Els col·legis de Castelló es bolquen en les festes de la Magdalena

L'Ajuntament de Castelló ha aconseguit que la major part dels col·legis de la ciutat participen en diverses activitats impulsades per apropar als més menuts les festes de la Magdalena i els seus orígens.

La regidora d'Educació, María España, ha presentat este dimecres la representació teatral El tio Nelo i les festes de Castelló, a càrrec d'Splai Teatre, que ha estat representada en la roda de premsa pel seu director creatiu, Vicent Ortiz. Es tracta d'un musical per a tots els públics que s'oferirà el dilluns 17 a les 10.00 hores al Palau de la Festa i el dimarts 18 amb dues sessions a les 10.00 i 12.00. L'assistència és gratuïta i s'han inscrit 3.043 alumnes de 18 centres escolars.

María España, durant la presentació, entre Noelia Selma i Vicent Ortiz. / Mediterráneo

María España ha explicat que el protagonista del muntatge teatral és "un ancià de soca i pairal, que exerceix de guia de les tradicions i mitologia de la nostra ciutat".

Així, en la primera part es conta l'orige de Castelló, en la segona una jove anomenada Lledó aprén a fer una gaiata i en la tercera s'explica la creació de l'himne Rotllo i canya.

D'altra banda, la regidora de Festes, Noelia Selma, ha assenyalat que s'ha batut el rècord de participació en les visites dels carros engalanats, que enguany aniran a 39 col·legis de Castelló.

Visites escolars a la Magdalena

Selma també ha explicat que l'Ajuntament continua donant suport al concurs escolar de maquetes de gaiates organitzat per la gaiata 15, Sequiol, i que s'han organitzat visites guiades per a escolars a l'ermita de la Magdalena. La regidora ha recalcat que aquesta iniciativa "s'ha fet de la mà de la comunitat educativa". Així, els mateixos centres han triat l'edat dels participants, "en la seua majoria d'educació Primària". Les visites s'estan realitzant des del dilluns 10 de març i davant la bona resposta s'han prolongat també el dilluns 17 i dimarts 18 de març. Selma ha afegit que hi estan participant 1.100 alumnes de 12 col·legis de la ciutat.

Totes aquestes iniciatives "demostren l'implicació educativa dels col·legis en les nostres festes", ha finalitzat la regidora.