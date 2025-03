Paula i Carla: Galania de Castelló a les seues reines

Galania a dos reines. Castelló i el seu mon fester rendeix pleitesia aquest cap de setmana a les seues sobiranes en una doble cita al Palau de la Festa, dissabte a les 23.00 hores i diumenge a les 18.00 hores, en dos festes plenes de sorpreses per a Paula Torres Claramonte i Carla Ibáñez Fabra.

Paula i Carla, amb les dames de la ciutat, en front del Palau de la Festa, escenari de les Galanies. / Carlos Pascual

Paula Torres, reina de les festes de Castelló

Paula Torres Claramonte és el rostre de la felicitat. Reina de les festes de Castelló per al 2025, ha engegat ja el compte enrrere per a les «festes de la seua vida». Un regnat que va començar amb una trucada de telèfon de l’alcaldessa de la ciutat i terme de Castelló, Begoña Carrasco, i que li ha donat moltes alegries i joia des de llavors, amb una Imposició de Bandes que la va pujar al tron de la festa plena castellonera, i que ara, a les portes de la Magdalena, festa gran de la capital, afronta la seua Galania, la seua exaltació, avui al Palau de la Festa.

Paula Torres Claramonte, reina de les festes de Castelló 2025. / Carlos Pascual

Parla feliç, riu feliç, mira feliç i pensa feliç... Ella és la regina de Castelló i se li nota. Ho diuen els que l’envolten, a casa, on la tradició és sobirana; i en el món de la festa, on brilla al costat de les seues «companyes de viatge», les dames de la ciutat 2025, Ana Escudero, Marta Olaria, Claudia Arrufat, Saray Traver, Carla Collazos, Lledó Marzá y Marta Mateu.

Han passat sis mesos des que porta la banda verda castellonera, i són ja molts els instants per a guardar en el gran cofre del regnat a la memòria. «Ja abans, el dia de la trucada de l’alcaldessa, entre nervis i il·lusió màxima, no l’oblidaré mai; a la Imposició, un moment únic, impressionant, al Teatre Principal;i després cada setmana al Palau a les presentacions de les madrines i comissionats... Estic gaudint cada moment, vivint el regnat al màxim, perquè està passant tot superrràpid. I ja estem en Magdalena! En Fitur, presentant unes festes de ciutat al món, veient tothom amb les pulseres, va ser emocionant. I ara, esperant Falles, però sobretot, la primera mascletà. Ja està ahí». Sincera, assenyala que «el millor és la gent, que em dona suport, que em somriu». «Un dia, una dona a una cafeteria em va demanar fer-se una foto i tot!», riu.

Moltes fotos més romandran al baül de la memòria festera en unes festes que «viuré diferent, amb dames i comissions, amb tota la gent de la festa i de Castelló».

Paula, amb les seues dames de la ciutat. / Carlos Pascual

«Vull convidar-vos a tots a les millors festes del món»

«Vull convidar a tots a vindre a les festes de la Magdalena, a gaudir amb el poble de Castelló de les millors festes del món, els més menuts i els majors, els joves, els d’ací i els de fora:Són obertes, per a tots, al carrer i gratuïtes;són úniques i màgiques». Amb aquestes paraules, la regina de les festes de Castelló 2025, Paula Torres Claramonte, assenyala el gaudi com l’epicentre de la setmana gran, «amb tradició i castelloneria». El que vinga no pot deixar «d’anar a les mascletaes, cada dia, puntuals;a les carpes dels 19 sectors, on cada matí, dia i nit són diferents;i als concerts, on comença la nit».

I ella, entre emoció i il·lusió màxima, resta els dies per arribar a la Romeria i el Desfile de Gaiates «que ja és BIC, amb els monuments al centre, amb el treball de tota una comissió darrere». Però també a l’Ofrena de Flors a la Mare de Déu delLledó, que serà «molt diferent, podent-li entregar el meu ram a la Mareta, als seus peus»;i el Vítol, que «no vull que arribe, però em sembla emoció pura». I sempre «al costat de Carla, la meua reina 10».«Serà un any especial, únic, que no vull que acabe mai», postil·la Paula.

Carla Ibáñez Fabra, reina infantil de les festes de Castelló. / Carlos Pascual

Carla Ibáñez: Reina infantil de les festes de Castelló

Té el cor fester i l’ànima castellonera. Té el sentiment magdalener i la festa plena al somriure. Carla Ibáñez Fabra és la reina infantil de les festes de Castelló i ho viu, ho sent i hom comparteix. Han estat vuit mesos plens «d’il·lussió, de compromisos, de passar-ho bé».Ella ho té clar:«Ha estat el millor any de la meua vida... i encara queda el millor, les festes de la Magdalena, que ja estan ací».

Recorda «com si fora ahir» la trucada de l’alcaldessa, «amb sentiments creuats, dels nervis a l’emoció... continue emocionada»; la Imposició de Bandes, «un moment que no oblidaré mai de la vida»; el «momentazo» de conéixer als Reis Mags en la seua visita a Castelló, «un privilegi impressionant»; i l’Homenatge a les Comissions, «una responsabilitat davant de tot el món de la festa, en un discurs que vaig preparar durant tot un mes;i un honor, de representar a tota la gent». «Guarde cada moment al cor com un tresor», diu.

Aquest diumenge (18.00 hores) serà la seua exaltació, la Galania a la Reina infantil de les festes de la Magdalena, on l’esperen moltes sorpreses.«Anem a passar-ho molt bé, a gaudir amb les dames i les madrines», assenyala, xiuxiuejant que no està «encara» gens nerviosa. Ahí estaran les seues escuderes, les dames de la ciutat Claudia Alcarria, Ana Colón, Pilar Gimeno, Lidia Leandro, Isabel Naches i Nayla Lissethe Sos.

El regnat li està donant altra perspectiva de la festa. «Ser reina és un honor i un orgull, per a mi, per a la meua família, per al sector», diu. «Tot es viu diferent, més intensament, i poder compartir-ho amb la cort és un privilegi que només es dona una vegada a la vida», assenyala Carla. En veu alta i clara diu:«Veniu tots a Castelló a gaudir de la Magdalena, és una festa oberta, supergenial, per a xalar i on la festa està als carrers plens». 2025 és i serà el seu any, l’exercici fester del seu regnat, que marcarà el seu camí fester.

La reina Carla, amb les dames de la ciutat infantils. / Carlos Pascual

«Magdalena són festes per a gaudir, per a viure»

«La Magdalena té ànima de xiquet gràcies a actes com el Coso Multicolor o el Pregó Infantil, i tant de bo mai perdem aquesta manera de veure el món. Amb màgia, il·lusió, esperança i optimisme. No oblidem que som les festes de la llum… i cap llum brilla més que els ulls d’un nen. Per això no puc sentir-me més orgullosa d’haver compartit tot aquest temps amb vosaltres... i el que ens queda!». Carla Ibáñez és fidel a la tradició i convida a tots «menuts i majors» a «gaudir de les festes de Castelló». «Veniu, ens coneixereu i repetireu», coincideix amb la seua reina Paula.

«Són unes festes per viure en família i en amics, per fer-ne de nous i per retrobar-los; és una festa per a reunir-se, per a xalar», diu, destacant l’Ofrena de Flors a la Mare de Déu de Lledó, «perquè serà un dia molt especial, i un honor estar davant de la patrona»;el Desfile de Gaiates, «on veurem per primera vegada els monuments de llum que donen sentit a les festes de Castelló»;i el Pregó Infantil, «on mostren qui som i d’on venim». Ella ho viu i ho vol viure tot «amb intensitat», amb emoció, i repeteix que desitja que «tothom s’ho passe molt bé».

La cort de Paula i Carla: les dames de la ciutat

Claudia Arrufat. / Carlos Pascual

Claudia Arrufat

Claudia Arrufat Muriach arriba a la cort de la reina Paula des de la seua ambaixada com a madrina de la gaiata 18 Crémor en la passada Maagdalena 2024. Ella, una cara coneguda de la societat de Castelló en colar-se cada dia a través de la pantalla de Medi TV on forma part de l’equip del programa magacín La Panderola, es sent «afortunada», segons diu, «per representar a Castelló en la cort de Paula». És fan del crosfit, dels llargs passejos amb el seu gos i el temps de qualitat amb la família i els amics, però el que Claudia sent per la setmana gran és «emoció i fascinació», en un any que ja està sent «inoblidable» al costat de les dames de la ciutat.

Carla Collazos. / Carlos Pascual

Carla Collazos

Graduada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Jaume I (UJI), Carla Collazos Rovira és una castellonera de soca. Madrina 2024 de la gaiata 8 Portal de l’Om, és filla de Lledó Rovira, madrina de la gaiata 14 i dama de la ciutat infantil en 1980 i major el 1991; neboda de la regina 1990, Mª José Rovira; germana de Natàlia, regina del 2019; neta del prohom de la festa José Rovira; i filla de l’expresident del seu sector, Raúl Collazos, Carla va ser, a més, madrina infantil el 2011 i regina infantil de les festes de Castelló el 2012.El seu currículum fester personal i familiar mostra el seu amor per la festa, per Castelló i per la tradició, amb orgull de genealogia.

Ana Escudero. / Carlos Pascual

Ana Escudero

Estudiant de Comunicació Audiovisual a la Universitat Jaume I (UJI), Ana Escudero Monge ha passat per tots els estadis de la festa castellonera. Ha estat madrina infantil de la gaiata 10 El Toll, i de la gaiata 1 Brancal de la Ciutat en 2015, i dama de la ciutat infantil 2016 en la cort de la regina Lola Marco; i després, en la Magdalena 2024, madrina de la comissió de Brancal, passaport per ser dama de la ciutat en la cor t de la regina Paula. Aquest curs fester, Ana formarà part de la cort d’honor de la ciutat, en una setmana gran on destaca la Romeria, per la tradició i l’orgull de genealogia de la fundació, i la Desfilada de Gaiates, per mostrar la gaiata, l’orgull de Castelló.

Lledó Marzá. / Carlos Pascual

Lledó Marzá

Després de ser «madrina per sorpresa», com ella mateixa va dir en setembre de 2023, Lledó Marzá Bellido és una festera de soca, amb un gran currículum fester, d’ençà que en 1998 va ser madrina infantil de la gaiata 14 Castàlia, i previ pas per la Junta de Festes i la Escola de Dansa Castelló, va passar a madrina de la gaiata 10 la Magdalena passada. Lledó treballa en Sagals, una empresa de gestió educativa, impartint classes de Ciències d’ESO, Batxillerat i Universitat, i això li permet «unir les seues dues grans passions, la ciència, motiu pel qual va triar estudiar la carrera de Química, i la docència», a les que suma la passió per les festes de Castelló.

Marta Mateu. / Carlos Pascual

Marta Mateu

Dama de la ciutat com a dama de Cavallers, Marta Mateu representa la figura de Na Violant d’Hongria 2025 dins de la Germandat dels Cavallers de laConquesta i com a tal pertany a la cort directa de la reina Paula. Té 21 anys, està immersa en estudiar oposicions, i tota la Magdalena per davant per gaudir a primera fila d’una experiència única per a les festes d’enguany. Neta de Rosa Bernat i José Antonio Felip, que foren de la gaiata 4 L’Armelar, i després de la 7 Cor de la Ciutat, on el seu avi va ser president, i la seua germana major, Belén, és madrina d’honor, per a ella, ser dama de la ciutat és una responsabilitat adherida a la seua ambaixada de Cavallers.

Marta Olaria. / Carlos Pascual

Marta Olaria

Amb el grau de Magisteri Infantil a la Universitat Jaume I, Marta Olaria arriba a la cort de la reina Paula des de la gaiata 3 Porta del Sol, de la que ha estat madrina en la passada Magdalena 2024. Des de sempre amb les festes al cor, ha participat activament de la setmana gran, en un sector on la seua mare, la seua tia i la seua àvia van ser també les màximes representants. A més, des de ben menuda ha eixit al Pregó Infantil i a l’Ofrena a la Mare de Deu del Lledó, a més de ballar en el Grup Castelló. Com a part del seu currículum fester, en paral·lel, en 2023 va representar a la figura de Na Provençala en la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

Saray Traver. / Carlos Pascual

Saray Traver

Tècnica en Farmàcia i Parafarmàcia, Saray Traver assoleix el rang de dama de la ciutat a la cort de la reina Paula després d’haver estat la màxima ambaixadora de la gaiata 6 Farola-Ravalet a les festes de la Magdalena 2024 després d’anys de col·laboradora. Li agrada passar i gaudir de temps de qualitat amb els seus amics i sens dubte, ballar balls regionals de la nostra ciutat i de tota la Comunitat, una passió que té des de ben menuda, quan va començar als cinc anys, entroncant amb les tradicions pairals de la ciutat. Aquest any viurà unes festes diferents, fent festa i gaudint del programa amb la resta de dames i de màximes representants.

Claudia Alcarria. / Carlos Pascual

Claudia Alcarria

D’ascendència tircolomera, Claudia Alcarria va ser madrina infantil de la gaiata 17 per a les festes de la Magdalena 2023. Té passió pel món de la festa, les seues amigues i per ballar, i sempre ha estat unida a les gaiates. Les festes de la Magdalena són part activa de la seua curta vida en el seu dia a dia, a banda dels seus estudis al col·legi Nuestra Señora de la Consolación de Castelló. En gaiata des que tenia poc més d’un any, en el 2020 ja li va ser atorgat pel Patronat de Festes el Fadrí d’Argent, i enguany lluirà la banda blanca de dama de la ciutat amb la reina Carla.

Ana Colón. / Carlos Pascual

Ana Colón

Ana Colón Sastriques estudia al col·legi Palmerar de Benicàssim i és una corredora nata, practicant atletisme, a més de ball tradicional de la mà de l’Escola de Dansa Castelló que dirigeix Conso Jóvena des dels tres anyets, al costat de Mapi Segarra i Teresa Gas que li han anat transmetent «any rere any l’amor per les festes de Castelló i les tradicions». Va arribar a ser la màxima representant dels xiquets i les xiquetes de la gaiata 1 Brancal de la Ciutat en la Magdalena 2024, compartint càrrec amb la seua dama Ana Escudero, i aquest any estarà a la cort de Carla.

Pilar Gimeno. / Carlos Pascual

Pilar Gimeno

Del madrinatge infantil de Farola-Ravalet a la cort de dames de la ciutat de Carla Ibáñez, Pilar Gimeno no para. Riallera, ballaora i amant de la pólvora, des del col·legi Nuestra Señora de la Consolación de Castelló, li encanta ballar, jugar i estar amb les seues amigues. De jove carrera festera, Pilar és membre de la comissió de la gaiata 6 des dels 2 anys, i també pertany al grup de ball Escola de Dansa Castelló. Pertany a la Reial Confraria de la Mare de Déu del Lledó des que va nàixer, amb una família també vinculada a les festes de Sant Félix del Raval.

Lidia Leandro. / Carlos Pascual

Lidia Leandro

Madrina infantil de la gaiata 2 Fadrell en la Magdalena 2024, compartint ambaixada amb la qual enguany serà la reina de les festes, Paula Torres, Lidia Leandro viu la festa plena des de ben menuda. A Lidia Leandro li encanta la dansa clàssica i el flamenc, que balla des dels tres anys, i ara com a part del Joven Ballet de Castellón, al costat de les seues amigues i companyes del col·legi Madre Vedruna. A la comissió arriba a les festes de 2018, encara que el 2019 fa un canvi a la 8 Portal de l’Om, on va ser dama, per tornar, i ja quedar-se, al sector de Fadrell en 2020.

Isabel Naches. / Carlos Pascual

Isabel Naches

Amb un somriure sempre al rostre i una il·lusió que desborda fronteres festeres, Isabel Naches és dama de la ciutat procedent de la gaiata 19 La Cultural, on en 2024 va compartir madrinatge amb la seua germana major, Raquel. Ara, passa el torn a les seues cinc companyes de viatge en la cort de la reina Carla, que assumeix esperant ja la setmana gran al col·legi Mater Dei. Quatre anys fa que ella, i la seua família, pertanyen a la comissió del districte sud, amb convicció i tradició familiar. Enguany viurà les festes amb la banda blanca de dama infantil de la ciutat. n

Nayla Lissethe Sos. / Carlos Pascual

Nayla Lissethe Sos

Enamorada del piano, que aprén al Conservatori cada setmana, entre altres activitats extraescolars, encara que el que més li agrada és viatjar amb els seus pares. Nayla Lissethe Sos Briones és festera des que va nàixer, a través de la Colla del Rei Barbut, a la qual pertany son pare, amb qui va eixir acabada de néixer al Pregó, i des de llavors, amb l’ajuda de la seua àvia Elvi, s’ha vestit tots els anys a la Magdalena per a participar en el Pregó Infantil i l’Ofrena. Després de ser madrina infantil de la gaiata 3 Porta del Sol, enguany portarà la banda de dama de la ciutat.