La llum uneix el futur de la festa a l'Homenatge infantil de Castelló

Tribut al més menuts de la festa plena en l'Homenatge a les Comissions de Sector Infantils al Palau. Amb sentiments arrelats al món fester, xiquetes i xiquets de les 19 comissions han viscut l’aventura de Dolça, Tradició i Masclet per buscar la llum que cada any els uneix a les festes de la Magdalena i que s’ha perdut en els camins del Palau.

En una vesprada assoleiada per a la desfilada dels portaestendards fins a l'entrada del recinte fester, la reina de les festes de Castelló, Paula Torres, ha arribat al costat de la reina infantil, Carla Ibáñez, i, al capdavant de la representació municipal, l'alcaldesa, Begoña Carrasco, que ha recordat que “les comissions de sector infantils són un dels tresors més valuosos que té la nostra ciutat, perquè representen la pervivència de les nostres tradicions, de la nostra cultura, eixe ‘orgull de genealogia’ que passa de pares a fills i que fa bategar amb força el cor de les nostres festes durant tot el llarg cicle fester”.

De La Cultural a Brancal de la Ciutat

Una festa amb grans somriures i emocions a flor de pell de les comissions de La Cultural a Brancal de la Ciutat, amb les seues madrines i presidents infantils al capdavant, d’Iris Riente a Leyre i Pablo Antón, Laia Rodríguez i Marc Barrera, Yulia Nieto, Natalia Espín, LledóAmat i Christopher Martillo, Nayra Luque, Martina y Pablo Valerino, Anna Manjavacas i Pol Nebot, Cristina Alcaraz, Alba Zajara, Laura Wildash i Diego Conejo, Nora Beltrán, Amanda Marmaneu i Marc Planells, María Marzá i PabloFerrer, Carolina Lledó Personat, Carmen Vicente, Carmen Zubieta i Diego Subero i Andrea Torres.

I una cita on la reina infantil de Castelló per a la Magdalena 2025, Carla Ibáñez, va fer gala d’una castelloneria innata en «una aventura com no s’ha escrit abans ninguna», amb«el llenguatge del cor, el de les coses que importen, el que cada tercer Diumenge de Quaresma converteix Castelló en el país de les meravelles festeres».

Amb honors i «gràcies» per a la seua família, amb l'emoció dels seus pares, la seua "reina" i el seu "far", i germans; per a la seua «família portalera» i les companyes de viatge, de les dames de sector a les dames de la ciutat infantils, Claudia Alcarria, Ana Colón, Pilar Gimeno, Lidia leandro, Isabel Naches i Nayla Lissethe Sos, i la reina Paula, «que mai solta la meua mà i fins i tit em cedeix el saque d’honor a Castàlia», va repasar la història de la festa plena, tot dient que «nosaltres no som només el futur de la festa, sino que som el futur d’aquesta ciutat, Castelló».

«No és tan sols anar de festa, les nostres festes fundacionals son també de la mar, la nostra essència mediterrània, plena de cultura que ha anat canviant. Compartint amb altres pobles lo que avui som, aprenent els uns dels altres»

«Som les festes de la llum, i cap llum brilla més que la dels ulls d’un xiquet», va dir, recordant la seua família, «la nostra ombra en el conte de Peter Pan, el nostre esclat dellum, amb molt d’amor i algún xicotet fum».

En unes festes que «són les millors, les que tenen millors festers i a aixó no ens guanya ningú». Perquè, segons la reina Carla parafrasejant BernatArtola, «no és tan sols anar de festa, les nostres festes fundacionals son també de la mar, la nostra essència mediterrània, plena de cultura que ha anat canviant. Compartint amb altres pobles lo que avui som, aprenent els uns dels altres». «Tenim un passat comú, un present il.lusionant i un futur meravellós per vindre. I això no és qualsevol cosa», va concloure, afegint alt i clar:«Jo no soc poeta, m'encanten els animals i m'agradaria ser biòloga, però lo que si soc és festera, de Castelló i de soca».

"La vida està feta de somnis, que són contes que es fan realitat. El meu, va comencar açi…. I mireu fins on he arribat. Per aixó vull parlar-te a tu, a tu, a tu… i també als de dalt no deixeu de creure en els contes, no deixeu mai de sommiar. Les festes fundacionals ja están a punt de començar, traguem junts l’amor de pena, que ja el día és arribat. Al Palau de la Festa, al Fadrì, i també al Port. El poble canta una cançoneta, i la lletra la coneixeu tots. Per lluminosos camins que venen de l´antigor… Visca la Magdalena, visca Castelló».