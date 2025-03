Presentada la trobada de muixerangues de Castelló: la festa celebra els 10 anys

Tota pedra fa paret, i tota persona pot ajudar a crear torres humanes. Una tradició estesa per tot el territori valencià, que en les últimes dècades havia entrat en decadència, però que darrerament ha experimentat un nou impuls. Una mostra d’aquest moviment es dona cada segon dissabte de les festes de la Magdalena de Castelló, amb la celebració de la Trobada de Muixerangues. L’encontre d’enguany serà una mica diferent dels anteriors, perquè la cita arriba a la seua desena convocatòria. «Serà una edició molt especial i la confirmació que s’ha consolidat totalment com un dels actes destacats de la programació de les Festes de la Magdalena i en el calendari muixeranguer, i que tothom espera a la nostra ciutat», esmenten des de l’entitat organitzadora, la Conlloga Muixeranga de Castelló.

Dia i hora

L’activitat, que tindrà lloc el 29 de març a les 12.00 hores, tindrà enguany com a escenari la plaça de l’Hort dels Corders, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló i la Junta de Festes.

La presidenta de Conlloga, Irene López; i el cap de colla, Jaume Alcoceba, van donar els detalls de la festa al Menador-Espai Cultural, per explicar que tres colles participants de 2025 seran la Muixeranga de Sueca, la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els amfitrions, la Conlloga Muixeranga de Castelló. A més, en aquest acte de presentació es va projectar el vídeo de presentació de la cita.

Reconeixements

En el transcurs del mateix acte es va donar a conéixer que la designació de la Muixeranga d’Algemesí i la Nova Muixeranga d’Algemesí com a Conllogueres 2025. Una distinció que està motivada per totes les tasques socials que han realitzat aquests dos col·lectius després dels efectes devastadors de la dana, que va assolar a una gran quantitat de municipis de València, i que va tindre en Algemesí com una de les localitats més afectades. D’aquesta manera, la programació de les festes de la Magdalena s’uneix al corrent de solidaritat amb motiu de la catàstrofe natural del mes d’octubre passat.

Concurs

La trobada no només es limita a l’exhibició de les torres humanes en un matí de dissabte que s’espera radiant. També té la seua extensió amb un concurs de fotografia convocat per la colla amfitriona. Una activitat que també arriba a la seua desena edició, i que es farà a través de la xarxa social Instagram. El concurs serà, d’aquesta manera, una forma de reviure els moments més destacats de l’encontre, que compta amb el suport i col·laboració d’una trentena d’entitats públiques i privades i empreses de Castelló.

La Conlloga Muixeranga té més de 200 integrants de totes les edats, i a més de promoure les torres humanes té entre els seus objectius primordials la difusió de la cultura valenciana, la promoció de la normalització del valencià i el total reconeixement de la igualtat efectiva d’homes i dones.