El trenet turístic de la Magdalena 2025: horaris i parades

Turisme i Festes treballen conjuntament per a reforçar la nova condició de Bé d’Interés Cultural (BIC) que la gaiata, en la seua desfilada, estrena aquesta Magdalena. La ciutat compta ja els dies per a l’inici de la setmana gran i ahir, la regidora de Turisme, Arantxa Miralles; i la de Festes, Noelia Selma, van presentar la posada en marxa d’un tren turístic gratuït que recorrerà els 19 sectors i la creació d’una nova mascota, Ximet, que representarà Castelló a València a les Falles, per «potenciar la projecció turística de la ciutat i posar en valor les festes fundacionals».

«Ambdos iniciatives busquen enfortir la identitat cultural de Castelló i atraure a un major nombre de visitants que puguen conéixer i gaudir de les nostres festes fundacionals, posant en el mapa el monument com a BIC», va dir Miralles. Selma, per la seua banda, va afegir que «amb l’objectiu que la promoció de les festes de la Magdalena a tot arreu, i de convidar a tothom a vindre a Castelló del 22 al 30 de març, activem i emfatitzem la promoció de la nostra gaiata, donant-li la importància i el reconeixement que mereix el nostre símbol festiu per excel·lència».

Torna el trenet

Una de les accions és reactivar el trenet turístic, que del 25 al 30 de març farà una ruta pels diferents sectors, permetent a veïns i visitants conéixer totes les gaiates en un sol trajecte. El servei gratuït tindrà capacitat per a 60 persones i comptarà amb tres passes diaris: a les 11.00, 17.00 i 20.00 hores. El recorregut tindrà una duració d’hora i mitja i la reserva es realitzarà per orde d’arribada en la plaça María Agustina, just davant de la Subdelegació del Govern.

La ruta

El recorregut partirà des de la Subdelegació del Govern en la plaça María Agustina, descendint pel carrer Rafalafena fins a la Gaiata 16. Des d'allí, continuarà per l'avinguda de la Mar fins a la Gaiata 12 i pujarà per l'avinguda Germans Bou, fent parades en les Gaiates 13, 9 i 8. Seguirà pel carrer Governador fins a la Gaiata 2 i continuarà per l'avinguda Casalduch per a visitar les Gaiates 15 i 1.

Posteriorment, passarà per les Gaiates 19, 17, 4, 18, 14 i 11, abans de prendre el carrer Sant Félix per a arribar a les Gaiates 6, 5, 3 i 7. Finalment, el tren turístic recorrerà el carrer Major fins a la plaça María Agustina, on conclourà el seu trajecte amb la visita a la Gaiata 10.

La iniciativa municipal compta amb la col·laboració de la Gestora de Gaiates, que incorporarà codis QR en cada monument perquè els visitants puguen accedir a informació detallada sobre cada monument, incloent-hi dades històriques, i un vídeo en el qual artistes gaiateros compten com és el procés de creació de les gaiates.

La Magdalena a València

Una altra de les iniciatives destacades és la creació de la mascota Ximet, que serà present en les Falles de València per a difondre la Magdalena i atraure visitants. Durant dos dies, Ximet recorrerà els principals carrers de la capital del Túria, pujarà al metre i es farà fotos amb la gent, promovent la festa amb el repartiment de fulls de mà i marxandatge exclusiu, vestint el mocador, la canya i la cinta.