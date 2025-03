Galania a la reina de Castelló: el Fadrí, la gaiata i Lledó reten pleitesia a Paula

El Fadrí, el Campanar de la Vila de Castelló, s'ha traslladat per una nit al Palau de la Festa per retre honor a la reina de les festes de Castelló, Paula Torres Claramonte, en la nit de la seua Galania, que ni la pluja s'ha volgut perdre.

La reina Paula saluda emocionada. / Kmy Ros

Una exaltació a ritme trepidant de la dolçaina de Xarançaina, amb ball entre la modernitat i la tradició després de la recepció oficial, en la que l’alcaldessa, Begoña Carrasco, ha donat la benvinguda al món fester, encapçalat per la reina infantil de la Magdalena 2025, Carla Ibáñez; amb les seues dames de la ciutat; la presidenta del Patronat de Festes, Noelia Selma; i la bellea del foc d’Alacant, Alba Muñoz.

Carrasco ha destacat que «la ciutat ja fa olor a pòlvora, en el compte enrrere a les festes fundacionals, les festes de tots». Així mateix, Carrasco ha posat en valor “la gran labor”, afirma “dels col·lectius i entitats festeres de la ciutat, els qui fan que les nostres festes estiguen més vives que mai i es garantisca la seua continuïtat gràcies a la passió que demostren en cadascun dels actes”.

La reina Paula, a l'escenari del Palau. / Kmy Ros

La reina Paula es fon en una abraçada amb la bellea del foc d'Alacant, Alba Muñoz. / Kmy Ros

Entre les autoritats presents ha estat la presidenta de Les Corts, Llanos Massó; el conseller d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina; el conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus; el vicepresident de la Diputació, Héctor Folgado; el subdelegat de Defensa a Castelló, Moisés Izquierdo de la Guerra, així com diputats nacionals i autonòmics al costat dels regidors del corporació municipal.

Les madrines, la cort de Paula

La campana Vicent, anunciadora dels dies grans de festa des del cim de la ciutat, va ser l’amfitrió de la primavera magdalenera, on les campanes Tàfol, Jaume, Cristina, Lledó, Joaquina, Victòria, Anna, Dolors, Ángel i Maria van donar la benvinguda a les 19 madrines. De la gaiata 1 Brancal de la Ciutat, Ainoa Barraza;de la 2 Fadrell, Patricia Doñate;de la 3 Porta del Sol, Sara Sánchez;de la 4 L’Armelar, Michelle Valverde;de la 5 Hort dels Corders, Naiara Gimeno;de la 6 Farola-Ravalet, Clara Sanz;de la 7 Cor de la Ciutat, Beatriz Also;de la 8 Portal de l’Om, Bárbara Aranda;de la 9 L’Espartera, Marta Ferrando;de la 10 El Toll, Patricia Pascual;de la 11 Forn del Pla, LledóCalero;de la 12 El Grau, María Guzmán;de la 13 Sensal, Esther López;de la 14 Castàlia, María Montañana;de la 15 Sequiol, Claudia Llopis;de la 16 Rafalafena, Aida Vlaicu;de la 17 Tir de Colom;Nerea Alegre;de la 18 Crémor, Llanor Martorell;i, de la 19 La Cultural, Estrella García, cadascuna amb un toc de campana vibrant.

La reina, amb l’alacaldessa i la regidora de Festes, amb la presidenta de Les Corts i consellers Miguel Barrachina i Vicente Martínez Mus, a més del diputat provincial Héctor Folgado, a la recepció oficial al Palau. / Kmy Ros

La llum de la gaiata, testimoni

Amb la gaiata com a símbol i testimoni de l’orgull de genealogia, amb eixa llum que anuncia al món sencer que Castelló està en festes, el Palau ha rebut a les dames de la ciutat, SarayTraver, Ana Escudero, Carla Collazos, Marta Olaria, Claudia Arrufat, Lledó Marzá i Marta Mateu, anunciant l’arribada de la campana més majestuosa de la vila que coronà el campanar fester amb la seua banda verda, la reina de les festes de Castelló, Paula Torres, sobirana de tot un poble, amb la ciutat als seus peus.

La reina Paula, amb el traje dissenyat per Amparo Pitarch, amb els adereços de l'Ajuntament i els records del seu regnat. / Kmy Ros

Indumentària especial

La reina Paula que ha lluït, com a complements del traje regal de El Corte Inglés dissenyat per Amparo Pitarch amb teixit de seda natural dels telars de Vives i Marí, un mocador regal de les seues dames de la ciutat i unes hebilles i anell de l’adereç familiar, ha viscut la seua Galania plena d’emocions, amb son pare, Francisco Torres, de coixiner. Lluïnt la banda verda, al seu cor, en amb una corona compartida amb la reina Carla, i amb el sentiment més arrelat de Castelló, entregant-la per sempre a la reina perpètua de la ciutat, que l’empara i protegeix, del amor la nostra senyora, la Mare de Déu del Lledó. Al so de la Salve Bressolera, l’Ofrena a la Verge va prendre el Palau.

Son pare, Francisco Torres, festero de pro, ha sigut el seu coxiner. / Mediterráneo

Nombroses ofrenes en una Galania plena de tradició, castelloneria, i sentiment fester que ha recordat també a totes les persones afectades per la dana del passat octubre, amb l’Himne de la Comunitat, amb el públic dempeus.

Laura Turch i Maria Alabau, al faristol del Palau. / Kmy Ros

La reina Carla, amb les dames de la ciutat infantils, al Palau. / Kmy Ros

Laura Turch i Maria Alabau, galantejadores

Companyes de viatge fester des de 2013, Laura Turch, reina infantil d’aquell any;i Maria Alabau, dama de la ciutat en la seua cort, han estat les galantejadores a dos veus, a quatre mans, de la reina Paula. La sobirana de la Magdalena 2025, dama de la ciutat infantil 2013, es va emocionar al rebre sobre l’escenari del Palau a les seues dos amigues,«molt volgudes», dos dones «jóvens, castelloneres i festeres», que van ser «la veu de tot el poble» en la seua exaltació.

Amb multitud d’anècdotes compartides, en anys d’amistat i moments compartits, Laura i Maria van recòrrer la vida festera de l’ambaixadora màxima de les festes de Castelló, parlant del seu «orgull de genealogia, castellonerisme i estima per la tradició en unes festes que han de mirar amb orgull cap al futur». Dos dones fortes que van apel·lar al sentiment i a l’emoció en un discurs que va fer ficar dempeus al Palau, i que, amb la paraula viva, va ser testimoni de com els somnis es fan realitat, com dir alt i fort que Castelló té les millors festes del món, i que la ciutat, i la seua màxima autoritat festera rebrà amb els braços obert i el somriure perenne per fer de la gaiata el nostre millor Pregó.