Fadrell enalteix Patricia, Carmen i Diego entre dos mars de la festa

Del sector més pairal a la mar. La Gaiata 2 Fadrell va esdevenir el sector dels dos mars en una gala al Palau de la Festa per encumbrar Patricia Doñate Soler i Carmen Zubieta Centeno com a madrina i madrina infantil per a les fstes de la Magdalenas 2025, acompanyades pel president infantil, Diego Subero Feliu, i el president, Rubén llansola Rico. Una cita amb la festa on un món on les llegendes i la mar s’entrellacen, la gaiata és un far d’esperança i unió. Fadrell va imbuïr el públic dins una història que va narrar com una ciutat i les seues festes es convertixen en el símbol de llibertat i valor front una banda de pirates que amenacen les seues costes, en una aventura que recorre els dos mars a la recerca d’un llegat perdut que connecta la Mediterrània i la terra de Castelló.

Música i ball en un acte que van obrir el portaestandard, Salvador Sifre, i les col.laboradores Carla Novella, Paco Losada, Judith Subero, Raquel López, Maria Carpio, Maica González, i Laura Traver. Elles van donar pas a les màximes representants de les festes de 2024, la madrina infantil i dama de la ciutat 2025, Lidia Leandro; acompañada pel president infantil, Carlos Leandro; juntament amb el president 2024 Manolo López i Safont, entre aplaudiments.

Homenatge a Manolo López. / TONI LOSAS

Van ser les dames d’honor les que més il·lusió van desprendre en una nit entre blaus de la mar i verds de la festa castellonera, amb Merche Cherta, acompanyada David Gil; Balma Rico i Nuria García, Nerea Ojalbo, amb Liam Fernández; Silvia Rochera, amb Alejandro Novella; Marina Doñate, amb Marc Osorio; Alba Claramonte, amb José Valls; Beatriz Fabregat, amb Ivan García; Marisol Barreda, amb Joan Olsina; Nora Martí, amb Jaime Trasancos; Ana Garcia, amb Eduardo Salvat; i Ana María García, del braç de Txema López.

La gaiatera d’honor, Andrea Molés, acompanyada per Josep Guillot; i la madrina d’honor, Alejandra Escorihuela, amb el vicepresident, Adrián Doumere, van ser l’antesala a l’entrada dels més menuts. Per ordre, van pujar Cataleya Alicia Lozano i Gal.la Zubieta, Amaia Lopez i Saori Fullera, Martina Morales, acompañada per Leo Morales; Valeria Mª Martinez, amb Álvaro Losada; Valeria Morales, Akane Fullera, amb Dwayne Lozano; i Alba López, amb Hugo Sifre, abans de l’entrada de la madrina d’honor, Noa Martínez.

Paula Torres, regina de les festes de Castelló 2025 i madrina de Fadrell 2024. / TONI LOSAS

I va ser llavors quan, amb el Palau dempeus, van entrar les màximes ambaixadores del sector per al 2025, Patricia Doñate, Carmen Zubieta i Diego Subero, juntament amb Rubén Llansola, rebent amb orgull de genealogia les bandes i corbatins com a màxims representants de Fadrell per al 2025. I rebent, a la màxima ambaixadora festera de la Magdalena, Paula Torres, madrina de la gaiata 2 en 2024 i regina de les festes de Castelló, amb l’Himne de Fadrell.