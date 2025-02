José Antonio Balfagó, Rei En Jaume I de la Germandat dels Cavallers de Castelló

La Germandat dels Cavallers de la Conquesta, d'acord al compliment de l'article 19 dels seus Estatuts i per decisió del prohom, Héctor Prades, amb la corresponent comunicació i aprovació per la resta de membres del Capítol Permanent, ha delegat la representació del Rei En Jaume I per a les festes de la Magdalena de 2025, a José Antonio Balfagó i Carballo, cavaller Ximén Peralta.

"Per castellonero i per ser portador dels valors cavallerescos del segle XIII (justícia, honor i lleialtat), com a reconeixement per la seva tasca com a soci cavaller i com a persona força implicada en les festes i la cultura de la ciutat de Castelló".

Llarg curriculum com a cavaller

En el seu currículum destaca que es va unir a la Germandat dels Cavallers de la Conquesta el 2002 com a membre de la Milícia Templaria. Va ser Maestre de la Milícia (2007), Maestre de la Germandat (2009-2010) i prohom (2010-2011). Des de 2011 forma part del Consell D'Honor i continua a la Milícia Templaria. Va ser Mariscal de la Milícia (2015-2019) i des de 2023 és Senescal de la Secció Templaria.

Ha presentat actes de la Germandat des de 2007, incloent les proclamacions de Na Violant des de 2017.

L'acte protocol.lari de traspàs del casc del Drac Alat, es durà a terme el proper dissabte 22 de febrer a les 11.30 hores al saló de recepcions del Palau de la Diputació Provincial de Castelló.