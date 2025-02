La festa esclata a l'Homenatge a les Comissions de Sector de Castelló

La festa castellonera ha alçat la veu aquest cap de setmana al Palau per cridar alt i fort que Ja el dia és arribat de la nostra Magdalena amb l’Homenatge a les Comissions de Sectors on l’essència de la tradició ha estat protagonista per lloar al present i futur de la Magdalena de Castelló. Un acte que durant la vesprada va estar pendent del temps i mirant al cel, i que ha estat revaloritzat en els darrers anys, amb l’orgull de genealogia castelloner, que ha mostrat que la festa està viva i que la festa gran de la capital està a punt d’esclatar en un Inici que, ara sí, comença el compte enrrere fins al 22 de març del Pregó anunciador.

Un moment per enaltir la força de la gaiata, com a ens, com a entitat que cita a tot un barri, a una part esencial de la societat de Castelló, i que encumbra el símbol màxim de la festa, que aquest any desfilarà amb el BIC com a sant i senya. 19 sectors que, un a un, fan de la festa un cor que batega tot l’any, als caus, al Palau, i als box del Matadero.

Una cita, dissabte la nit, on la reginas de les festes de Castelló per al 2025, Paula Torres, va sumar emoció i lluminositat als camins de la festa, amb més de 200 dames sobre l’escenari, i els portaestendards com a abanderats d’una Magdalena que ja toca a les portes de la ciutat.

Representació institucional

L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, ha participat a l'homenatge, juntament amb la regidora de Festes, Noelia Selma, així com altres regidors de l'equip de govern, en una acte que ha estat presidit per la reina de la Festes, Paula Torres, les dames de la ciutat, i la reina infantil, Carla Ibáñez. Abans de l'inici d'acte, les reines han descobert la rajola commemorativa amb els seus noms en l'exterior del mateix Palau de la Festa.

Per a Carrasco “aquest homenatge a les diferents comissions dels sectors gaiaters de la ciutat serveix per a enaltir i agraeix la labor imprescindible i la dedicació, de formar totalment altruista, de milers de persones que treballen durant tot l'any per a fer realitat eixe somni col·lectiu que són les nostres Festes de la Magdalena”.

De Brancal de la Ciutat a La Cultural

De Brancal de la Ciutat a La Cultural, les madrines van rebre als seus sectors, amb Ainoa Barraza, Patric ia Doñate, Sara Sánchez, Michelle Valverde, Naiara Gimeno, Clara Sanz, Beatriz Also, Bárbara Aranda, Marta Ferrando, Patricia Pascual, Lledó Calero, MaríaGuzmán, Esther López, María Montañana, Claudia Llopis, Aida Vlaicu, Nerea Alegre, Llanos Martorell i Estrella García. I acompanyades dels presidents, Arturo España, Rubén Llansola, Vicente Provinciale, Alejandro Miranda, José Antonio Naranjo, Esteban Gual, Alejandro Navarro, Francisco Ortuño, Raquel Tárrega, Francisco Miguel Zaragozá, Lidón Andrés, Miguel Valerino, Andrea Leva, Daniel Martí, Elisabeth Breva, José María Nieto, Javier Gimeno, Pablo Antón i Javier Espinosa.

Un a un van anar pujant els 19 sectors al lluminós escenari amb joia i orgull fester, en una gala que va comptar amb un espectacle de música i ball que va començar amb una festa de màscares i va acabar sent una aventura de pirates, amb un vaixell que surcà la mar en busca de la llum de la festa.

"Les millors festes del món"

La reina de Castelló, Paula Torres, va fer alçar-se dempeus al Palau, i, entre aplaudiments, va demanar a la ciutat, al món fester, als castelloners:«Preparen tots els vostres sentits, perquè estem a punt de començar a viure les festes de la Magdalena 2025 i necessitareu que les vostres emocions estiguen més receptives que mai, perquè, amb elles, viureu, viurem, un any més, les millors festes del món!».

«El sentit magdalener»

I tot dient que «sempre s'ha dit que la reialesa té la sang blava, i, amb eixa mateixa teoria, crec que els castelloners i les castelloneres tenim la sang tenyida de verd, eixe verd que ensdonen les nostres benvolgudes festes». I, a més, «la genètica castellonera ens fa especials, perquè, a més d'eixos cinc sentits amb els quals naixem, en tenim un sisé: el sentit magdalener».

La reina Paula va ensalçar la figura de les 19 madrines i els presidents dels sectors, de tots i cadascun dels comissionats, «cor i ànima» de la festa;i les dames de la ciutat, Clàudia Arrufat, Carla Collazos, Ana Escudero, Lledó Marzá, Marta Olaria, Saray Traver i Marta Mateu, dama de Cavallers; i la reina infantil, Carla,«tots i totes ells companyes d’un viatge tan important» en «una estima per sempre». Recordantla família i a «tots els col·lectius que, tots units, fan festa, fan Castelló». «Són molts els sentiments que s'han format en el meu cor des de l’inici d’aquest camí cap a la Magdalena 202», va dir.

«Castelloners i castelloneres, prepareu tots els sentits, impregneu el vostre olfacte, la vostra vista, el vostre gust, tacte i oïd, d'eixe verd magdalener que està punt d'entrar en elvostre cos, perquè les nostres festes estan a punt de començar, i ho faran d'una forma espectacular: a través del nostre sentit magdalener anunciaran a tots que ja són ací unes festes úniques per a viure-les amb tots els sentits», va concloure la reina.