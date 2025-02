Castelló ret honors a Na Violant 2025 Marta Mateu amb una lliçó de tradició i història

Retorn als orígens de la fundació de la ciutat, recordant la seua història i la tradició pairal. Castelló va tornar anit als temps del Rei En Jaume I el Conqueridor per rendir pleitesia a la seua regina magiar, consellera i esposa, Na Violant d’Hongria, figura que encarna per a les festes de la Magdalena 2025 la jove Marta Mateu i Felip, en una cerimònia al Teatre Principal plena de símbols, música, folklore i tributs en un somni medieval.

Sota les troves i escuts dels cavallers Ramón Perellós, Joan Alegre, Ramón d’Oriols, Fernando Díez, Berenguer de Cardona, Juan Ruiz de Cascante, Bernat de Naya o Joan Castells, tots ells noms en clau i emblemes d’identitat i prestigi, símbols de batalla i representació heràldica del seu jurament, la Germandat dels Cavallers de la Conquesta va enaltir a la seua senyora i regina dins del gran saló del palau de Castelló en es que es va convertir el coliseu.

Un vestit perlat i amb fil d’or

Un acte que va iniciar-se al ritme eixordador dels bombos i tambors de Desperta Ferro, en una comitiva que va fer còmplice a la ciutadania des del carrer Verge de Lledó fins a la plaça la Pau. I, amb gran expectació, fou el moment de desvelar el gran secret de la nit, el trage medieval de Marta Mateu com a Na Violant d’Hongria, confeccionat al taller de la indumentarista Lledó Navarro amb un disseny original i molt historiat en color morat fosc i fil d’or i brodat amb mil perles.

Un vestit molt treballat amb escot quadrat i un cinturó en forma de V perlat i brodat, d’on sobreeixia una creu cristiana, i amb una cua de cinc metres que va lluïr amb porte regio.

Tiara amb incrustacions

El que li va donar la tiara, una peça exclusiva de l’artesà Enrique Gallent, de la joieria Argent, amb la flor de lis, inspirada en la reina Letizia, amb incrustacions de perles i minipedres morades, a conjunt amb unes arracades i una anell de tall medieval.

La jove representant de Na Violant de la Casa d’Àrpard, convertida en regina per casament amb el Rei Conqueridor, senyor de les terres de Castelló, va rebre l’homenatge de la ciutat i de la festa castellonera amb la benvinguda de la regidora de Festes, Noelia Selma; i la reina 2025, Paula Torres, entre altres autoritats, que van gaudir de l’espectacle pairal del Grup de Danses El Forcat en un Principal de gala, en un acte que va comptar amb tres pajes que van emocionar al públic, Neizan Contreras, Mateo Vázquez i Matteo Bellés.

Sis roses cavalleresques

Sis roses cavalleresques per a les sis dones de companya de Na Violant, que van encapçalar el seguici reial en la cerimònia de presentació de Marta Mateu.

Elles, les perles escollides de la Germandat, verges de la Plana, flors d’olor fragant, llums de Magdalena i joies del Pregó, segons diu la lletra de la Marxa del Seguici de Roberto Pérez de Heredia, van obrir el seguici reial cap al tro de Na Violant, començant per Na Dolça, cambrera fidel i la joia de la llar reial, representada per la jove Cristina Álvarez i Museros; la benvolguda per la regina N’Ermengarda, Rebeca Barberán i Gimeno; la nodrissa dels fills de Violant, Na Eva, Raquel Naches i Montesinos; la consort de Dionís, que serví a la regina fins a morir, Na Margarida, Natalia Flores i Martín; Na Provençala, dama digna d’admirar, Andrea Naches i Montesinos; i Na Rama, mestressa formal de la infanta principal, Mireia Muñoz i Barrionuevo.

Elles, ja a la cambra reial, van rebre, entre els aplaudiments del públic i amb les espases en alt de l’Esquadra d’Honor a la màxima representant, acompanyada pel prohom, Héctor Prades, que li va imposar la banda i la insígnia d’or.

Prades, amb la tradició

Temps de reivindicacions en les paraules de Prades, que va lloar a les representants de la Germandat destacant que «Castelló té una història, una tradició i una cultura que la defineixen com a poble, i una entitat que les defén i visibilitza amb força i empeny, per donar-les a conéixer dins i fora de les nostres fronteres per fer gran Castelló i les seues festes».

El mantenidor, Raúl Puchol, com a locutor, va posar veu a emotius textes escrits al seu dia per persones que ja no es troben entre nosaltres com Vicent Pau Serra o Rafa Lloret, així com donar importància a la comunicació per difondre la figura de Na Violant, gràcies a persones com Francisco Vicent Doménech Quiquet de Castàlia. També va repasar les seus vivències com a Guillem de Mont-Rodó 012 com a fil conductor del seu relat. Tancant, el crit de Cavallers, per la Mare de Déu del Lledó, Sant Jaume i Sant Cristòfol, Fadrell!