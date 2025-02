Maria, Martina i Pablo i el misteriós robatori de la llum del far de El Grau

Un gran robatori, un misteri per descobrir i una gala al Palau de la Festa de Castelló per enaltir la màxima representació de la gaiata 12 El Grau per a les festes de la Magdalena 2025, la madrina, Maria Guzmán Santolaria; la madrina infantil, Martina Santolaria Gallego; el president infantil, Pablo Santolaria Gallego; i el president del sector, Miguel Valerino Santolaria. Algú es va emportar la llum del far de El Grau, i va ser la reina de la mar, Talasa, la que va ajudar a la comissió a recuperar-lo.

Amb els estendards a la mà, iniciaren el protocol Paco Ballester i Ferran Salom; acompanyats de les col.laboradores maria Soria, Maica Robles, Paz Rubio, Nieves Fernández de Marcos i Lara Martínez, donant pas a les ambaixadores de la Magdalena grauera del 2024, la madrina infantil, Anaraida Giménez; acompanyada del president infantil, Hugo Mateu; la madrina, Clara Museros, amb el vicepresident, Daniel Martínez.

Imposició de bandes

Van ser els presidents d’aquest 2025 els encarregats d’imposar les bandes a les dames d’honor Maria Ballester, acompanyada d’Eric Ramon; Eduarne Hidalgo, amb Gabriel Alfonso; Claudia Albert, amb Raúl Ramírez; Victoria Rodríguez, amb Nicolás Villanueva; Edurne Gil, amb Asier Algorta; Luna Carrasco, amb Alejandro Benítez; María Gómez, amb Pablo Triguero; i Claudia Sáez, amb José Antonio Montoya.

Emotiva va ser la pujada de les dames infantils, amb Edurne Cataleya; Maria Salom, amb Alejandro Jiménez; Martina Boix, amb Yahir Fernández; Isabella Gallego, amb Miguel Ramírez; i Triana Hernández, amb Marcos Llorens. I, després del pacte per retrobar la llum i de la mediació de Neptú, les madrines i presidents de 2015 van fer entrada al Palau sent el far de El Grau per a la Magdalena 2025.