El Mago Yunke: "En la 'terreta' me siento como Messi por el cariño de la gente"·

El abuelo de Salvador Vicent (la Vilavella, 1975) era herrero y en la casa de sus padres un yunque decoraba la entrada. Ese instrumento, que todavía conserva en el mismo sitio, es el que le dio el mote que acabó convirtiéndose en su nombre artístico, el Mago Yunke. Con 30 años en el oficio, y un continuo ir y venir a Nueva York, Tokio, Santiago de Compostela o Ibiza, siempre tiene a Castellón como base, y los pies, pese a que levitar forma parte a veces de su trabajo, siempre «en la terreta». «Soy muy de Castellón, hasta la médula, y a veces cuando camino por sus calles me siento como Messi o como una estrella de Hollywood por el cariño que me da la gente, muy próxima», señala. Alcaid de l’Any 2024 de la Host del Castell Vell, Adelantat de l’Aljama 2014 y medalla de plata de la provincia al Mérito de las Artes 2019, este 2025 será el máximo embajador de la Gestora de Gaiates como Gaiater de l’Any.

-Ha demostrado un «constante compromiso con las fiestas de la Magdalena, participando activamente en varios actos y acontecimientos, contribuyendo a su promoción y valorización». Por estos motivos, la Gestora de Gaiatas, por unanimidad, ha considerado que es la persona indicada para representar el cargo de Gaiater del Año. ¿Qué significa este reconocimiento del mundo fiestero de Castellón?

-Ser Gaiater de l’Any suma honor y responsabilidad por exportar las fiestas de Castelló. A mi, la terreta me tira, y mucho, y nunca me voy por mucho tiempo. Cuando me lo dijeron, me llenó muchísimo, porque, además, las fiestas de la Magdalena son, para mí, únicas, y siempre intento venir. Y además, supone un reconocimiento desde casa a mi trabajo, un reconocimiento que antes de mí han tenido el Club Deportivo Castelló, la Cofradía de Lledó o Carlos Latre, todos ellos referentes en sus áreas.

-Usted también es un referente en su campo, la magia. ¿Cómo empezó todo?

-Todo empezó por una afición que yo tenía desde pequeño, que se ha convertido en mi oficio. La primera gira la hice con el humorista Arévalo, y con mis espectáculos he viajado por medio mundo y por muchos platós de televisión -en El Hormiguero o Gran Hermano, entre otros-. Y todo empezó más al presentarme a los Campeonatos del Mundo de Magia, del que ya tengo tres títulos y este año voy a por el cuarto... Pero especial ilusión a corto plazo me hace la estancia que haré con el espectáculo Hangar 52 del 4 al 27 de abril en el Palau de la Festa con sesiones de jueves a domingo. Me emociona jugar en casa de nuevo y presentar el show a la gente de Castelló, que siempre ha estado ahí, apoyándome.

-¿Eso quiere decir que Castelló le verá más esta Magdalena?

-Por supuesto. Estaré con mi nuevo espectáculo Origen en el Teatro Apolo de Barcelona los dos fines de semana, pero al terminar vendré rápido y veloz. Yo, me pongo la blusa negra y el pañuelo verde, y, aunque soy de la Vilavella, me siento uno más de Castelló y ya no paro en casa. A la calle, a disfrutar de la Magdalena, de todos sus rincones y este año, junto con las gaiatas.

-Como artista fácilmente reconocible, será difícil pasar desapercibido en el Mesón o en la mascletà, por citar dos actos.

-Es imposible, pero la magia es una de las expresiones artísticas más poderosas y próximas a la gente. Y emociona. Y se queda en la retina del público. Tanto que, muchas veces me paran para contarme aquella vez que me vieron en algún escenario y que nunca olvidarán, o en alguna actuación en la tele... O que esperan verte pronto, y les siento superpróximos. Aunque a veces es difícil para los que me acompañan, pues yo me paro con todos, a charlas, a hacer un selfi, a lo que haga falta. La magia es un lenguaje universal.

-Ahora, con el título de Gaiater de l’Any 2025 se convierte en embajador de las fiestas de Castelló. ¿Cómo piensa que se pueden promocionar?

-Primero que todo, incitando a la gente a que las viva. Las fiestas de la Magdalena son celebraciones para estar en la calle mañana, tarde y noche, y hay cosas para todos, más multitudinarias o para juntarse los amigos. Y, aunque contar qué es una gaiata es difícil, como monumento de luz hay que verlo. Y cuando algún amigo viene, siempre quiere repetir. Es una fiesta para todos, popular, intensa y participativa, para todos los públicos.

El Mago Yunke, al finalizar su espectáuclo 'Hanger 52'. / Mediterráneo

-¿Ha pensado en alguna ocasión a hacer desaparecer una gaiata monumental, como hace con los aviones en su ‘Hangar’?

-Más bien, quizás algún espectáculo relacionado con Castelló y su historia. A nivel de magia e ilusionismo, hacer desaparecer la gaiata sería la bomba... pero debería darle una vuelta. Son ideas que se me van pasando por esta cabecita, que no para todo el día. Igual sale algo de esta pregunta. Ya le voy contando.

-Serviría para exportarlas internacionalmente, quizás. ¿No?

-Como Gaiater de l’Any voy a hacer todo lo que esté en mi mano por exportar las fiestas de la Magdalena por todo el mundo. Quizás deberían tener más presencia durante todo el año y premios más cuantiosos para potenciarlas como fiestas de la luz, con más tecnología e infraestructura en cada una de las 19 gaiatas.

-¿Qué ingredientes no pueden faltar nunca en sus números?

-Te diría que el ritmo. Lo que hoy en día el público demanda yo ya lo buscaba cuando comencé hace 30 años y continúo en la misma línea de trabajo: siempre procuro que no haya ningún tiempo muerto en el espectáculo y que tenga mucho ritmo. Además de eso, también es importante la sorpresa, que el espectador no sepa lo que va a suceder, y en muchos números, no la carcajada pero sí la sonrisa y que la gente se sienta a gusto. Lo que quiero es que el público se vaya de mi show mejor de cómo ha entrado, con cara de felicidad y de sorpresa y sabiendo un poco más, que también es interesante. Hay que venir a disfrutar.