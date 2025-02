Les comissions, sant i senya de la Magdalena de Castelló

El rellotge de la festa plena castellonera ha començat ja el compte enrrere. El que marca les hores i els dies que queden per a dir alt i clar que ja el dia és arribat de la nostra Magdalena. Uns versos del poeta Josep Pascual i Tirado que aquest any recitarà Vicente Marzá Miralles el dissabte del Pregó de Castelló, que aquest any està d’aniversari. Uns textos que resonen al cap de tots el veïnat i que aquest cap de setmana seran protagonistes al merescut homenatge de Castelló i la seua festa plena a les comissions de sector, el sant i senya i el motor principal de les festes de la Magdalena.

19 equips de gent compromesa, de castelloneros i castelloneres que composen el teixit social i festiu de la capital de la Plana i que són guardians de la tradició, de la llum i la llegenda de la fundació de Castelló i ens imprescindibles per a salvaguardar el símbol de la festa: la gaiata com a monument de llum, com a llegat per a les generacions presents i futures de Castelló, que aquesta Magdalena estrenarà el BIC de principi a fi.

Orgull de genealogia

Aquest cap de setmana, el Palau de la Festa reunirà l’orgull de genealogia dels 19 sectors que conformen el mapa de la festa castellonera, de Brancal de la Ciutat a Fadrell, Porta del Sol, L’Armelar, Hort dels Corders, Farola-Ravalet, Cor de la Ciutat, Portal de l’Om i L’Espartera, d’El Toll a Forn del Pla i El Grau, en eixa primera configuració nascuda amb les festes en el seu format actual, en 1945. De Sensal a Castàlia, Sequiol, Rafalafena, Tir de Colom, Crémor y La Cultural, en la posterior expansió que genera l’actual cercle gaiater de la ciutat de Castelló.

Estendards en alt per a cridar alt i fort la castelloneria de les 19 comissions, motor de la tradició

Estendards en alt

Sector a sector, amb els estandarts ben alts al capdavant, el Palau de la Festa s’omplirà d’orgull de genealogia de les comissions majors i infantils, protagonistes de la setmana gran al costat de les regines, Paula Torres i Carla Ibáñez, i ambaixadores dels monuments de llum que fan única la setmana gran de Castelló, Festa d’Interés Turístic Internacional.

Una a una pujaran a l’escenari del Palau per a rebre als comissionats encapçalats pels seus abanderats, tots ells protagonistes del calendari que va començar el 21 de setembre en les nits plenes d’espectacle, humor i emoció damunt l’escenari.

Serà en dos actes, aquest dissabte a les 23.00 hores les majors; i diumenge a les 18.00 hores les més menudes. Totes elles motor de la festa, cor de la castelloneria més arraigada.

Yunke serà Gaiater de l’Any «amb honors» «Per la seua destacada trajectòria com a il·lusionista, reconegut internacionalment i pel seu constant compromís amb les festes de la Magdalena», i perquè «pot ajudar a promocionar els monuments, així com donar suport a la projecció de les festes i de la ciutat», el vilavellà Salvador Vicent, més conegut com a Mago Yunke, serà el Gaiater de l’Any, distinció que rebrà el dimecres de la setmana gran i que, en les seues paraules, «rep amb honor i amb un gran compromís». «Porte les festes de la Magdalena de Castelló al meu ADN», ha dit l’il·lusionista, que porta el seu títol «amb orgull i responsabilitat» per a la Magdalena 2025.

José Antonio Lleó: «El BIC a la Desfilada de Gaiates ens dóna força»

El president de la Federació gestora de Gaiates destaca el BIC a la Desfilada de Gaiates per ensalçar el monument i exportar-lo com a símbol

Si tu em dius vine, ho deixe tot. Aquesta lletra bé val per a glossar el treball de José Antonio Lleó Rubio, president de la Federació Gestora de Gaiates de manera exclusiva en el darrer any, deixant el timó d’anys al davant de la gaiata 18 Crémor per remar cap endavant per tots els sectors de Castelló. I no fa sol: Marc Troncho és el secretari; i Fernando Sos, el tresorer. A una, estan assolint noves fites per a millorar la gestió dels sectors i visibilitzar el treball de les comissions i els monuments, símbol únic de la festa plena en la primera Magdalena en què les gaiates i la seua desfilada seran BIC oficialment.

«El BIC ha estat clau per enaltir els monuments, dignificant-los i posant-los en el centre entre tots; ens dona força», assenyala. I explica que per a la Desfilada «un any més, cada gaiata tindrà la seua banda de música amb Diputació». Lleó dona les gràcies «a l’Ajuntament» per treballar per la festa donant la mà als sectors, amb la central de compres, que «està a plena marxa i ens ha permés estalviar per a millorar la programació»; i la «finestreta única, que rebaixa la burocràcia, un tema vital».