmana de Magdalena, per viure-ho tot de primera mà, en primera fila, amb la família i al costat de la meua madrina, Aida, a tots els actes» i amb el «repte» de «deixar en bon lloc a la gaiata 16 i a tot el sector que represente».

De les festes de la Magdalena, li agrada «tot, en general», però si ha de destacar alguna de les activitats que any rere any viu, anomena el Coso Multicolor, i les iniciatives per als més menuts», sense oblidar «la pujada a la Romeria, totes les mascletae i castells de foc», però «no vull perdre’m res» ni a la ciutat ni al sector. «Som un sector menut, però som una família gran», assenyala la madrina, a la que li encisa «trobar-se al Palau amb les seues companyes».

José María Nieto és el president de la gaiata 16 per a la Magdalena 2025. / Erik Pradas

José María Nieto: «És necessari potenciar les gaiates»

En el seu primer any en la presidència de la gaiata 16 Rafalafena, José María Nieto exalta el treball de la seua comissió en un 2025 «a tope»

Després d’un any en la comissió, José María Nieto Revenga assumeix la presidència de la gaiata 16 Rafalafena, un dels sectors perifèrics que més aposta per la festa al barri , amb «orgull, reptes i molt de treball per endavant, al costat d’una comissió menuda però increïble, que creu en la festa i en les tradicions de Castelló».

«Estem treballant a fons per tenir unes festes dignes per al sector en la Magdalena 2025, i, primer, per tenir un llibret com la gaiata es mereix amb articles vinculats amb l’entorn de Rafalafena, al aquarterament de la Guàrdia Civil, la Biblioteca, de l’associació veïnal; i preparant ja la setmana gran de Castelló», explica Nieto a hores de la presentació de la comissió al Palau.

"Magdalena 2025 és un repte, al costat d’una comissió menuda però increïble, que creu en la festa i en les tradicions de Castelló»

Els dos monuments ja estan pujant setmana a setmana gràcies al treball de la comissió al Magatzem de Gaiates, donant a més visibilitat als càrrecs de Rafalafena. I aquest any són una aposta per la tradició i per l’aniversari de la festa en el format actual, amb la gaiata com a element central. «Serà un monument digne per al sector, amb molt de treball», explica el president, que és.

«A nivell municipal, caldria minorar la burocràcia. Hi ha sectors que patim aquesta qüestió més que altres, perquè som menys de comissió, però és un tema que està damunt de la taula any rere any», reivindica Nieto.

Creu en la «gaiata com a centre de la festa, com a element diferenciador que tot ho il·lumina», assenyala el president. I creu que l’actuals polítiques festeres que donen més visibilitat als monuments, des de l’exposició de les gaiates de mà a l’Ajuntament, o promocionar-les turísticament com a l’espai de l’antiga Renfe és molt positiu per reforçar aquest paper principal, però encara ens queda l’espineta de no poder portar les gaiates monumentals a Fitur a Madrid, on podríem desplegar tota la força que té la festa de la llum de Castelló», conclou el president, que va una mica més enllà i diu que «es podria vendre més enllà de la Comunitat i fora d’Espanya com a festa al carrer».

La comissió de la gaiata 16, front el Palau de la Festa. / Erik Pradas

La comissió