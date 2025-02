La gaiata 12 El Grau tanca el calendari de presentacions al Palau

L'ambaixada del sector mariner de la festa castellonenera per a les festes de la Magdalena correspon aquest 2025 a Maria Guzmán, Martina Valerino i Pablo Valerino, s màxims representants de la gaiata 12 El Grau al costat del president, Miguel Valerino.

María Guzmán Santolaria és la madrina de la gaiata 12 El Grau per a les festes de la Magdalena 2025. / Manolo Nebot

Maria, l’orgull mariner per la festa plena

«Representar a la meua cort és una gran responsabilitat, i lluir la banda del madrinatge no sols és ser representant de la teua gaiata, crec que comporta compromís i serenitat en uns moments, i riures i complicitat en altres». Maria Guzmán Santolaria, madrina de la gaiata 12 El Grau per a les festes de la Magdalena 2025, i regina de Sant Pere 2025, té 21 anys, treballa en una clínica de medicina estètica de Castelló i té les coses mot clares.

Explica que va començar en el món de les gaiates en 2013 com a col·laboradora fins a 2018; després ja va passar a ser membre de gaiata fins a 2022, i des de llavors, fins a aquest any, ha estat dama d’honor. Vol la seua mar, estima la seua terra i les seues tradicions, i ho demostra, entre altres coses, formant part del grup de ball Illes Columbretes, una activitat que li «encisa» i que forma part del seu dia juntament amb l’entrenament funcional i muntar a cavall.

«Representar a El Grau és una gran responsabilitat, un compromís i molts rius còmplices»

De l’ambaixada de la gaiata 12 El Grau, Maria destaca «poder gaudir al màxim amb les madrines i amb la meua comissió, que som un grup d’amics immillorable i sobretot poder viure aquesta experiència acompanyada dels meus dos terratrémols, Martina i Pablo», assenyala. Espera «poder ser una bona representant del sector marítim i sobretot gaudir del moment i aprendre molt de les persones que m’envolten».

La comissió major de la gaiata 12 El Grau, davant del far que guia el dia a dia del sector al districte marítim. / Manolo Nebot

El que més li agrada de la setmana gran de Castelló és que «és que és una setmana per a passar amb la gent de la gaiata». «Espere no perdre’m la pujada a la Romeria, que crec que és l’acte més emblemàtic de les nostres festes, acompanyat de la Desfilada de Gaiates, que és quan es pot veure tot el treball fet durant tot l’any per la gent de la gaiata; a més del Coso, que és un dia en què pots gaudir com quan eres menuda».

Destaca, de El Grau, «la gran família que som, perquè tots aportem el nostre granet de sorra, cadascun som importants d’alguna manera. Cada acte, cada menjar, cada quedada van acompanyada de molts riures i diversió».

Martina Valerino Gallego és la madrina infantil de la gaiata 12 El Grau per a les festes de la Magdalena 2025. / Manolo Nebot

Martina, la gaiata i la festa més grauera

Martina Valerino Gallego viu el món de la festa a casa des del bressol. Aquesta joveneta riallera i festera de cap a peus, té nou anys i estudia 4t de Primària al Colegio Sant Cristóbal de Castelló. Son pare, el president de la comissió de festes del Grau i president del sector amb el guarisme 12, Miguel Valerino Santolaria, ho explica, orgullós: «Des de molt primerenca edat, com qui diu des que va nàixer porta en el món de la festa. Va entrar a la comissió l’any 2016, ostentant el càrrec de dama d’honor infantil en els anys 2017 i 2018 i 2023 i 2024, abans d’assolir el madrinantge dels xiquets». A més, Martina va tenir «l’honor i l’alegria» de ser la portadora de la banda a la reina infantil de les festes de Castelló l’any 2020, Gal·la Calvo Santolaria, la seua cosina.

«M’emociona ser la representant de tots els xiquets del sector i poder viure des de tan a prop les festes»

Entre les seues aficions, com ella mateixa explica, està «el ball modern a l’Escola de Ball Castelló Balla i la gimnàstica rítmica, en el Club Tramuntana del Grau de Castelló», però a ella, a més de ballar, li agrada la festa plena castellonera. De la setmana gran, el que més l’emociona és «la representant de tots els xiquets i xiquetes del nostre sector i poder viure des de tan a prop tots els actes de les festes de la Magdalena».

Comissió infantil de El Grau, amb Martina i Pablo al capdavant. / Manolo Nebot

«Espere representar el meu sector com es mereix, així com passar-m’ho molt bé amb tota la cort i resta de comissió», assenyala, asseguda als jocs infantils de la zona portuària, amb el far com a testimoni i l’escultura dels xiquets com a rerafons. I entre els més de 200 actes que la Junta de Festes de Castelló programa, la jove ambaixadora grauera destaca «el Diumenge de Romeria, que faré pel camí de la Pedrera, i per això tinc molta il·lusió; la Desfilada de Gaiates, on es veurà la feina de tot l’any; a més del Pregó Infantil i el Coso Multicolor».

«Espere no perdre’m res, perquè vull viure-ho tot al màxim. I també la vida en el sector, per l’amor que tots tenim pel nostre benvolgut Grau, i setmana a setmana, acompanyar a les companyes a les seues festes al Palau». Aquest dissabte li toca a ella.

Pablo Valerino Gallego és el president infantil de la gaiata 12 El Grau. / Manolo Nebot

Pablo, futbolero i fester en un any «especial»

Per a la gaiata 12 El Grau és aquest 2025 un any molt especial. Pablo Valerino Gallego assoleix la presidència infantil de la mà de la seua germana Martina, amb orgull, il·lusió i emoció per viure la festa plena castellonera junts i omplir de records la memòria familiar. Té 9 anys i estudia 4t de Primària al Colegio San Cristóbal de Castelló i, igual que la seua germana i madrina, porta «des de 2016 al món de la festa al districte marítim, acompanyant-la any rere any». A més, ha estat patge de Na Violant d’Hongria, Andrea Sánchez Verchili, l’any 2019; i coixiner de la reina infantil de Castelló Gal.la Calvo, la seua cosina, en el 2020.

«Vull gaudir al màxim enguany, veure-ho tot i xalar acte rere acte»

A ell, el que li agrada és «jugar al futbol a tota hora, i formo part de l’equip de futbol sala de la meua escola», a més de ser «el president dels xiquets del meu sector, perquè tots ho passem molt bé».

Vol que arribe ja la Romeria i el Coso, però no vol perdre’s «res de res». «Vull gaudir al màxim enguany, veure-ho tot i xalar acte rere acte», diu, tot pito, mentre destaca que, per a ell, «és un privilegi viure prop de la mar».

Miguel Valerino és el president de la gaiata 12 El Grau. / Manolo Nebot

Miguel Valerino: «La gaiata ho és tot a les nostres festes»

«La gaiata ho és tot per a les nostres festes, però cal fer-la més atractiva per a la resta de castellonencs. Hem de sortir d’aquest bucle i fixar-nos en els nostres veïns i donar-li un volta. El castellonero de soca ja no viu per i per a la festa, i el repetitiu, al final cansa, i obre les portes a altres associacions i ens que també viuen la festa sense aquest compromís que tenim nosaltres. Caldria visibilitzar-la més a la ciutadania, a les escoles, els barris». Són paraules de Miguel Valerino Santolaria, president de la gaiata 12 El Grau i president de la Comissió de Festes de Sant Pere, «amb dos anys ja d’experiència en el màxim càrrec, després de la vicepresidència, i sempre vinculat a la festa des de primerenca edat», diu.

«S’ha de fomentar des de la base de la festa les arrels fortes i consolidades i els xiquets i els joves haurien d’apreciar més el nostre símbol i la nostra història"

«S’ha de fomentar des de la base de la festa les arrels fortes i consolidades i els xiquets i els joves haurien d’apreciar més el nostre símbol i la nostra història», explica Santolaria, pare orgullós aquest «any especial» de Martina i Pablo, els seus madrina infantil i president infantil; i també la seua cosina, María, com a madrina del sector.

Tot queda en família, en un curs fester «molt satisfactori pels càrrecs que m’acompanyen en aquest viatge per 2025». Un exercici on hi haurà un canvi radical en l’estètica dels monuments. Valerino ho explica: «El monument serà totalment diferent del que era habitual en el nostre sector, amb una forma clàssica i amb tocs a la nostra mar Mediterrània dissenyats i realitzats per la comissió».

Les madrines, Maria i Martina, als jocs del Grau. / Manolo Nebot

Per a la Magdalena, el president grauer assenyala que «aquesta setmana, el sector es trasllada a Castelló per a ser més partícip si fos possible en les festes, alhora que convidem a tots els graueros acostar-se al nostre cau, on rebrem com cada any a les nostres reines Paula i Carla com elles mereixen al districte marítim».

A l’Ajuntament, li demana que «no ens deixe en l’oblit, el mateix que demanen la resta de la perifèria; i més agilitat burocràtica, ja que nosaltres som simples actors i de vegades es fa difícil. Sempre dic que junts arribem més lluny».

La comissió