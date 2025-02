Especial Na Violant 2025: Marta Mateu és la dama de la Germandat dels Cavallers

La Germandat dels Cavallers de la Conquesta de Castelló retoene aquesta vesprada el centre de la capital a l'Edat Mitjana, a temps del Rei En Jaume I el Conqueridor per a presentar, amb trets de cultura, tradició i història, a les seues representants per a les festes de la Magdalena 2025, en les figures de Na Violant d'Hongria, la regina magiar consellera i esposa del rei, que encarnarà en 2025 la jove Marta Mateu; i les seues dones de companya, Raquel Naches, com Na Eva; Rebeca Barberán com N'Ermengarda; Cristina Álvarez com Na Dolça; Natalia Flores com Na Margarida; Andrea Naches com Na Provençala; i Mireia Muñoz com Na Rama.

El prohom, Héctor Prades, reivindica més visibilitat per a l'ens, amb els seus trets diferenciadors i es marca com a repte visibilitzar Cavallers i donar a conéixer la hisòria de la ciutat a tot arreu.

Marta Mateu és Na Violant d’Hongria 2025. / Gabriel Utiel

Marta Mateu: «Na Violant fou una dona clau per a Castelló i és un orgull representar-la»

Té 21 anys, estudia oposicions i amb el seu somriure representarà aquest 2025 la figura de la regina magiar esposa del Rei En Jaume I, màxima ambaixadora de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta de Castelló.

«Na Violant d’Hongria va ser una dona clau per a la història de Castelló i és un orgull representar-la aquest any a la Germandat dels Cavallers de la Conquesta». Aquestes paraules de Marta Mateu Felip (Castelló, 2003) són tota una declaració d’intencions front un «intens any» que s’engega oficialment aquesta vesprada amb la seua proclamació i la de les seues dones de companya al Teatre Principal, en un acte ple d’història i de tradició, que comptarà amb Raúl Puchol com a mantenidor.

Per a Marta és un «orgull, un honor, un repte i una responsabilitat» ser la màxima ambaixadora aquest 2025 de la Germandat, una entitat que considera «cabdal per recordar els ancestres de Castelló, la seua remembrança històrica i els seus inicis com a gran ciutat», en la figura de la dona del rei En Jaume I , el Conqueridor, la seua mà dreta i la seua força, per visibilitzar-la i transmetre la seua força i valentia a les joves del segle XXI».

Na Violant 2025, amb les seues dones de companya per a aquest cicle fester. / Gabriel Utiel

Té 21 anys, està estudiant oposicions per accedir als Cossos de Seguretat de l’Estat i ara fa «un parèntesi» entre tema i tema per posar-se a la pell de Na Violant, perpetuant així la tradició i la memòria de la fundació de Castelló de la Plana. Filla de Bruno Mateu i Belén Felip, de la panaderia Mateu del Grupo San Agustín; i neta de Rosa Bernat i José Antonio Felip, que foren de la gaiata 4 L’Armelar, i després de la 7 Cor de la Ciutat, on el seu avi va ser president, i la seua germana major, Belén, és madrina d’honor.

Vinculada al món de la festa, la cultura i la tradició de la capital de la Plana, amb la seua família, formant part dels costums arrelats a les nostres tradicions pairals com a integrant de l’Escola de Ball de Conso Jóvena; i el seu germà, Marco, que l’anima «en tot moment». Tots l’empenyen en el seu camí fins a la plaça La Pau vestida d’Edat Mitjana, on el poble de Castelló li rendirà pleitesia com a dama de Cavallers de la Conquesta.

«Vull transmetre a les joves del segle XXI el poder d’una dona del seu tempos com va ser Na Violant»

«A casa estan molt pagats, i amb molta il·lusió per aquesta nova etapa festera», assenyala. I ella, «amb una emoció» que no s’acaba perquè arribe el moment en què el prohom li impose la banda. «D’ençà que m’ho van proposar i em van nomenar he viscut entre teles, llibres d’història, planes d’internet sobre la fundació de Castelló, la història de la vila i la de la Germandat; amb actes, com la celebració de l’aniversari de la fundació de la ciutat, el 9 d’Octubre, o el darrer, el nomenament de Juan Carlos Redondo com a Guillem de Montrodó».

Uns mesos intensos en què s’ha preparat per a la seua ambaixada «d’una de les entitats amb major arrelament a la ciutat de Castelló», explica Mateu, i que viurà juntament amb les seues dones de companya, les joves Andrea Naches, que representarà a Na Provençala; Cristina Álvarez, a Na Dolça; Mireia Muñoz, a Na Rama; Natalia Flores, a Na Margarida; Raquel Naches, a Na Eva; i Rebeca Barberán, a N’Ermengarda.

«Estic nerviosa, amb nervis d’emoció, per respecte a l’esposa del rei En Jaume Ii a la Germandat»

El vestit, tot un secret

Expectació i molta, genera any rere any el vestit de cadascuna de les dones, però, sobretot, el de la regina Violant. Marta és «conscient del rebombori» i té clar que el vestit que li ha confeccionat la indumentarista Lledó Navarro al seu taller de Ros d’Ursinos la «representa». «És un vestit que és molt jo, amb el que em sent còmoda, i molt estudiat», explica, mentre diu que «és un secret molt ben guardat que porta molt elaboració, molt de treball, i que només coneixen els més propers», i a la que sumarà records familiars. El vestit, coronat per «una tiara» realitzada al taller Argent, tanca la composició.

Ella ho té clar: «Na Violant va ser una dona forta, valenta, avançada al seu temps, i sempre al costat mai darrere del seu home, i cal que les noves generacions ho coneguen. En la mesura que puga, intentaré transmetre-ho», assegura. «Donar-li vida durant la setmana gran de Castelló i durant l’any fester amb la Germandat em fa molt de respecte, per estar sempre al punt de mira, per asumir aquesta responsabilitat. És un orgull, de veritat», diu.

Aquest any espera viure’l «intensament» en una pell que no és la seua habitual, gaudint de les festes de la Magdalena en primera fila. «Amb deler, vull que arribe ja l’Homenatge al Rei, i l’Homenatge a Na Violant, i, per damunt de tot, l’acte de presentació», on no vol perdre’s res. «Estic nerviosa, però amb uns nervis d’emoció, perquè sé que serà un dia per a atresorar a la meua memòria per a sempre», apostilla Na Violant.

Sis dones de companya en la cort de l’esposa del rei Conqueridor

Raquel Naches. / Gabriel Utiel

Raquel Naches és Na Eva

De la gaiata 19 La Cultural a la Germandat dels Cavallers. Raquel Naches va ser madrina del seu sector a la Magdalena 2024 i ara espera «gaudir amb emoció d’aquesta oportunitat única a la vida».

Rebeca Barberán. / Gabriel Utiel

Rebeca Barberán és N'Ermengarda

Madrina de la gaiata 1 Brancal de la Ciutat en 2019, i membre de la Junta entre 2020 i 2021, Rebeca Barberán vol «viure des de dins la figura de M’Ermengarda, que va ostentar la meua germana».

Cristina Álvarez. / Gabriel Utiel

Cristina Álvarez és Na Dolça

Madrina de la gaiata 14 Castàlia en 2024, en la que ja ho van ser la seua cosina i la seua mare, Cristina Álvarez preveu «fer el camí de la Germandat amb les dones i Na Violant» en un «any molt especial».

Natalia Flores. / Gabriel Utiel

Natalia Flores és Na Margarida

De la «família festera» de la gaiata 6 Farola-Ravalet, Natalia Flores veu complit el «somni» de ser dona de companya, per «mostrar la història i arrels de la meua ciutat», vivint «moments únics».

Andrea Naches. / Gabriel Utiel

Andrea Naches és Na Provençala

De la comissió de la gaiata 19 La Cultural, Andrea Naches s’estrena a la Germandat per gaudir «d’una experiència que somniava al meu cor», amb moltes ganes de «vestir-me de Na Provençala».

Mireia Muñoz. / Gabriel Utiel

Mireia Muñoz és Na Rama

Madrina en 2024 de la gaiata 11 Forn del Pla, Mireia Muñoz espera viure «un any inoblidable al costat de les dones i Na Violant», portant el nom de Na Rama «amb orgull i amor per la història».

Héctor Prades, prohom de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta. / Gabriel Utiel

El prohom

Héctor Prades: «Cavallers dona a conéixer la història i les tradicions de Castelló a tot arreu»

En el seu segon cicle fester al capdavant de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta de Castelló, el prohom, Héctor Prades Andreu té un repte: «Consolidar i donar-li més visibilitat a l’ens, a la tradició, la cultura i la història que representa la Gerrmandat». Amb aquesta declaració d’intencions, Prades afronta aquest 2025 amb una doble mirada: a les festes de Castelló, amb orgull de genealogia i orgull de representar la fundació; i al 50é aniversari de Cavallers, que serà en 2026. «Estem treballant ja en els dos fronts, per posar el valor la tasca de recuperació històrica i cultural que la Germandat fa de les nostres arrels, i que perdure en les generacions futures de Castelló».

"Treballem per posar el valor la tasca de recuperació històrica i cultural de les nostres arrels"

Tres actes marquen el calendari a curt termini: la presentació de Na Violant, aquesta vesprada al Teatre Principal; l’Homenatge al Rei en Jaume, en arribar la Magdalena; i l’Homenatge a Na Violant, en la setmana de festes. Després, amb la caiguda de l’estiu, a l’octubre, el Mes del Cavaller. De camí encara queden alguns nomenaments per a les festes de 2025, que aniran comunicant «les pròximes setmanes», explica Prades.

L’obertura a les sòcies, l’any passat, amb la creació de la divisió de l’Ordre Bellatora per al Pregó 2024, deixa la xifra de socis de l’ens en 360, reivindicant «que al voltant de la festa plena hi ha més coses i que tothom té el seu espai per visibilitzar, enaltir, exportar Castelló a tot arreu».