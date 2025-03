Els ‘Bisbes de la Conquesta’, 30 anys al Pregó de Castelló i al costat de Jaume I

Trenta anys després que ho fessin per primera vegada, en 1995, els Bisbes de la Conquesta de Castelló que ja s’han constituït en associació tornaran a participar enguany en el Pregó. En aquesta edició, els deu castellonencs que encarnen figurativament a aquells bisbes catalans que van acompanyar a Jaume I en la seva conquesta són Nicolás López (arquebisbe de Tarragona), Pepe Martí (bisbe d’Osca), Domingo Ferrando (bisbe de Tortosa), Vicente Pardo (bisbe de Vic), Vicente Zaragoza (bisbe de Lleida), José Luis València (bisbe de València), José Chisvert (bisbe de Girona), Javier Peris (bisbe de Barcelona), José Antonio Casañ (bisbe de la Seu d’Urgell) i Toni Maicas (bisbe de Saragossa).

Els bisbes, al Pregó en una imatge d'arxiu. / MEDITERRÁNEO

Llibre dels Feyts

Segons recorda Nicolás López, aquests, al costat d’altres representants procedents de Narbona o de Terol, desfilaran pels carrers de la capital amb els seus vestits i mitres corresponents. «Segons recull el Llibre dels Feyts, on el rei anotava les peripècies del seu recorregut, des de l’Ebre fins a la ciutat musulmana de València, i en el qual tenia als bisbes i arquebisbes com els seus millors consellers perquè desconfiava bastant dels nobles i els militars que l’acompanyaven, ja que no veien amb bons ulls els seus dots diplomàtics», va afirmar López. D’aquí ve que els bisbes vagin al costat de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta en la cavalcada anunciadora que se celebrarà, enguany, el 22 de març.

Els primers bisbes, al Pregó de l'any 1995. / MEDITERRÁNEO

Així, enguany participaran de nou en la part històrica del Pregó després de 30 anys involucrant-se en la festa i en les tradicions castellonenques. A més, amb motiu d’aquest aniversari, també van retre homenatge fa uns dies a Avel.li Flor i Bonet com a impulsor d’aquest grup que ha tingut una presència constant en les festes de la Magdalena de Castelló.

«Entenem que gaudir de la festa no té perquè estar renyit amb la nostra història», explica Nicolás López en declaracions al periòdic Mediterraneo a una setmana de la setmana gran.