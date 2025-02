El traje de Na Violant d'Hongria 2025, el gran secret, desvetllat: Tots els detalls

Retorn als orígens de la fundació de la ciutat, recordant la seua història i la tradició pairal. Castelló rendeix aquest dissabte tributs a l'esposa del Rei En Jaume I el Conqueridor, la regina magiar, consellera i esposa, Na Violant d’Hongria, encarnada per a les festes de la Magdalena 2025 per la jove Marta Mateu i Felip, en una cerimònia al Teatre Principal plena de símbols, música, folklore i tributs en un somni medieval.

Vesprada de gran expectació als carrers de la ciutat, per desvetllar un dels secrets millor guardats de la festa plena castellonera: com és el vestit de la dama de la Germandats dels Cavallers de la Conquesta.

(GALERIA)

L'eixida de casa dels seus avis, al carrer Verge de Lledó, va ser eixordadora, al ritme dels bombos i tambors de Desperta Ferro, obrint un seguici que va fer còmplice a la ciutadania fins a la plaça la Pau.

I, amb gran expectació, fou el moment de mostrar l'espectacular disseny, confeccionat al taller de la ondumentarista castellonenca Lledó Navarro per tres modistes i un equip de bordadors, amb un patró original i molt historiat en color morat fosc amb fil d’or i brodat amb mil perles. I una capa negra amb bordats daurats i de perles.

Un traje digne d'una regina

Un vestit molt treballat amb escot quadrat amb el pit bordat a mà seguint el dibuix de la tela, i un cinturó en forma de V perlat i brodat, d’on sobreeix una gran creu cristiana, peça única d'orfebreria, digna d'una reina del segle XIII, amb molts de detalls i referències a la seua família. Com el brodat d'espigues a la seua màniga, no només simbolitzant la bona sort i la fertilitat, sino clara anotació al treball artesà dels seus pares, panaders dels Ibarsos al Grupo San Agustín y San Marcos, amb molta tradició familiar.

O el color del traje, morat fosc, el favorit de sa mare, Belén Felip; de qui ha 'heretat' també el cancán del vestit del dia que es va casar amb son pare, Bruno Mateu. A més de l'enagües, bordades amb fil fi per la seua àvia, orgullosa de la proclamació de Marta.

Una cua perlada de 5 metres

El vestit, elaborat amb una tela bordada per artesans de València amb un dibuix medieval fet amb fil d'or, amb motius semblants als trajes de la televisiva reina 'Isabel', està tancat amb una gran cua de cinc metres, que Na Violant 2025 llueix amb porte regio en tota la seua desfilada per Castelló, entre aplaudiments.

Una tiara inspirada en la reina Letizia

Una regina magiar coronada per una tiara, no una corona, peça exclusiva de l’artesà Enrique Gallent de la joieria Argent, amb detalls de la flor de lis. Una joia inspirada en una de les joies de la reina Letizia, customitzada per a l'ocasió amb incrustacions de perles i minipedres morades, a conjunt amb el vestit, i amb unes arracades i una anell de tall medieval com a complements.

Argent ha treballat juntament amb Marta Mateu, que ha fet les seues aportacions, a més de tenir en compte la seua fisonomia, estil i preferències, i donant-li protagonisme al traje, els seus colors i bordats, una peça exclussiva el·laborada amb tècniques totalment artesanals de l'època amb la flor de lis com element central en la tiara.

Homenatge de la ciutat

La jove representant de Na Violant de la Casa d’Àrpard, convertida en regina per casament amb el Rei Conqueridor, senyor de les terres de Castelló, ha rebut l’homenatge de la ciutat i de la festa castellonera, acompanyada dels tres xicotets pajes que han emocionat el públic en tot el recorregut fins a la plaça La Pau. Ells són Neizan Contreras, Mateo Vázquez i Matteo Bellés.