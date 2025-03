'Galania Disney' per a la reina infantil de les festes de Castelló, Carla Ibáñez

Fantasia, llum i color amb les històries de El Rey León, Aladin, El llibre de la selva, Toy Story i La Sirenita en clau Disney per a exaltar a la reina infantil de les festes de Castelló 2025, Carla Ibáñez Fabra, aquest diumenge al Palau de la Festa en la seua Galania.

Una vesprada plena d'emocions que ha transportar al món de la festa a un món de fantasia, de màgia i de somnis complits, en un viatge a través de les històries que han marcat generacions senceres, un viatge ple d’aventures, emocions i ensenyances establint paral·lelismes amb les festes de Castelló. I Així, com el sol que naix cada matí per a donar una nova oportunitat, la festa renaix any rere any, portant records, emocions i nous moments per compartir.

La reina Carla, a l'arribada al Palau de la Festa. / Erik Pradas

Benvinguda al Palau

I en la Galania a la reina infantil, la reina Carla ha viscut emocions des del primer minut de la gala, on ha rebut l'homenatge de la benvinguda per part de l'alcaldessa, Begoña Carrasco; i la presidenta del Patronat de Festes, Noelia Selma, i les autoritats, com la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, entre altres, a més de comptar amb la presència de la bellea del foc infantil, Martina Lloret. L'alcaldessa de la ciutat, ha declarat que “hui queda patent que el futur de les Festes de la Magdalena està garantit. Els xiquets i xiquetes de Castelló són el llegat de les nostres senyes d'identitat i les nostres arrels i tradicions, ells hui representen l'esperit més pur de les nostres festes”.

La reina Carla, i la reina Paula, amb l'alcaldessa, la presidenta provincial i la regidora de festes. / Erik Pradas

Madrines y presidents infantils, companyes de viatge

Amb la llum de les gaiates que il·lumina la nostra festa, els seus màxims representants infantils són els que les fan brillar amb la seua dolçor i la seua elegància. Un a un, primer els presidents infantils i després les madrines infantils dels 19 sectors de la festa castellonera, van rebre els honos com autèntics protagonistes. Amb el seu somriure i la seua il·lusió, seran les encarregades de portar la festa als carrers, de mantenir viva la tradició i de representar als milers de xiquets i xiquetes que viuen la Magdalena amb passió.

En primer lloc, han inaugurat la Galania els presidents infantils de les gaiates de la gaiata 2 Fadrell, Diego Subero; de la 5 Hort dels Corders, Pablo Ferrer; de Farola-Ravalet, Marc Planells; de Portal de l’Om, Diego Conejo; de Forn del Pla, Pol Nebot; del Grau, Pablo Valerino; i de Tir de Colom, Marc Barrera.

Desfilada de les dames de la ciutat. / Erik Pradas

Seguidament, les ambaixadores dels xiquets de cadascuna de les 19 gaiates. De la 1 Brancal de la Ciutat, Andrea Gloria Torres; de la 2 Fadrell, Carmen Zubieta; de la 3 Porta del Sol, Carmen Vicente; de L’Armelar, Carolina Lledó Personat; de la 5 Hort dels Corders, María Marzá; de la 6 Farola-Ravalet, Amanda Marmameu; de la 7 Cor de la Ciutat, Nora Beltrán; de la 8 Portal de l’Om, Laura Wildash; de la 9 l’Espartera, Alba Zajara; de la 10 El Toll, Cristina Alcaraz; de la 11 Forn del Pla, Anna Manjavacas; del 12 Grau, Martina Valerino; de la 13 Sensal, Nayra Luque; de la 14 Castàlia, Lledó Amat; de la 15 Sequiol, Natalia Espín; de 16 Rafalafena, Yulia Nieto; de la 17 Tir de Colom; de la 18, Laia Rodríguez; de la 18 Crémor, Leyre Antón; i de la 19 La Cultural, Iris María Riente.

Les dames de la ciutat, emocionades

I entre actuacions musicals que han recorregut els passatges més coneguts de les películes Disney, les dames infantils de la ciutat han ocupat l'escenari entre honors, d'Ana Colón, a Isabel Naches, Lidia Leandro, Nayla Sos, Claudia Alcarria, i Pilar Gimeno i amb un somriure ple d'orgull de genealogia.

La reina, amb madrines i dames, al Palau de la Festa. / Erik Pradas

La reina, amb solemnitat màxima

I en un dels moments més importants de la nit, i que a l’igual que les gaiates, com un esclat de llum, ha envaït el Palau amb el fulgor de la seu somriure. Un moment solemne al so de 'Llancers de la reina' per la Banda Municipal de Castelló, i precedida pels lanceros municipals, ha fet entrada la reina Infantil de les festes de Castelló 2025, Carla Ibáñez, amb el traje blau regal de El Corte Inglés, l'adereç municipal, un mocador regal de les seues dames de la ciutat i un anell, també un regal. Els coixiners, un dels secrets més ben guardats, han estat Pablo Colón al pujar i Carlos Leandro al baixar.

El coixiner de la reina Carla, Pablo Colón, en la pujada al seu tron. / Erik Pradas

Són records que es queden gravats en el cor per sempre. Cada color representa una emoció, cada vivència ens acompanya i forma part de qui som. En les festes de la Magdalena, són moments de diversió, alegria, emoció i fins i tot de nostàlgia.

El galantejador, el seu tio Luis Fabra

I altre moment per al record ha estat quan el seu tio, Luis Fabra, ha pujat al faristol per rendir-li pleitesia a la reina Carla com al seu galantejador. En un discurs molt familiar, el periodista ha recordat molts moments de la seua vida comuna, fent palés que és la nineta dels seus ulls, i de moments únics, fent referència a la seua oratòria, al poder de convicció i valentia de la més menuda de casa.

Luis Fabra, el galantejador. / Erik Pradas

"Sé que avui és un moment important per a tu. I m'alegra enormement i per una vegada, no veure-ho a través d'una pantalla i poder estar avui, al costat de tanta gent que et vol aquí, al teu costat", ha dit. "Carla sent un profund amor per Castelló. I quin sentit tenen aquestes paraules posades sobre una nena de 10 anys? “Profund amor per Castelló”. És molt grandiloqüent. Perquè significa Carla que gaudeixes amb els seus costums, que t'agrada participar d'elles, que gaudeixes amb la manera que té Castelló d'entendre les celebracions". I, emocionat, ha recordat als avis.

Un espectacle de conte. / Erik Pradas

"I ja que estem parlant de la festa vull destacar la meva admiració per la teva gaiata. En un món on els nens ho tenen tot, on no cal fer un esforç per a res. En un món on ChatGPT et pot fer els deures, on no cal memoritzar res perquè està tot en el teu telèfon, la gaiata els ensenya que amb esforç, amb amor i treballant en equip es pot fer una cosa bella. No se m'ocorre millor lloc perquè creixis i t'eduquis que en un lloc en el qual tots acosteu cada any l'espatlla, pintant, vernissant, dissenyant i retallant per a dur a terme aquests escenaris increïbles. Si hi ha una paraula per a mi fonamental en la vida és aquesta: il·lusió i orgull". I, després de dir-li lo orgullós que està d'ella, ha fet un número musical dient que "d'ací a poc serà Magdalena, la nostra celebració, i d'ella eres la reina" entre aplaudiments.