Ja és oficial: Vicente Marzá i David Sotos ja són els pregoners de la Magdalena 2025

Vicente Marzá i David Sotos han estat nomenats oficialment pregoners de la Magdalena 2025. L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presidit l'acte que enalteix als qui seran “la veu de la festa” a dues setmanes del començament de les festes fundacionals de la capital.

L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presidit aquest matí en el saló del plens de l'Ajuntament l'acte de nomenament oficial dels pregoners de les festes de la Magdalena 2025 a Vicente Marzá i David Sotos com Pregoner i Pregoner Infantil, respectivament. La primera edila ha estat acompanyada per la regidora de Festes, Noelia Selma, així com la reina de les Festes, Paula Torres, i reina infantil, Carla Ibáñez. Un acte que ha comptat, com és habitual, amb una nodrida representació del ‘món de la festa’.

Carrasco s'ha dirigit als nous pregoners, als qui ha traslladat la felicitació i enhorabona de part de tota la ciutat de Castelló, afirmant que són “la veu de la festa, el crit d'una ciutat sencera, el desig de viure una setmana gran que cada any és diferent, però que guarda la mateixa essència. Un sentiment que es contagia, per la Vila i ravals, a la mateixa velocitat que batega el cor de la festa.

El sentiment d'un poble sencer

Carrasco ha afirmat que els pregoners són “guardians del saber fer, de l'afecte dels qui els han precedit en el càrrec, també aquells que ara ja no ens acompanyen. Tots diferents, però amb un mateix propòsit: expressar el sentiment d'un poble sencer “que trau l’amor de pena”.

L'alcaldessa ha traslladat l'orgull de la ciutat i el convenciment que tant Vicente Marzá com David Sotos, exerciran el seu paper amb brillantor. “Serà tota una ciutat la que escoltarà, la que esclatarà de goig i emoció per la vostra crida. Una ciutat que hui comparteix la vostra alegria i els vostres nervis davant una cita que tots esperem amb impaciència i il·lusió”, ha compartit.

Després d'aquest nomenament oficial, l'alcaldessa ha imposat la insígnia amb l'escut de la ciutat i ha fet lliurament d'un exemplar del Pregó tant al Pregoner com al Pregoner Infantil, en sengles pergamins que arrepleguen els versos de Bernat Artola i Vicent Pau Serra, després la qual cosa, tots dos, després de la interpretació de la Marxa de Ciutat per membres de la Banda Municipal de Castelló, han cantat els seus respectius pregons. Després del que s'ha disparat una rematada aèria pirotècnica en la Plaça Major.

"Per a tots els xiquets i xiquetes"

David Sotos, en la seua intervenció prèvia s'ha preguntat acosta “de què significa s'un pregoner” i després de repassar les diferents accepcions del termes, ha conclòs que la seua finalitat és la de “sentir-se una de la persones més estimades de la teua ciutat, ser pregoner és que els teus companys de classe siguen tots els xiquets i xiquetes de la capital de la Plana. Ser pregoner és elevar la veu d'un poble al lloc on es mereix, entre el Penyagolosa i les illes Columbretes”.

El pregoner infantil també ha mostrat la seua devoció per la Mare de Déu del Lledó, compartida amb Vicente Marzá, l'orgull de pertinença “als Dimonis de la Plana o al grup Sant Agustí i Sant Marc i per símbols castelloneros com el C.D.Castelló”.

Els pregoners, amb les reines, l'alcaldessa i la regidora de Festes. / Kmy Ros

"Un orgull"

Per part seua, Vicente Marzá ha manifestat en un discurs emocionat que “ser pregoner és un privilegi que no pot ser expressat amb paraules”, al mateix temps que ha agraït a l'alcaldessa Begoña Carrasco “per depositar la confiança per a servir com a veu d'aquestes festes que no sols representen l'origen de la nostra ciutat, sinó també l'esperit d'unitat i fraternitat, el nostre amor per la nostra terra i els nostres costums”.

Marzá també ha convidat als ciutadans a viure les festes “amb alegria, respecte i responsabilitat, honrant les nostres arrels”. No ha oblidat esmentar tampoc esmentar la seua estima per la Patrona, “nostra Mareta, com a confrare i barrer de la Reial Confraria del Lledó, sentint-me orgullós d'enlairar-la, en aquest Any Marià”.

La festa ja als carrer

En la seua intervenció, Carrasco ha insistit que “la crida a la nostra festa ja és als carrers. En l'ambient ja es nota la proximitat de la Magdalena 2025 i aquest cap de setmana viurem el seu preludi amb les Galanies a les seues reines. En tot just uns dies els nostres carrers tornaran a viure eixe somni col·lectiu, eixa alegria que es contagia, eixe meravellós caos controlat que són unes festes viscudes amb emoció, alegria devoció. Sorolloses i espontànies. Sempre per a tots els públics. De dia i a la nit. Són les nostres, “les millors festes del món”, ha afirmat la edila.

Carrasco ha fet referència en el seu discurs al monument fester per excel·lència, “la llum de nostres gaiates, tornarà a il·luminar el camí en eixe viatge als nostres orígens. Uns monuments que, per fi, estrenen enguany la distinció com a Bé d'Interés Cultural per a la “Desfilada de Gaiates”. Un reconeixement que és també el de tanta i tanta gent, homes i dones, dins de les diferents comissions que han treballat i treballen perquè la gaiata siga “el nostre millor Pregó”.

L'acte ha finalitzat en la lectura dels pregons a la plaça Major. / Mediterráneo

Festes “amb nom de dona”

L'alcaldessa de Castelló ha recordat en el seu discurs de hui, 8 de març, Dia Internacional de la Dona que “la nostra festa, la Magdalena, té també nom de dona. Amb les seues màximes representants, les nostres Reines, Paula i Carla, i Dames de la Ciutat; Na Violant, Marta, i els seus Dones de Companya. Tantíssimes xiquetes, joves i dones que formen o han format part de les comissions de sector com a padrines i padrines infantils; també amb dones presidentes de *gaiata i fins i tot presidentes infantils”.

L'alcaldessa també ha volgut apuntar que “enguany es compleixen 650 anys d'una Romeria de les Canyes que és tribut i recordatori dels nostres avantpassats”.

Carrasco ha advertit també la imminència de l'arrancada d'una nova edició de les festes “Ja queda poc per a retrobar-nos amb el ‘esclat de llum sense foc ni fum’ que són nostres gaiates, amb la mar de canyes i cintes que reviuen la història més volguda. Ja queda poc per a ofrenar a nostra Mareta, la Mare de *Déu del Lledó, l'amor d'un Castelló que prepara la Magdalena. I per al tercer diumenge de Quaresma la nostra ermita blanca ens està esperant”.

L'acte ha finalitzat amb el cant del “Pregó” de Bernat Artola per part dels nous pregoners, a l'uníson, i acompanyats pels antics pregoners en la Plaça Major convidant de nou a la festa a tota la ciutat.